Yli puolet Espoon kävelysiltaonnettomuudessa loukkaantuneista päässyt kotiin sairaalasta – väliaikaiset kävelysillat Tapiolan työmaalla suljettu turman jälkeen

Espoon Tapiolan eilisen kävelysiltaonnettomuuden takia sairaalahoitoon joutuneista 24 loukkaantuneesta yli puolet on jo kotiutettu, kertoo Hus.

Husin sairaaloissa hoidetaan edelleen kymmentä onnettomuudessa loukkaantunutta. Yhdenkään vammat eivät Husin mukaan ole erityisen vakavia.

Loukkaantuneista seitsemän on hoidossa Uudessa lastensairaalassa, kaksi Siltasairaalassa ja yksi Peijaksen sairaalassa. He ovat vielä sairaalahoidossa tarvittavien tutkimusten, toimenpiteiden tai seurannan vuoksi.

Yksi Espoon Tapiolan keskuksen väliaikaisista kävelysilloista romahti torstaiaamuna. Romahduksessa loukkaantui yhteensä 27 ihmistä. Sairaalaan vietiin 24 loukkaantunutta, jotka olivat pääasiassa Helsingin Kalasataman koulun kahdeksasluokkalaisia nuoria. He saivat romahduksessa vakavuudeltaan eriasteisia ylä- ja alaraajavammoja.

Husin mukaan leikkaushoitoa vaativia vammoja todettiin kaikkiaan seitsemällä loukkaantuneista. Heistä kaksi odottaa vielä sopivaa toimenpideaikaa.

Väliaikaiset kävelysillat Tapiolan työmaalla on suljettu

Kaikki väliaikaiset kävelysillat Espoon Tapiolan keskuksen työmaa-alueella on suljettu, kunnes siltojen turvallisuus on saatu varmistettua. Asiasta kertoo STT:lle kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalo Espoon kaupungista.

– Sillat on käsittääkseni suljettu hyvin varhain perjantaiaamuna. Paikalla on ollut väkeä opastamassa ihmisiä kiertoreiteille, Isotalo sanoo.

– Sillat ovat kiinni niin kauan, että turvallisuustarkistus on saatu tehtyä. Siltoja avataan sitä mukaa, kun ne on todettu turvallisiksi.

Espoon kaupunki kertoi torstaisessa tiedotteessaan, että sortunut silta on kaupungin vastuulla.

Otkes: Vielä ei tiedetä, miksi onnettomuus tapahtui

Kävelysiltaonnettomuus johtui kahden poikittaisen palkin putoamisesta ja tätä seuranneesta kävelytason romahtamisesta. Näin kertoo Onnettomuustutkintakeskuksen (Otkes) johtava tutkija Kai Valonen STT:lle.

Valosen mukaan kävelysillan rakenteet eivät kestäneet sillalla ollutta kuormaa. Sillalla oli onnettomuushetkellä 45 ihmistä, mutta kaikki eivät pudonneet alas.

Vaikka onnettomuuden tapahtumat ovat jo teknisesti Otkesin tiedossa, ei Valosen mukaan voida sanoa, että onnettomuuden syy olisi vielä selvillä.

– Ajatusmallissamme (onnettomuuden) syy ei ole tekninen. Se ei vielä kerro, miten näin voi käydä, Valonen sanoo.

Otkesin tutkimukset ovat vasta alkuvaiheessa. Selvitettävänä on muun muassa se, minkä suuruinen paino sillan olisi pitänyt kestää.

Poliisi tutkii siltaromahdusta epäiltynä vaaran aiheuttamisena ja vammantuottamuksena. Onnettomuuteen liittyvät kuulemiset vievät poliisin arvion mukaan viikkoja, koska kuultavia on useita kymmeniä.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Matti Högman Länsi-Uudenmaan poliisista sanoo tänään julkaistussa tiedotteessa, että poliisi keskustelee alaikäisten kanssa aina siten, että huoltaja on läsnä.

Högmanin mukaan poliisi alkaa ottaa yhteyttä perheisiin ensi viikon alusta alkaen.

Otkesin johtavan tutkijan mukaan tutkinta saatu hyvin alulle

Otkes jatkaa onnettomuuden syyn selvittämistä ainakin tiedonkeruulla, puhutteluilla ja kuulemisilla. Otkesin viestintäpäällikkö Tiina Bieber kertoi torstaina Otkesin tutkinnan kestävän normaalisti 6–12 kuukautta.

Paikkatutkinnan aikana Otkes keräsi kävelytasoja kannatelleet poikittaispalkit talteen. Valosen mukaan Otkes tutkii palkkeja ja selvittää, mitä kävelysilta oli suunniteltu kestämään ja oliko se toteutettu oikein.

– Palkit ovat tallessa, ja niitä voidaan vielä tarkastella, Valonen kertoo.

Otkes ei ole koskaan aiemmin tutkinut vastaavankaltaista kävelysiltaonnettomuutta. Valosen mukaan tutkinta saatiin torstaina kuitenkin hyvin alulle.

– Aikaisemmin kun olemme tutkineet esimerkiksi kattosortumia, niin ongelmana on voinut olla se, että on valtava määrä rojua, josta on hyvin vaikea selvittää, missä kohdassa mikäkin on ollut. Mutta nyt rakenne oli suhteellisen selkeä ja osat olivat löydettävissä, Valonen sanoo.

Yksi silta yritetään saada viikonloppuna takaisin käyttöön

Romahtaneen sillan lisäksi työmaa-alueella on yhteensä neljä väliaikaista kävelysiltaa, jotka kaikki on nyt suljettu. Ainakin yksi silta yritetään saada tarkistettua ja takaisin käyttöön viikonlopun aikana.

Tarkkaa aikataulua on toimialajohtaja Isotalon mukaan hankala antaa, koska tarkistuksissa pitää olla mukana paitsi kaupungin omia insinöörejä myös kunkin työmaan urakoitsija sekä sillan toimittanut ja rakentanut taho.

Sillat sijaitsevat eri rakennustyömailla Tapiolan keskustassa kauppakeskus Ainoan ja metroaseman vieressä. Rakennettavan alueen länsiosassa on käynnissä Feenix-niminen hanke, josta vastaa espoolainen MaxBuild-konserni.

Itäpuolella taas on YIT:n asuntorakennustyömaa. Lisäksi alueelle rakennetaan erilaista kunnallistekniikkaa.

– Kaikkiaan kyseessä on aika iso keskustarakentamisen kokonaisuus, jossa on useita toimijoita samanaikaisesti liikkeellä, Isotalo sanoo.

Romahtaneen sillan oli toimittanut ja rakentanut Renta Telineet -niminen yritys. Isotalon mukaan sama yritys on vastannut ainakin yhden toisen sillan rakentamisesta työmaa-alueella.

Espoon kaupunki tiedotti siltojen sulkemisesta Twitterissä. Asiasta uutisoi aiemmin Helsingin Sanomat.

Eetu Halonen, Simu Perälä, Anniina Korpela