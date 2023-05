Vuoden varsinaissuomalainen duunari on ylpeä tittelistään – salolainen Marjukka Turunen lähti 16-vuotiaana Salosta ravintolakoulu Perhoon, sen jälkeen tutuiksi ovat tulleet niin Rikalan yökerho kuin Lapin tunturikeskuksetkin

Varsinais-Suomessa Vuoden duunariksi valittu salolainen ravintola-alan työntekijä Marjukka Turunen pitää ehdottomana vahvuutenaan asiakaspalvelua.

– Asiakkaille pitää olla ystävällinen ja osata kuunnella. Tarjoilijan työ on tavallaan psykologin tai terapeutin työtä. Kun asiakas astuu sisälle ravintolaan, koskaan ei tiedä, mitä hänellä on taustalla. Onko murheita vai ilon hetkiä. Kaikki asiakkaat on palveltava yhtä hyvin, Turunen sanoo.

Vuoden duunarin valitsi SAK:n aluetoimikunta sekä alue- ja järjestöasiantuntijat. Valintaperusteiden mukaan palkittu on luotettava työtoveri ja innostava työyhteisön jäsen. Lisäksi Vuoden duunari on muun muassa ylpeä ammatistaan sekä puhuu työelämäasioista myös työyhteisön ulkopuolella.

Turunen on työskennellyt vakituisesti tarjoilijana Rikala Bar&Grill -ravintolassa vuodesta 2017. Lisäksi hän on toiminut SSO:n majoitus- ja ravitsemispuolen pääluottamusmiehenä ja työsuojeluvaltuutettuna vuodesta 2018.

– Asiakkaat ja työkaverit ovat tämän työn parhaat puolet. Meillä käy hirmu asiallisia asiakkaita. Työyhteisössä yhteenkuuluvuuden tunne on todella tärkeää, Turunen näkee.

Luottamusmiestöihin nyt 31-vuotias Turunen imaistiin mukaan varsin nuorena.

– Tykkään auttaa alalle tulevia nuoria työntekijöitä esimerkiksi työsopimusten kanssa. Monet heistä eivät ole kuulleetkaan, mikä on työehtosopimus ja mitä sillä tarkoitetaan.

Ravintola-ala kärsi pahoja tappioita korona-aikana, kun myyntiä rajoitettiin. Myös työntekijöitä kaikkosi jonoissa muihin töihin. Millä tavoin Vuoden duunari lisäisi vetovoimaa ravintola-alalle nyt, kun koronasta on päästy normaaliin aikaan?

– Opettamalla ammattiylpeyttä. Sen myötä asiakkaat saavat onnistuneen ravintolakäynnin tai vaikka hotellikäynnin. Paras tunne tässä työssä on se, kun näkee asioiden hoituvan ja tulee tunne, että osaan oikeasti tämän homman, Turunen sanoo.

Salolaislähtöinen Turunen suuntasi jo 16-vuotiaana Helsinkiin, ravintolakoulu Perhoon, josta hän valmistui tarjoilijaksi kolmen vuoden opiskelun jälkeen.

– Minulla oli silloin hirveä paloa päästä pois Salosta, koska kaupunki tuntui teini-ikäiselle pieneltä paikalta. Pidin Helsinkiä hienona paikkana, johon oli päästävä, Turunen muistelee.

Muutto oli selviö viimeistään siinä kohtaa, kun Turusen äiti näytti asialle vihreää valoa.

– Äitini sai minut lähtemään ravintola-alalle. Hän kehotti hakemaan Perhoon, kun hän ei itse ollut hakenut aikoinaan sinne, vaikka olisi halunnut. Äiti luotti, etten joudu pahoille teille Helsingissä, enkä joutunutkaan. Olin niin innoissani koulusta.

Turunen on jo ehtinyt kokea paljon ravintola-alalla. Hän työskenteli kuuden vuoden ajan Lapissa Lapland Hotels -ketjussa ennen vakituista pestiään Rikalassa.

– Siellä tuli oltua eri tunturikeskuksissa. Ruokaravintolatöiden ohella autoin hotellin vastaanotossa, tein kerrossiivoojan töitä ja olin rinnekahvilassa.

Turunen sanoo, että Lapissa hän oppi lopullisesti ammattitaidon alalle.

– Siellä niin sanotusti vanhan liiton työntekijät näyttivät, miten hommat tehdään hyvin. Se oli arvokasta aikaa. Lapissa oli vahva työkaveria ei jätetä -asenne. Siellä puhalletaan yhteen hiileen, vaikka välimatkat eri paikkojen välillä ovat pitkiä.

Salossa ravintoloiden kilpailutilannetta Turunen pitää varsin sopivana. Varsinkin ruokaravintoloiden määrä on hänestä oikein hyvä, ja Turunen nostaa esiin myös lyhyen ajomatkan päässä keskustasta olevat Wiurilan ja Mathildedalin. Vaihtoehtoja siis riittää.

– Tiedostan, että jotkut asettavat vastakkain ketjuravintolat ja yksityiset. Mielestäni on ihanaa, kun Saloon tulee uusia ravintoloita tai erilaisia pubeja ja baareja. Silloin tietää, että Saloa pidetään paikkana, joka kasvaa ja kehittyy ja jossa on mahdollista saada myyntiä.

Turusen mukaan korona-aika luultavasti pehmensi monien ihmisten ajatuksia isosta toimijasta, kuten S-ryhmästä, johon Rikalakin kuuluu.

– Silloin ihmiset näkivät, että iso toimija ei ehkä olekaan niin huono juttu, sillä se pystyi tarjoamaan ravintoloissa ja liikennemyymälöissä työskenteleville työntekijöilleen toimeentulon kriisiaikana muun muassa kaupan puolella.

Turunen kuulee aika ajoin ihmisten kaipaavan Salon ravintolaelämään lisää yökerhotoimintaa. Diskon jytkettä ei ole Rikalassakaan enää kuultu muutamaan vuoteen.

– Itsekin olin aikoinaan Rikalan yökerhossa tiskin takana. Ne olivat kivoja aikoja. Ei harmittanut olla aamuviiteen asti töissä. Ainakaan usein, Turunen nauraa.

Töiden ulkopuolella Turunen on mukana PAMin Salon seudun osasto 092:n johtokunnassa sekä SAK:n Salon paikallisjärjestön johtokunnassa.

– En pitänyt itseäni mitenkään ay-ihmisenä, mutta sellainen minusta on tullut. Pidän ay-hommia kuitenkin harrastuksena, josta saa paljon, Turunen sanoo.

Myös muita harrastuksia Turuselta löytyy.

– Tykkään lukea dekkarikirjallisuutta. Myös suoratoistopalvelut ovat hyviä nollauskeinoja. Salossa on myös hyvät mahdollisuudet lähteä kävelemään luontoon. Sieltä saa kerättyä hyvin voimia töihin.