Vuoden puolustuspelaaja Perttu Blomgren aloittaa suurten päätösten Susikesän – ”Tällä hetkellä kaikki on auki”

Perttu Blomgren makustelu kuuluu läpi ilman lankojakin.

– Kuulostaa hyvältä, Blomgren maistelee tuoretta titteliään.

Korisliigan päävalmentajat ja kapteenit äänestivät Vilppaan takamiehen vuoden puolustuspelaajaksi.

195-senttinen ja 21-vuotias Blomgren pelasi kauden 8,2 pisteen, 3,3 levypallon ja 4,5 syötön keskiarvoilla. Blomgren riisti pallon 1,7 kertaa ottelua kohti, enemmän kuin kukaan muu suomalaispelaaja.

Korisliigan paras puolustuspelaaja on valittu kaudesta 1993–1994 lähtien. Tämä oli vasta toinen kerta, kun valinta osuu Vilppaan pelaajaan. Ensimmäinen valittu oli blokkihirmu Faisal Abraham kaudella 1998–1999. Nykyään vuoden puolustuspelaaja valitaan vain suomalaisista pelaajista.

Vilppaan neljänteen sijaan päättyneen kauden viimeisestä ottelusta on nyt kulunut kuukausi. Blomgren piti kokonaisen viikon totaalipaussia koripallosta ja kävi Lapualla sekä Helsingissä.

– Olen käynyt viime kautta läpi omassa päässäni. Juttelin myös ( Teemu ) Rannikon kanssa.

Mitä asioita nousi esiin?

– Vähän vaikea sanoa jotain tiettyä. Lähinnä sellaisia oivalluksia pitkin kautta, joita en ollut aiemmin huomannut.

Vilppaan päävalmentaja Jussi Savolainen myönsi viime viikolla, että Blomgrenin uran jatkuminen Vilppaassa on ”hyvin, hyvin epätodennäköistä”. Blomgren itse ei halua ottaa asiaan kantaa.

– Tällä hetkellä kaikki on auki. Otan nyt omaa aikaa, eikä mulla ole kiirettä sen suhteen.

Blomgrenilla riittää pian muutakin mietittävää, sillä hän aloittaa ensi viikolla perinteisen ”Susikesän”, kun haastajamaajoukkue kokoontuu Helsinkiin. Pitkän kesän aikana maaleja on monia: universiadit Kiinassa, MM-leiritys ja kesän päätteeksi suurena maalina odottavat MM-kisat.

Viime kesänä Blomgren yllätti kaikki, ja nousi Susijengin EM-joukkueen ensimmäiseksi varamieheksi.

– Yllätin myös itseni, hän lisää.

Siksikään Blomgrenilla ei ole kiirettä allekirjoittaa yhtään paperia. Tulevana kesänä kun riittää näyttöpaikkoja, kunhan vaan pystyy käyttämään ne.

Haasteena 21-vuotiaalle pelaajalle on kuitenkin se, että vaikka alkavan kesän harjoitteluympäristö on paras ja kovin mahdollinen, pääpaino on joukkuetekemisessä. Yksilötaitojen, kuten Blomgrenin osalta erityisesti kaukoheitto- ja pelinjohtotaitojen kehittäminen jää siinä usein sivuosaan.

– On siinä yleensä aikaa myös toiselle treenille, jossa voi vetää henkilökohtaisia juttuja itse tai koutsin kanssa. Mutta kun kilpaillaan pelipaikoista, niin se voi jäädä vähemmälle, kun pitää olla valmis joukkuetreeniin.

Korisliiga jakaa päättyneen kauden palkinnot pitkin kuluvaa viikkoa. Tiistaina palkittiin Blomgrenin lisäksi Karhubasketin Severi Kaukiainen, joka valittiin toista kertaa peräkkäin Vuoden kuudenneksi pelaajaksi.

Kaukiainen tosin aloitti suurimman osan viime kauden otteluista avausviisikossa, mutta palkitsemiset tehdään runko- ja jatkosarjan perusteella. Niistä otteluista Kaukiainen aloitti kentältä 15 ja vaihdosta 16 kertaa – eli oli täpärästi valintakelpoinen.

Keskiviikkona palkitaan Vuoden kehittynein pelaaja ja ulkomaalaispelaaja. Torstaina on vuorossa Vuoden valmentaja ja pelaaja.