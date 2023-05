Yksityisen sosiaalipalvelualan lakko on alkanut – esimerkiksi kaikki Pilke-päiväkodit on suljettu lakon ajaksi

Yksityisen sosiaalipalvelualan lakko on alkanut tänään. Lakko koskee 26:ta ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikköä sekä 41:tä varhaiskasvatuksen yritystä, joista suuri osa sijaitsee Pirkanmaalla ja Päijät-Hämeessä. Varhaiskasvatuksessa lakot kestävät kaksi päivää ja tehostetussa palveluasumisessa viisi päivää.

Kaikki yksityisen Pilke-päiväkodin yksiköt on suljettu lakon ajaksi, kertoo Pilke-päiväkotien viestintäjohtaja Kirsi Ristaniemi STT:lle. Pilkkeellä on 180 päiväkotia eri puolilla Suomea.

– Koska haluamme varmistaa laadukkaan varhaiskasvatuksen ja lasten turvallisuuden, päädyimme siihen, että päiväkodit laitetaan kiinni lakkopäiviksi, Ristaniemi sanoo.

Pilke-päiväkotien on tarkoitus avautua Ristaniemen mukaan normaalisti torstaina.

– Olemme pahoillamme, että tämä vaikuttaa joidenkin asiakasperheiden arkeen. Toivomme, että osapuolet pääsisivät mahdollisimman pian sopimukseen.

Työkiistan keskiössä on ollut ammattiliittojen ja työnantajaosapuolen eriävät mielipiteet palkankorotuksista. Tänään alkaneen lakon lisäksi ammattiliitot ovat antaneet varoituksia seuraavista lakoista, jos sopua ei löydy.

Touhula-päiväkodeista puolet on suljettu

Yksityisistä Touhula-päiväkodeista noin puolet on suljettu lakkopäivien ajaksi. Päiväkotiyritys on tehnyt linjauksen, että kaikki päiväkodit, joiden johtaja ei ole töissä lakon aikana, on suljettu.

Sulkemispäätös tehtiin Touhulan alue- ja markkinointijohtaja Pirjo Kososen mukaan lasten turvallisuuden vuoksi. Samalla työntekijöille taataan mahdollisuus tehdä työt mahdollisimman turvallisesti.

Osalla Touhulan päiväkotien johtajista on useampi päiväkoti johdettavanaan, minkä vuoksi Touhula on pyrkinyt valitsemaan Kososen mukaan auki olevat päiväkodit perheiden tarpeiden mukaan.

– Johtaja on vastuussa myös siitä, että lain määräämä henkilöstömitoitus päiväkodeissa toteutuu myös lakkopäivinä, Kosonen sanoo STT:n haastattelussa.

Touhulalla on yhteensä 115 päiväkotia, joista on nyt suljettuna noin 60. Osa päiväkotien sulkemisista pystyttiin kertomaan vanhemmille jo viime viikolla, mutta osa selvisi vasta tänään.

Työntekijäpulaa ei ole lähdetty paikkaamaan Touholan päiväkodeissa esimerkiksi vuokratyöntekijöillä.

– Emme ole lähteneet siihen, että otettaisiin sijaisia tekemään lakon alaista työtä. Me kunnioitamme jokaisen laillista työtaisteluoikeutta, Kosonen sanoo.

Ympärivuorokautisen palveluasumisen tilanne on haastava

Ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköissä ensimmäinen lakkopäivä on sujunut rauhallisesti, kertovat useat yksityistä palveluasumista tarjoavat yhtiöt STT:lle. Haastattelupyyntöön vastanneet yhtiöt eivät ole sulkeneet yhtäkään kohdetta lakon vuoksi.

Attendon toimitusjohtaja Virpi Holmqvist kuvailee tilannetta haastavaksi, mutta sanoo, että tilannetta hoidetaan päivä kerrallaan yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa.

Holmqvistin mukaan Attendo on saanut taattua asiakasturvallisuuden tiistain ajaksi. Esimerkiksi esihenkilöt ja johto ovat jalkautuneet täyttämään tarvittavia työvuoroja. Vuokratyöntekijöitä on myös tarvittu, mutta Holmqvistillä ei ole antaa tarkkaa tietoa heidän lukumäärästään.

– Päivä kerrallaan mennään. Emme ole joutuneet sulkemaan kohteita, emmekä siirtämään hauraita asukkaita, Holmqvist sanoo STT:n haastattelussa.

Esperi Care on valmis turvautumaan muiden yrityksen palveluiden henkilökuntaan

Lakko kohdistuu myös Esperi Careen. Aluepäällikkö Mia Von Bagh kertoo sähköpostitse, että ensimmäinen lakkoaamu alkoi rauhallisesti ja vakaasti.

– Suunnitellut työvuorot ovat toteutuneet. Mahdollisia puutoksia tullaan lakkoviikolla paikkaamaan tilanteen vaatimalla tavalla, Von Bagh sanoo sähköpostivastauksessa.

Esperi Care varmistaa työvoiman riittävyyden Von Baghin mukaan tarjoamalla työvuoroja tuntityöntekijöille ja lyhytaikaisille sijaisille. Lisäksi yhtiö tarjoaa lisätyötä ja ylityötä käytettävissä olevalle yksikön omalle kuukausipalkkaiselle henkilökunnalle.

Tarpeen tulleen Esperi Care on myös valmis turvautumaan yrityksen ikäpalveluiden ja erityispalveluiden yksiköiden henkilökuntaan tai vuokrahenkilöstöön.

Mainiokodeissa työvuoroihin on saatu riittävä määrä henkilökuntaa, kertoo Mainiokotien liiketoimintajohtaja Niklas Härus sähköpostitse. Tilanne yksiköissä on Härusin mukaan rauhallinen.

”Siellä on kaikki keinot käytössä”

Työnantajapuolta edustavan Hyvinvointiala Halin työmarkkinajohtaja Tuomas Mänttäri kertoo yritysten tekevänsä kaikkensa, jotta palvelutaloissa olevien vanhusten henki ja terveys voidaan taata lakosta huolimatta.

– Siellä on kaikki keinot käytössä, kuten sijaisten, keikkalaisten ja esimiestyön käyttö. Apuna on tietysti myös ne työntekijät, jotka eivät kuulu liittoon ja jotka eivät osallistu lakkoon, Mänttäri sanoo haastattelussa.

Varhaiskasvatuksessa henkilöstöä on pyritty keskittämään Mänttärin mukaan tiettyihin yksiköihin, jotta edes osa lapsista saisi hoitoa.

Ammattiliittojen tavoitteena on palkkauksen ja työolojen parantaminen. Liitot ovat vaatineet yksityiselle sosiaalipalvelualalle vähintään samantasoisia palkankorotuksia kuin hyvinvointialueille ja kuntiin.

Yksityisen sosiaalipalvelualan palkat ovat Tehyn neuvottelupäällikkö Vappu Okkerin mukaan noin satoja euroja alemmat kuin julkisella puolella.

– Palkkaus on yksinkertaisesti korjattava julkisen sektorin tasolle jollain järkevällä aikavälillä. Emme mekään vaadi, että se tapahtuu yhdessä yössä, Okkeri sanoo STT:n haastattelussa.

Yksityisen sosiaalipalvelun työriidan sovittelu jatkuu valtakunnansovittelijan johdolla perjantaina.

Rasmus Ekström, Jenna Rautio