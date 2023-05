Yle on alkanut jo varautua mahdollisuuteen, että Euroviisut tulisivat Suomeen ensi keväänä

Yleisradio on jo alkanut varautua siihen mahdollisuuteen, että Eurovision laulukilpailu järjestettäisiin ensi vuoden keväällä Suomessa. Asiasta kertoi Ylen Luovien sisältöjen ja median johtaja Ville Vilén STT:lle keskiviikkona.

Viisufinaali olisi tarjolla Suomeen, jos Käärijä voittaa kappaleellaan Cha cha cha tämän vuoden Euroviisut, joita kisataan paraikaa Britannian Liverpoolissa.

– Hulina (Käärijän ympärillä) Liverpoolissa on ollut aika kova. Olemme nähneet, että se on aika poikkeuksellista. Kun semifinaalista mentiin jatkoon tiistaina, aloimme Ylessä heti alustavasti pohtia myös sitä mahdollisuutta, että Euroviisut 2024 olisivat tarjolla Suomeen. Voittoon on kuitenkin vielä pitkä matka. Euroviisut ovat arvaamaton kisa, Vilén sanoo.

Jo Suomen vuoden 2007 Euroviisuja Ylen johdossa järjestämässä ollut Vilén muistuttaa, että noin suuri tapahtuma asettaa melkoisia vaatimuksia niin isäntäkaupungille kuin -areenallekin.

– Ei Suomessa voisi olla kuin muutama kaupunki tai jokunen areena, jotka täyttäisivät vaatimukset. Kaupungin lähellä pitäisi sijaita lentokenttä, jolla olisi mieluiten runsaasti kansainvälistä liikennettä. Samoin hotelleja vaadittaisiin sekä viisujen henkilökunnan, osallistujien että yleisön majoittamiseen runsaasti.

Helsingin areena on Vilénin mukaan jo vuonna 2007 testattu viisufinaaliin sopivaksi. Se on kuitenkin ollut suljettuna viime ajat.

– Tampereen uusi areena tietenkin täyttäisi Euroviisujenkin vaatimukset, Vilén lisää.

Tampereen areenan toimitusjohtaja Marko Hurme kertoi STT:lle keskiviikkona, että jo ajatus Euroviisujen saamisesta Tampereelle on tunnustus uuden areenan tasolle.

– Oleellista tässä olisi se, miten ison varauspätkän meidän ensi kevään kalenterissamme Euroviisut vaatisivat. Kovin isoa koloa siellä ei enää ole. Toisaalta tämän kevään jääkiekon MM-kisojenkin takia me onnistuimme neuvottelemaan ja järjestelemään Tampereen areenan varauksia uusiksi, Hurme makustelee.

Messukeskukseen liki 30000 katsojaa?

Helsingin Messukeskus ilmoitti jo keskiviikkona, että Messukeskus on valmis Euroviisujen areenaksi ensi vuoden keväänä. Messukeskus ilmoitti tiedotteessaan, että sen uusimpaan ja korkeimpaan halliin pystytään rakentamaan katsomo 9 000 viisufanille. Kun seinät avataan viereiseen halliin, saataisiin saumattomasti lisää tilaa jopa 20 000 katsojalle.

Ylen Vilén ei tässä vaiheessa ottanut kantaa Tampereen ja Helsingin areenoiden lisäksi muiden suurtilojen soveltuvuuteen viisufinaalin pitopaikaksi.

Ville Vilénin mukaan Euroviisujen järjestelyt vievät osapuilleen vuoden. Hänen mukaansa tämä merkitsee sitä, että jos vuoden 2024 viisut olisivat tarjolla Suomeen, päätös sekä isäntäkaupungista että areenasta pitäisi tehdä hyvin nopeasti, noin kuukaudessa.

Vilén arvioi, että Suomessa pidettävien Eurovision laulukilpailujen budjetti voisi olla 20 miljoonaa euroa, hieman sen ylikin.

– Mutta korostan, että Ylen osuus budjetista olisi paljon tuota pienempi. Järjestäjä saa kuluihin myös monenlaisia tuloja kuten päälipputulot, jotka olivat jo 2007 noin neljä miljoonaa euroa.

Pohjoismaissa pidettyjen Eurovision laulukilpailujen budjetti on ollut Vilénin mukaan 20–25 miljoonaa euroa.

– Paljon isommatkin järjestämisen kulut voivat olla. Venäjällä pidettyjen Euroviisujen budjetin kerrotaan olleen noin 50 miljoonaa euroa.

Euroviisujen vuoden 2024 semifinaalien ja finaalin päivämäärät päätetään tämän vuoden lopulla.

Pertti Mattila