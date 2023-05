Zaporizhzhjan ydinvoimala yhdistetty jälleen sähköverkkoon

Ukrainassa sijaitsevan Zaporizhzhjan ydinvoimalan yhteys sähköverkkoon on saatu palautettua. Asiasta kertoo Ukrainan valtiollinen energiayhtiö Ukrenergo.

Venäjän miehityshallinnon mukaan ydinvoimala menetti aiemmin tänään ulkoisen sähkönjakelunsa suurjännitelinjan katkeamisen vuoksi. Voimalan välttämätön sähkönsaanti hoidettiin varageneraattoreilla katkoksen ajan.

Ukrainan valtiollisen ydinvoimayhtiö Energoatomin mukaan ydinvoimala menetti yhteyden sähköverkkoon Venäjän oman hyökkäyksen takia. Ydinvoimayhtiön mukaan kyseessä oli jo seitsemäs kerta, kun Zaporizhzhjan voimala on irrotettu sähköverkosta Venäjän miehityksen aikana.

Zaporizhzhja on Euroopan suurin ydinvoimala, mutta kaikki sen kuusi reaktoria on suljettu. Voimala tarvitsee ulkopuolista sähköä muun muassa reaktoreiden jäähdyttämiseen ja muihin turvatoimintoihin.

Zaporizhzhjan alue on osittain Venäjän valtaama, osittain Ukrainan hallinnassa. Venäjän joukot ovat miehittäneet ydinvoimalaa viime vuoden maaliskuusta lähtien.

Venäjä teki iskuja Ukrainassa, räjähdyksiä Odessan ja Zaporizhzhjan alueilla

Venäjä teki jälleen ilmaiskuja Ukrainassa sunnuntain ja maanantain välisenä yönä, ukrainalaisviranomaiset kertovat. Ukrainan asevoimien mukaan Venäjä iski yöllä 16 ohjuksella ja 20 lennokilla itäiseen Dnipron kaupunkiin. Armeija kertoi tuhonneensa kaikki lennokit ja neljä ohjusta.

Uutissivusto Kyiv Independentin mukaan iskut vahingoittivat infrastruktuuria ja niissä loukkaantui kahdeksan ihmistä.

Uutissivuston mukaan myös Odessan ja Zaporizhzhjan alueilla raportoitiin myöhään eilen illalla useista räjähdyksistä. Räjähdyksiä havaittiin pian sen jälkeen, kun ilmahälytyssireenit oli aktivoitu Ukrainan eteläisillä alueilla.

Sivuston mukaan paikallinen media kertoi Venäjän iskeneen Odessaan lennokeilla, todennäköisesti iranilaisvalmisteisilla Shahedeilla. Mahdollisista henkilövahingoista ei ole raportoitu.

Ukrainan ilmapuolustuksen kerrotaan ampuneen alas yhden Venäjän lennokeista, kun taas muiden kerrottiin voivan jatkaa matkaansa pohjoiseen kohti Zaporizhzhjan ja Dnipropetrovskin alueita.

Lisäksi ilmassa on kerrottu olleen ainakin kolme venäläistä TU-95-pommikonetta.

Kyiv Independent ja ukrainan valtiollinen uutistoimisto Ukrinform kertovat, että Venäjä on eilen myös pommittanut seitsemää yhteisöä Sumyn alueella. Iskuista on kertonut Sumyn alueen sotilashallinto.

Kranaatti- ja tykistötulessa vahingoittui asuintaloja, mutta henkilövahingoista ei ole ilmoitettu.

Sumyn alue sijaitsee lähellä Venäjän vastaista rajaa. Venäjä on Kyiv Independentin mukaan tehnyt alueelle iskuja päivittäin sen jälkeen, kun osia Sumyn alueesta vapautettiin viime vuoden huhtikuussa.

Wagner kertoo jättävänsä Bahmutin pian Venäjän hallintaan

Venäläinen palkkasotilasyhtiö Wagner on kertonut jättävänsä Bahmutin kaupungin Ukrainassa pian Venäjän asevoimien hallintaan. Wagnerin johtaja Jevgeni Prigozhin kertoi tänään Telegramissa joukkojensa poistuvan kaupungista torstaista alkaen.

Prigozhinin mukaan Wagner-sotilaat jättävät Bahmutin kokonaan kesäkuun alkuun mennessä.

Wagnerin joukot ovat todennäköisesti vallanneet viimeisetkin alueet Bahmutin kaupungin länsiosassa, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Wagner ja Venäjä ovat sanoneet vallanneensa Bahmutin tyystin, mutta kaupungin tilasta ei ole ollut tarkkaa selvyyttä. Ukrainan asevoimat kertoi maanantaina jatkavansa edelleen taistelua kaupungista. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tähdensi sunnuntaisessa puheessaan, ettei kaupunki ole Venäjän miehittämä.

– Tänään Venäjän joukot ovat Bahmutissa, mutta Bahmut ei ole Venäjän miehittämä, Zelenskyi sanoi tiedotustilaisuudessa sunnuntaina.

Ukrainan asevoimat kertoi sunnuntaina, että ukrainalaisjoukot hallitsevat merkityksetöntä osaa Lounais-Bahmutista. ISW:n arvion mukaan Ukraina myöntääkin näin hiljaisesti sen, että Wagner on vallannut loput Bahmutin länsi- ja luoteisosista, ellei jopa koko kaupungin.

Ukrainalaisten kommentit osoittavat ISW:n mukaan, että Ukraina joukot ovat vetäytyneet Bahmutissa kaikilta muilta alueilta lukuun ottamatta niitä, jotka sijaitsevat kaupungin kahden valtatien vieressä.

Toukokuun 21. päivänä julkaistussa ja sijaintitiedoiltaan varmistetussa videossa näkyy, kuinka Wagnerin joukot nostavat Venäjän ja Wagnerin lippuja asuinrakennuksen huipulle läntisimmässä Bahmutissa.

Ukraina keskittynee vastahyökkäyksiin kaupungin laitamilla

Ukrainan maajoukkojen komentaja kertoi sunnuntaina ukrainalaissotilaiden etenevän kaupungin laitamilla. ISW arvioikin Ukrainan keskittyvän vastahyökkäyksiin Bahmutin laitamilla.

Ukrainalaiset sotilaslähteet ovat ajatushautomon mukaan sanoneet, että Venäjän joukot ovat menettäneet osan merkittävistä alueista Bahmutin ympärillä ja Ukrainan jatkuva eteneminen voi johtaa Wagnerin joukkojen piirittämiseen Bahmutissa.

Ukrainan varapuolustusministeri Hanna Maljar on puolestaan väittänyt sosiaalisessa mediassa, että Ukrainan joukot ovat osittain piirittäneet Bahmutin, mikä tekee hänen mukaansa sinne edenneiden venäläisjoukkojen aseman hyvin vaikeaksi.

ISW on aiemmin ennustanut, että Wagnerin hyökkäystoimet todennäköisesti huipentuisivat kuukausia kestäneiden kaupunkitaistelujen jälkeen. Ajatushautomon mukaan on epätodennäköistä, että Wagner jatkaisi taisteluja Bahmutin ulkopuolella nykyisessä heikentyneessä tilassaan.

Zelenskyi vertasi Bahmutia atomipommin jälkeiseen Hiroshimaan

Wagnerin joukot ovat yrittäneet vallata Bahmutia kuukausien ajan ja mitä ilmeisimmin kärsineet samalla valtavia tappioita, kuten myös kaupunkia puolustavat Ukrainan joukot. Samalla kuohuviinistään tunnettu entinen suolakaivoskaupunki on täysin tuhottu.

Ukrainalaispresidentti Zelenskyi vertasi Bahmutin tuhoa sunnuntaina Japanissa G7-kokouksessa isäntäkaupunki Hiroshimaan sen jälkeen, kun sinne pudotettiin atomipommi vuonna 1945. Hänen mukaansa Bahmutissa ei ole mitään elossa ja kaikki rakennukset on tuhottu.

Ennen sotaa Bahmutissa asui noin 70 000 ihmistä. Kaupungin valtaamisella ei yleisesti uskota olevan strategista merkitystä, mutta Venäjän propagandalle Bahmutin valtauksella on suuri symbolinen arvo.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

Anniina Korpela, Arttu Mäkelä