Zelenskyin tavannut Niinistö torjui edelleen Hornet-avun Ukrainalle – ”Mutta me pidämme koneistanne”, Zelenskyi kommentoi

Ukrainan kaipaamat länsihävittäjät nousivat esiin presidentti Sauli Niinistön isännöidessä Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyiä Helsingissä. Tanskalaistoimittajan kysymykseen vastannut Niinistö perusteli kielteistä kantaa Hornetien lahjoittamiseen muun muassa tutuin sanankääntein Suomen maantieteellisestä erityisasemasta.

Niinistö myös muistutti Hornetien olevat ”käytännössä lopussa” siihen mennessä kun uusia F-35-koneita saadaan tilalle. Tässä vaiheessa Zelenskyi katsoi aiheelliseksi kommentoida.

– Mutta me pidämme teidän koneistanne, ihan vaan että tiedätte, hän kuittasi hymyillen.

Niinistö myönsi Hornetien olevan hyviä ja toivoi heti perään, että ”kaikki muutkin tietävät sen”.

– Teidän naapurinne tietää, arveli Zelenskyi Venäjää mainitsematta.

Yleisemmin hän sanoi olevansa vakuuttunut siitä, että Ukraina ennen pitkää saa länsihävittäjiä. Hän kuitenkin muistutti maansa saaneen aiemminkin aseapua vain vähitellen ja vasta sen jälkeen, kun Ukraina on ensin todistanut taistelevansa menestyksekkäästi.

– Vastahyökkäys alkaa hyvin pian ja sen jälkeen saamme varmasti hävittäjiä, Zelenskyi sanoi ja lisäsi, että helpompaa olisi tietysti saada apua jo ennen hyökkäystä.

”Tämä vuosi on ratkaiseva”

Zelenskyi tapasi Niinistön alkuiltapäivästä kahden kesken Presidentinlinnassa ennen laajempaa huippukokousta muiden Pohjoismaiden pääministereiden kanssa. Presidenttien yhteisessä lehdistötilaisuudessa Zelenskyi sanoi uskovansa, että tämä vuosi on ratkaiseva Ukrainan käymän sodan kannalta.

– Mitä kovemmin painostamme hyökkääjää, sitä nopeammin hyökkääminen loppuu, Zelenskyi sanoi pakotteisiin viitaten.

Zelenskyi kertoi tulleensa vierailulle Suomeen, koska Suomi ja Ukraina ovat kumppaneita. Hän muistutti maiden kohtalonyhteydestä ja kertoi jokaisesta ukrainalaisesta kirjakaupasta löytyvän kirjoja Suomen sotahistoriasta. Hän myös muistutti ”hyökkääjän” eli Venäjän vanhan pääkaupungin, eli Pietarin, sijaitsevan vain muutaman sadan kilometrin päässä Helsingistä.

– Mutta kiitos yhteisten ponnistustemme hyökkääjä ei koskaan pääse Helsinkiin, Zelenskyi sanoi.

Helsingin kuuden maan tapaamisen tarkoituksena on Zelenskyin mukaan edistää yhteisiä turvallisuusasioita sekä voimistaa Ukrainan armeijaa taistelukentällä. Hän kiitti Suomea Ukrainan jo saamasta tuesta niin sotilastarpeiden kuin Venäjän hyökkäysten vaurioittaman sähköverkon korjaamiseen ja ylläpitoon tarvittujen tarvikkeiden osalta.

Suomi on antanut Ukrainalle jo 15 sotilaallista apupakettia, ja molemmat presidentit vahvistivat 16. paketin olevan jo valmisteilla.

– Mutta kyse ei ole niinkään apupakettien määrästä kuin (niiden ansiosta) säästyvien ihmishenkien määrästä, Zelenskyi muistutti .

Lopullisena tavoitteena Nato-jäsenyys

Zelenskyi toivoi Ukrainan saavan jonain päivänä samat puolustusliitto Naton jäsenyydestä kumpuavat turvatakuut kuin Suomi, mutta sanoi ukrainalaisten ymmärtävän, että maa ei voi liittyä Natoon sodan ollessa käynnissä.

– Toivomme kuitenkin poliittista tukea siihen suuntaan; että Ukrainalle esitettäisiin kutsu. Tällä hetkellä meistä ei voi tulla Naton jäseniä, mutta tavoitteemme on, että jonain päivänä olisimme Naton täysjäseniä.

Presidentti Niinistö sanoi, että Naton jäsenmaiden on Vilnan-huippukokouksessa hyvin tärkeä saavuttaa yhteinen näkemys Ukrainan Nato-jäsenyydestä. Niinistö mukaan aiemmat puheet Suomen ja yhä jatkuvat puheet Ruotsin jäsenyydestä eivät tältä osin ole olleet täysin linjassa.

– Nato on vahvempi, kun se puhuu yhdellä yhteisellä äänellä, sanoi Niinistö.

Nato-huippukokous järjestetään Liettuan pääkaupungissa Vilnassa heinäkuussa.

Presidentti Niinistö kertoi Suomen jatkavan Ukrainan tukemista ja että on tärkeää saavuttaa rauha, joka on Ukrainalle oikeudenmukainen. Samalla Ukrainan sodasta on vietävä oikeanlaista viestiä maailmalle, Etelä-Afrikasta hiljattain palannut Niinistö sanoi.

– Näyttää siltä, että maailmalla on käynnissä taistelu kansakuntien sieluista, Niinistö kommentoi.

Turvatoimet tiukat

Kauppatorin lähistölle saapunut yleisö hurrasi, kun presidentti Zelenskyi nousi autostaan Presidentinlinnan edustalla kättelemään presidentti Niinistöä. Yleisö hurrasi myös, kun Zelenskyi ja Niinistö kävelivät hetken Pohjoisesplanadin puolella.

Tervetuliaisseremoniassa Kaartin soittokunta soitti Ukrainan kansallislaulun, Maamme-laulun ja Porilaisten marssin.

Turvatoimet alueella ovat STT:n paikalla olevien toimittajien mukaan tiukat. Kauppatori on suljettu yleisöltä, ja alueella on paljon turvallisuusviranomaisia lähitalojen kattoja myöten. Taivaalla on kierrellyt helikoptereita.

Yleisöä oli kerääntynyt muun muassa Katajanokalle Stora Enson entisen pääkonttorin edustalle sekä Esplanadin puistoon.

Kyseessä on neljäs kerta, kun presidentti Zelenskyi poistuu Ukrainasta sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyksen maahan.

Poliisi kehottaa ihmisiä välttämään autoilua Helsingin keskustassa tänään. Liikenteen poikkeusjärjestelyt painottuvat Kauppatorin lähistölle ja poikkeuksia voi olla iltaan asti. Myös useat autosaattueet voivat aiheuttaa tilapäisiä katkoksia kaupungin keskustassa. Poliisi neuvoo varaamaan myös matkantekoon aikaa.

Myös yksityisen vesiliikenteen kulku Eteläsatamaan on poliisin mukaan estetty, mutta risteilylaivat pääsevät matkustajaterminaaleihin.

– Toivomme kaupunkilaisilta ymmärtäväisyyttä ja kärsivällisyyttä poikkeusjärjestelyjen suhteen, ylikomisario Dennis Pasterstein sanoi poliisin tiistaina lähettämässä tiedotteessa.

Huippukokouksessa Ukrainan ja Pohjoismaiden edustajat

Niinistön lisäksi Zelenskyi tapaa Helsingissä vierailulla olevia Pohjoismaiden pääministereitä. Pohjoismaisten pääministerien vierailusta kerrottiin etukäteen julkisuuteen, mutta Zelenskyin vierailusta ei.

Zelenskyi ja Niinistö keskustelevat muun muassa Ukrainan puolustustaistelusta ja Suomen tuesta Ukrainalle, Suomen ja Ukrainan suhteista sekä maailman geopoliittisesta tilanteesta. Vierailun työlounaalle osallistuivat myös pääministeri Sanna Marin (sd.) ja ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.). Zelenskyi on tavannut myös eduskunnan puhemiehen, hallituksen muodostajan Petteri Orpon (kok.).

Iltapäivällä Niinistö isännöi Pohjoismaat-Ukraina-huippukokouksen, johon osallistuvat Zelenskyin lisäksi Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson, Norjan pääministeri Jonas Gahr Störe, Tanskan pääministeri Mette Frederiksen ja Islannin pääministeri Katrin Jakobsdottir. Kokouksen keskustelut käsittelevät Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, Pohjoismaiden tukea Ukrainalle, Ukrainan EU- ja Nato-suhteiden kehitystä sekä Ukrainan aloitetta oikeudenmukaiseksi rauhaksi. Pääministereillä on myös omat kahdenväliset tapaamisensa Zelenskyin kanssa.

Zelenskyin ensimmäinen vierailu Suomeen

Zelenskyi on matkustanut vain muutaman kerran ulkomaille sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa viime vuoden helmikuussa.

Ensimmäisen vierailunsa ulkomailla sodan alkamisen jälkeen Zelenskyi teki joulukuussa, jolloin hän matkusti Yhdysvaltoihin ja tapasi maan presidentin Joe Bidenin. Zelenskyi vieraili paluumatkalla myös Puolassa ja tapasi maan presidentin Andrzej Dudan.

Helmikuussa Zelenskyi vieraili puolestaan ensin Britanniassa tavaten maan pääministerin Rishi Sunakin ja jatkoi sieltä matkaansa Ranskaan tapaamaan presidentti Emmanuel Macronia ja Saksan liittokansleria Olaf Scholzia. Tämän jälkeen Zelenskyi matkusti vielä Brysseliin EU-parlamentin ja EU-huippukokouksen vieraaksi.

Viime kuun alkupuolella Zelenskyi teki valtiovierailun Puolaan.

Lisäksi Zelenskyi on sodan alkamisen jälkeen pitänyt useita kertoja puheita muun muassa kansainvälisissä kokouksissa etäyhteyksin.

Yllätysvierailuja Ukrainaan

Niinistö ja Zelenskyi ovat tavanneet toisensa viimeksi tammikuussa, jolloin Niinistö vieraili puolestaan Ukrainassa. Vierailusta ei kerrottu ennalta, kuten ei yleensäkään merkittävien henkilöiden käynneistä maassa.

Esimerkiksi Biden teki helmikuussa yllätysvierailun Ukrainaan ja tapasi Zelenskyin. Kyseessä oli ensimmäinen kerta viiteentoista vuoteen, kun Yhdysvaltain istuva presidentti vieraili Ukrainassa.

Reilu viikko sitten Ukrainassa nähtiin puolestaan sotilasliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg.

—

STT-Työryhmä: Niilo Simojoki, Tapio Pellinen, Minna Pulli, Markku Uhari

Työryhmä