Yhdysvaltain paikallispankit hätää kärsimässä pörssissä, First Republicin pelastus ei auttanut

Yhdysvalloissa viranomaisten junailema First Republic Bankin pelastusoperaatio ei näytä helpottaneen pankkisektorin kriisiä pörssissä. JPMorgan Chase osti enemmistön ahdinkoon ajautuneesta pienemmästä pankista maanantaina.

First Republic oli jo kolmas pankki, jonka Yhdysvaltojen viranomaiset ottivat haltuunsa alle kahden kuukauden sisällä. Kyseessä on toiseksi suurin pankin kaatuminen Yhdysvaltojen historiassa. First Republic oli viime vuoden lopulla Yhdysvaltojen 14. suurin pankki.

Pankkien kurssit laskivat myös maanantaina uutisen jälkeen, mutta tiistaina pudotus oli vielä paljon jyrkempi. Erityisesti Yhdysvaltain paikallispankkien osakekursseja moukaroitiin.

Eniten kärsivät tiistain kaupankäynnissä lähes neljänneksen arvostaan menettänyt losangelelaispankki PacWest Bancorp, 16 prosenttia luisunut phoenixilainen Western Alliance Bancorporation ja 11 prosenttia painunut utahilainen Zions Bancorporation.

Velkakatto ja keskuspankin ohjauskorko lisäävät jännitystä

Markkinoiden ahdistusta on lisännyt pelko siitä, ettei Yhdysvallat onnistu velkakattonsa nostamisessa, joka on kiistakapula kongressin republikaanijohtoisen edustajainhuoneen ja demokraattipresidentti Joe Bidenin hallinnon välillä. Republikaanit vaativat tiukkoja menoleikkauksia vastineeksi velkakaton nostamisesta.

Jos velkakattoa ei saada nostetuksi, Yhdysvallat jättäisi ensimmäistä kertaa historiassaan velanhoitokulunsa maksamatta. Valtiovarainministeri Janet Yellen varoitti maanantaina, että raja voi tulla vastaan jo kesäkuun alussa.

Pankkisektorilla odotetaan jännityksellä myös keskiviikkona tulevaa Yhdysvaltain keskuspankin päätöstä ohjauskorkojen nostamisesta.