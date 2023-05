Yleisön hurmannut Käärijä ylsi Euroviisuissa toiseksi – ”Olen antanut kaiken, mitä sydämestäni lähtee”

Suomen edustaja Käärijä sijoittui Euroviisuissa toiselle sijalle kappaleellaan Cha cha cha.

Suomalaismedioiden eteen saapui puolitoista tuntia tuloksen selviämisen jälkeen selvästi pettynyt artisti, joka jaksoi kuitenkin hymyillä.

– Rehellisesti sanottuna vähän harmittaa, koska se, mitä lähdin hakemaan, oli voitto. Totta kai täytyy olla ylpeä tästä suorituksesta, aika makea suoritus suomenkieliseltä biisiltä, Käärijä eli Jere Pöyhönen sanoi.

Käärijän sijoitus on Suomen paras sitten Lordin euroviisuvoiton vuonna 2006. Suomenkielinen kappale ei ole koskaan sijoittunut Euroviisuissa yhtä korkealle.

Euroviisut voitti kilpailun suurin ennakkosuosikki Ruotsi, joka oli myös ammattilaisraatien suosikki. Suomi puolestaan sai yleisöäänestyksessä eniten pisteitä.

– Säännöt on säännöt, niillä mennään, kommentoi Käärijä raatien painoarvoa lopputuloksessa.

– Olen antanut kaiken, mitä sydämestäni lähtee. Olen antanut kaikkeni tähän juttuun. Olen halunnut, että Suomen kansa olisi minusta ylpeä. Ymmärrän, jos he eivät ole, kun en voittanut.

”Annoin tälle jutulle kaikkeni”

Käärijää on ympäröinyt tänä keväänä Suomen viisuedustajalle täysin ennennäkemätön innostus.

Myös viisuareenan yleisö tuntui olevan selvästi Suomen puolella: yleisössä huudettiin kovaan ääneen Cha cha cha:ta ja Käärijää useaan kertaan pisteiden julkistuksen aikana.

– Totta kai se tuntuu hyvältä, mutta siinä vaiheessa kun tajusin, että en voita, niin ei sekään täysin lievitä oloa, Käärijä kuvaili tunteitaan yleisön tuesta.

– Sanoin medioille, frendeille ja perheelle, että voitan tämän, ja en voittanut. Olen vähän pettynyt, mutta elämä jatkuu.

Euroviisuissa on noussut legendoiksi myös sellaisia artisteja, jotka eivät ole voittaneet kilpailua – esimerkiksi tänäkin vuonna lavalla nähty Ukrainan Vjerka Serdjutshka.

Jos Käärijä kutsutaan tulevaisuudessa takaisin viisulavalle, aikooko hän vastata kutsuun myöntävästi?

– Jos aikataulut ja muut systeemit natsaa niin why not, tulen takaisin ja annan sen mitä pystyn antamaan.

Vaikka voitto meni sivu suun, takahuoneessa oli jo ehditty kaataa shampanjaa päälle, Käärijä paljasti. Iltaa hän suunnitteli jatkavansa perheen ja ystävien seurassa.

– Haluan vain halata heitä ja sanoa, että rakastan heitä.

Suomen kannatus korviahuumaavaa

Ruotsia edusti Loreen tyylikkäällä popkappaleella Tattoo, joka onnistui myös finaaliesityksessä.

– En oikein käsitä tätä. Tunnen vain paljon rakkautta ja olen kiitollinen, Loreen sanoi haastattelussa voittoesityksensä jälkeen.

Ruotsin lopullinen yhteispistemäärä oli 583 pistettä, Suomen 526 pistettä. Kolmanneksi sijoittui Israel, neljänneksi Italia ja viidenneksi Norja.

Loreenin voitto alkoi näyttää todennäköiseltä jo varhain pisteenlaskussa, jossa hän otti nopeasti tukevan johdon. Ruotsi sai monelta ammattilaisraadilta täyden 12 pisteen potin, mukaan lukien Suomelta.

Suomi sai Norjan ja Ruotsin ammattilaisraadeilta 12 pistettä. Molemmilla kerroilla tv-lähetyksessä kaikuivat yleisön äänekkäät ”Käärijä” ja ”Cha cha cha” huudot areenalla. Cha cha cha:ta huudettiin välillä jopa Ruotsin saamien 12 pisteen jälkeen.

– Tiedämme, että pidätte Suomesta, juontajat toppuuttelivat jo melua.

Areenan valtasi valtava meteli myös silloin, kun oli Suomen yleisöäänten julkistuksen vuoro.

Voitto Ruotsille jo seitsemäs

Loreen jätti jälkensä euroviisuhistoriaan jo vuonna 2012, kun hän voitti viisut kappaleella Euphoria, josta tuli jättihitti myös viisujen ulkopuolella.

Loreen on vasta toinen artisti ja ensimmäinen nainen koskaan, joka on voittanut Euroviisut kahdesti. Kahteen viisuvoittoon on aiemmin yltänyt vain Irlannin Johnny Logan, joka voitti kilpailun vuosina 1980 ja 1987.

Euroviisuvoitto on Ruotsille seitsemäs. Ruotsi ja Irlanti jakavat nyt kärkipaikan euroviisuvoittojen tilastossa.

Ruotsi nousi vedonlyöntitilastoissa voittajaveikkausten kärkeen heti, kun Loreen esitti Tattoon Ruotsin Melodifestivalenissa ensimmäistä kertaa. Suomi nousi välillä lähemmäs, mutta ei lopulta pysynyt viemään Ruotsilta voittoa.

Ruotsin euroviisuedustaja valitaan suositussa Melodifestivalen-laulukilpailussa. Euroviisuissa ensimmäisen semifinaalin jälkeisessä lehdistötilaisuudessa Loreen sanoi, ettei heti sanonut Melodifestivaleniin lähdölle kyllä.

– Tämä laulu tuli minulle ja rakastuin siihen. Sitten minulta kysyttiin, haluanko lähteä mukaan Melodifestivaleniin. Sanoin ei. Mutta sitten näin, kuinka iloisiksi ihmiset tulivat, kun sanoin, että ehkä sittenkin.

Maiju Ylipiessa