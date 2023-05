Yhä useampi tippuritartunnan saanut on nuori nainen

Tippuritartuntoja todettiin viime vuonna Suomessa ennätyksellisen paljon. Tartuntoja oli lähes tuhat, mikä oli lähes kaksi kertaa enemmän kuin toissa vuonna.

Tartunnat ovat yleistyneet erityisesti nuorilla naisilla, vaikka suurin osa kaikista tippuritartunnoista todetaan yhä miehillä ja erityisesti 25–35-vuotiaiden ikäluokassa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Tuula Hannila-Handelberg. Tiedot ovat THL:n tartuntatautirekisteristä.

– Tippuritartuntoja todettiin pitkään 200–300 vuodessa. Vuonna 2016 tartuntojen määrät alkoivat kasvaa, ja viime vuoteen asti niitä oli 400–600 vuodessa, Hannila-Handelberg sanoo.

Tartuntojen lisääntymistä selittää se, että entistä useampi tippuritartunta on nykyään oireeton ja löytyy sattumalta seksitautitesteissä. Kun oireita ei ole, tartuntaa ei osata epäillä ja tautia saatetaan levittää eteenpäin pitkään ennen testeihin hakeutumista. Kaiken lisäksi tippuri tarttuu erityisen herkästi, kertoo iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri Eija Hiltunen-Back Husin sukupuolitautien poliklinikalta.

Varsinkin nielun ja peräaukon tippuritartunnat jäävät herkästi oireettomiksi.

Hiltunen-Back uskoo, että moni mieltää tippurin edelleen harvinaiseksi taudiksi eikä osaa sen takia edes pelätä taudin saamista.

– Myös terveydenhuollon ammattilaisten pitäisi tarjota testejä aktiivisemmin, Hiltunen-Back huomauttaa.

Hänen mukaansa lisääntyneet tippuritartunnat korostuvat nuorten naisten lisäksi miesten välistä seksiä harrastavilla.

Jos tippuri aiheuttaa oireita, oireet voivat olla hyvin samantyyppisiä kuin klamydiassa: kirvelyä virtsatessa, alavatsakipuja tai ylimääräistä vuotoa. Pitkään hoitamatta jääneenä tippuri ja klamydia voivat aiheuttaa lapsettomuutta.

Myös klamydia- ja kuppatartunnat kasvussa

Klamydia on ylivoimaisesti yleisin seksitauti Suomessa, ja klamydiatartunnat ovat yleistyneet entisestään jo pidemmän aikaa, kertoo Hannila-Handelberg.

Viime vuonna tartuntoja todettiin hieman alle 17 000. Myös klamydia on usein oireeton, minkä vuoksi moni ei tiedä tartunnastaan eikä siksi hakeudu testiin.

– Klamydiatartuntoja todetaan eniten 15–29-vuotiailla. Todetuista tartunnoista lähes 60 prosenttia on naisilla ja reilut 40 prosenttia miehillä.

Hannila-Handelbergin mukaan myös kuppa yleistyi Suomessa viime vuonna. Kuppatartuntoja on ollut pitkään noin 200 vuodessa, kun taas viime vuonna niitä oli lähes kaksinkertainen määrä. Kuppatartunnat ovat yleisempiä miehillä ja erityisesti miesten välisessä seksissä. Kuppa tarttuu herkästi ja on usein ainakin aluksi oireeton.

Hiltunen-Back huomauttaa, että kaikki viime vuoden kuppatartunnat eivät ole tuoreita tartuntoja, vaan niitä on todettu maahantulotutkimusten yhteydessä esimerkiksi pakolaisilta, jotka ovat sairastaneet kupan aiemmin ja joille on jäänyt tartunnasta serologinen arpi vereen. Tällaiset kertaalleen hoidetut tartunnat eivät ole enää tartuttavia.

Klamydia ja tippuri voidaan todeta virtsanäytteestä ja kuppa verinäytteestä, ja ne ovat antibiootilla hoidettavia tauteja. Nielun ja peräaukon tartuntoja tutkitaan limakalvonäytteistä.

Testeihin hakeutuminen voinut lisääntyä

Osa todettujen seksitautitartuntojen määrän kasvusta viime vuonna voi selittyä sillä, että ihmiset ovat saattaneet hakeutua koronapandemian jälkeen enenevässä määrin testeihin. Läheskään kaikkea tämä ei kuitenkaan selitä, sillä Suomessa testeihin pääsi myös pandemian aikana, ja esimerkiksi Husin sukupuolitautipoliklinikalla käytiin normaalisti, huomauttaa Hiltunen-Back.

– Toisaalta, jos jotkut jättivät testit koronan takia väliin ja jatkoivat siksi tautien tartuttamista pidemmän aikaa, tämä näkyy nyt tilastoissa. Ylipäätään pandemiarajoitusten purkaminen ja lisääntyneet sosiaaliset tapaamiset, juhlat ja matkailu ovat todennäköisesti lisänneet tartuntoja.

Hiltunen-Back uskoo, että myös kondomin käytöstä on saatettu tinkiä.

– Esimerkiksi miesten välisessä seksissä HIV-pelko on vähentynyt viime vuosien aikana, kun HIV:ltä on ollut mahdollista suojautua prep-estolääkityksellä. Samalla on saattanut unohtua, että nämä muut taudit voivat kuitenkin tarttua suojaamattomassa seksissä.

Hiltunen-Back pitää tartuntojen leviämisen kannalta ongelmallisena myös sitä, että läheskään kaikki asianomaiset eivät välttämättä saa tietoa mahdollisesta tartunnasta. Jotta tartuntaketju saataisiin katkaistua, tartunnan saajan tulisi olla yhteydessä aiempiin seksikumppaneihinsa, jotta myös he osaisivat hakeutua testeihin ja saisivat taudin hoidettua.

– Voi olla esimerkiksi niin, että tartunnan saaneella ei ole entisten seksikumppaniensa yhteystietoja. Joskus asiasta saatetaan jättää kertomatta häpeän takia.

Janita Virtanen