Yhä useammin taas Kivihoville – liikenneasema Kivihovista tuli Neste-asema, mikä saa monet tankkaajat jälleen pysähtymään sinne

Suomusjärven liikenneasema Kivihovista on tällä viikolla tullut Neste-asema. Teboilin tunnukset ovat saaneet väistyä, ja Nesteen polttonestejakelu on alkanut.

Moni tankkaaja on Ukrainan sodan vuoksi ryhtynyt boikotoimaan venäläisen Lukoilin omistamaa Teboilia. Siksi Kivihovin muutos on otettu ilolla vastaan.

– Ihan hyvä, että tämä on muuttunut Nesteeksi, jolla on suomalainen omistuspohja, sanoo suomusjärveläinen Mikko Tallgrén, joka kävi perheensä kanssa Kivihovissa perjantaina.

Hän toteaa, että Kivihovi on heidän lähin huoltoasemansa, jonne tulee sen vuoksi välillä poikettua. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on kuitenkin vaikuttanut tankkauspäätöksiin.

– Olemme vähentäneet Teboilin käyttämistä, hän kertoo.

Tallgrén uskoo, että jatkossa hän käy Kivihovissa entistä useammin.

Samoin arvelee helsinkiläinen Tuomas Suominen, joka ajaa moottoritietä säännöllisesti mökilleen Kemiönsaarelle.

– Tästä on tullut suhautettua viime aikoina muutaman kerran ohi, mutta nyt tulee varmaan pysähdyttyä useammin, hän sanoo.

– Ukrainan sodan vuoksi on tullut boikotoitua Teboilin asemia, jos tarjolla on ollut vaihtoehtoja – on se sitten oikein tai väärin, Suominen lisää.

Kivihovin muuttumista Neste-asemaksi pitää hyvänä myös tankille pysähtynyt salolainen Jari-Jukka Kallunki, JJ’s BBQ -ravintolan omistaja.

– Minulle se on helpottava tekijä, koska olen Nesteen yritysasiakas ja ajan usein tätä Helsingin ja Salon väliä. Nyt käyn tässä varmasti entistä enemmän.

Kallunki toteaa tankanneensa tarvittaessa Kivihovissa myös sen ollessa Teboil. Hän ei ole halunnut ryhtyä boikotoimaan asemaa.

– Eihän se ollut Suomen Teboilin vika, että kävi niin kuin kävi. Eikä se ole missään nimessä yrittäjän vika, Kallunki korostaa.

Kivihovi on nyt Neste-asema, mutta liikenneaseman sisäkaupan palveluista vastaa Hesburger, joka myös omistaa kiinteistön. Kiinteistössä jatkaa edelleen myös apteekki.