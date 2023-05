Yhdysvaltalaisyhtiö Plug Power suunnittelee kolmea vihreän vedyn tuotantolaitosta Suomeen

Yhdysvaltalaisyhtiö Plug Power suunnittelee Suomeen kolmea vihreän vedyn tuotantolaitosta: Kokkolaan, Porvooseen ja Kristiinankaupunkiin. Lopullinen investointipäätös on tarkoitus tehdä 2025–2026.

Asiasta kerrottiin tiistaina Business Finlandin järjestämässä tiedotustilaisuudessa Helsingissä.

Plugin toimitusjohtaja Andy Marsh kertoi tiedotustilaisuudessa, että on monta syytä, miksi investointi halutaan tehdä Suomeen. Yksi syy on Suomen vahva sitoutuminen uusiutuvaan energiaan.

Marsh toi esiin myös sen, että yhtiölle on tärkeää toimia ympäristössä, joka on poliittisesti vakaa.

Kyse on miljardiluokan investoinnista. Plug kertoo aloittaneensa keskustelut suurten sijoittajien ja lainanantajien kanssa.

Plug on vihreän vetytalouden toimija, joka on noteerattu New Yorkin pörssissä. Yhtiön suunnittelemien vihreän vedyn tuotantolaitosten odotetaan luovan Suomeen 1 000 suoraa työpaikkaa ja välillisesti yli 3 000 työpaikkaa.

Vetyä voidaan käyttää esimerkiksi teollisuudessa. Jos vetyä tuotetaan uusiutuvalla energialla, sen käyttö voi vähentää merkittävästi teollisuuden hiilidioksidipäästöjä.

Kiinnostus vetyhankkeita kohtaan on kovaa

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) uskoo projektiin, vaikka kyseessä on nousuvaiheessa oleva yritys.

– Suurin ongelma tulee olemaan osaavan työvoiman saatavuus, sanoi Lintilä tiistaina.

Lintilän mukaan kiinnostus vetyhankkeita kohtaan on tällä hetkellä erittäin kova.

Lintilä sanoi, että tämänkaltainen investointi on optimaalinen tapa modernisoida suomalaista teollisuutta.

Suuren mittakaavan vihreän vedyn tuotanto vaatii, että päästötöntä sähköä on runsaasti saatavilla. Suomessa sitä on tarjolla esimerkiksi tuulivoimasta, jonka kapasiteettia on valmisteilla moninkertaisesti verrattuna Suomen tämänhetkiseen kasvutarpeeseen.

Viime viikolla kerrottiin, että suomalainen energiayhtiö Myrsky Energia ja tanskalainen rahastoyhtiö investoivat yli kaksi miljardia yhteistyössä toteutettaviin tuulivoimahankkeisiin Suomessa.

Tammikuussa kerrottiin, että norjalaisyhtiö Blastr Green Steel kaavailee Suomeen suurta ”vihreän teräksen” tuotantolaitosta. Yhtiö suunnittelee Inkooseen terästehdasta ja integroidun vedyn tuotantolaitosta.

Mahdollisia sijaintipaikkoja oli toistakymmentä

Plug Powerin kolmen tuotantolaitoksen odotetaan tuottavan 850 tonnia vihreää vetyä päivässä eli 2,2 gigawattia (GW) elektrolyyserikapasiteettia vuosikymmenen loppuun mennessä. Kullakin projektilla on hieman erilainen sisältö.

Kokkolan, Kristiinankaupungin ja Porvoon sitoumukset maa-alueiden järjestymiseen varmistuivat tiistaina.

Mahdollisia sijaintipaikkoja Suomessa käytiin läpi yli toistakymmentä.

– Investointien saaminen paikkakunnille ei ole mikään itsestäänselvyys. Se vaatii pitkäjänteistä työtä, kehittämistä, kaavoitusta, infrastruktuurin rakentamista, kun on kyse satamasta, energiasta tai rautateistä, sanoi Kokkolan kehitysjohtaja Jonne Sandberg tiedotustilaisuudessa.

Kristiinankaupungin kaupunginjohtaja Mila Segervallin mukaan investointi luo tulevaisuuden uskoa Kristiinankaupunkiin.

– Tämän suuruusluokan investointi edellyttää myös kansallisen tason panostuksia ja investointeja seudun infrastruktuuriin ja rautateihin. Kulkuyhteyksiä tarvitaan työvoiman liikkumisen mahdollistamiseen, sanoi Segervall.

Vuonna 2021 Kristiinankaupungin väkiluku oli 6 400 ihmistä, kertoo Tilastokeskus.

Kumpi oli ensin, tie vai auto?

Infrastruktuurin kohdalla Plug tekee yhteistyötä kantaverkkoyhtiö Fingridin ja kaasuverkkoyhtiö Gasgridin kanssa. Yhteistyötä tehdään sähköverkon kapasiteetin ja vetyinfrastruktuurin kehittämiseksi.

Gasgridin toimitusjohtaja Olli Sipilän mukaan panostaminen infrastruktuuriin vähentää investointien riskejä ja nopeuttaa investointeja.

Sipilä esitti tilaisuudessa vertaiskuvallisen kysymyksen siitä, kummat olivat ensin, autot vai tiet.

– Tavoitteemme on, että täällä tiet ovat valmiina, kun ensimmäiset autot tulevat, Sipilä sanoi tiedotustilaisuudessa.

Emmi Tilvis