Saloon kehittyi siiderintuotannon keskittymä ja sen ympärille Siiderireitti – siiderinörtti tutkii, mitä kaikkea omenasta saa

Salon seudulla on perinteisesti kasvatettu paljon omenoita. Niinpä on luontevaa, että tänne on syntynyt myös siiderintuotantoa. Näin pohtivat paikalliset siideriyrittäjät, kun kysyy miksi heitä on monta juuri täällä.

Brinkhall Siideritalo, Hallonmäen Siideripanimo, Lepola Drinks ja Paula Achrénin Puutarha ovat nyt yhdistäneet voimansa uudessa matkailuhankkeessa, Siiderireitissä.

Tuottajat korostavat, että kyse on aidosta siideristä.

– Siideri mielletään usein makeaksi limusiideriksi, mutta aito siideri on eri tuote, Emmi Brownie Lepola Drinksistä sanoo.

– Aito siideri valmistetaan käymismenetelmällä tuorepuristetusta omenamehusta. Se ei ole juomasekoitus, määrittelee Hallonmäen Siideripanimon Mona Lahtinen.

PARIN VIIME VUODEN aikana aito siideri on kasvattanut suosiotaan Suomessa, ja siksi se kiinnostaa yhä enemmän myös tuottajia. Innostavaa on sekin, että siiderin teko ei ole kaikkein helpoin tapa nostaa omenoiden jalostusastetta.

– Siideri on omenatuotteiden kuninkuuslaji. Valmistustekniikaltaan aito siideri muistuttaa viiniä, ei olutta, sanoo Brinkhall Siideritalon Tapani Levanto.

Hän toteaa, että suomalaiset eivät vielä kunnolla tunne aitoa siideriä.

– Moni pyytää kuivaa siideriä ja kauhistuu, kun saa sitä. Kuiva aito siideri on todella kuivaa.

Alkoholilain muutos vuonna 2018 paransi mahdollisuuksia aitojen siiderien myyntiin, kun ruokakaupoissa myytävien alkoholijuomien raja nousi 5,5 prosenttiin.

– Siideri käy omenan omalla sokerilla niin, että alkoholia tulee yli 6 prosenttia. Aiempaan 4,7 prosentin rajaan sitä piti laimentaa liikaa, Paula Achrén kertoo.

Käyminen on vahvaa siitä huolimatta, että suomalaisessa omenassa on vähemmän sokeria kuin eteläisemmissä lajikkeissa.

Kuten viineissä, myös siidereissä on eroja, joihin vaikuttavat monet asiat omenalajikkeesta lähtien. Salolaiset yrittäjät näkevät olevansa luomassa uutta suomalaista siiderikulttuuria, mutta tunnustavat sen kansainväliset juuret.

– Valmistuksen taito ja siideriperinne yleisesti tulevat Isosta-Britanniasta ja Ranskasta, Emmi Brownie muistuttaa.

SIIDERIREITILLÄ voi käydä vaikka vain yhdessä paikassa, mutta jos sen kiertää kokonaan, saa käsityksen aitojen siiderien moninaisuudesta.

Hallonmäen Siideripanimon valmistus pohjautuu tilan alkutuotantoon. Kaikki raaka-aineet ovat omalta tilalta.

– Meillä on maustettuja siidereitä, ja viljelemme itse myös kaikki mausteet. Suosituin maku on vadelmasiideri. Hiilihappo tulee pullokäymisellä, mikä tuo erilaisen vivahteen, Lahtinen kertoo.

Lepola Drinksin ja Paula Achrénin Puutarhan siidereitä ei pullokäytetä vaan hiilihapotetaan. Achrén on tehnyt myös hiilihapottomia eli still-siidereitä, mutta niiden menekki on huonompi.

– Kuplat ovat siiderille ominaisia, ne kuljettavat makua, Brownie sanoo.

Lepolan tilalla omenat tulevat paikallisilta viljelijöiltä ja muut raaka-aineet aina niin läheltä kuin mahdollista.

– Oli matala kynnys aloittaa siiderintuotanto, kun oli omenanpuristuslaitteet ja tilat valmiina. Siiderimme ovat hedelmäisiä ja raikkaita. Maustetuista siidereistämme eniten myytyjä ovat raparperi, hunaja ja humaloitu, Brownie kertoo.

Paula Achrén puolestaan keskittyy omenanviljelyyn, ja siideri on sivuosassa. Hänen omenatarhaansa on mahdollista tutustua tilakierroksella.

– Siiderini pysyvät aika samanlaisina, sillä käytän tiettyjä omia omenoita. Teen sellaista mistä itse pidän, kepeää ja omenaista, Achrén kuvailee.

Brinkhall Siideritalon nimi viittaa Turun Kakskerrassa sijaitsevaan Brinkhallin kartanoon, jossa yritys perustettiin. Osoittautui kuitenkin vaikeaksi saada lupia tuotantotiloille historiallisen kartanon yhteydessä, ja sopivampi paikka valmistukselle löytyi Halikon Design Hillistä.

Omat siideriomenansa Brinkhall kasvattaa Rymättylässä ja Lohjalla, ja myös Brinkhallin kartanon vanhaa omenatarhaa uudistetaan.

– Meillä on laaja kirjo siidereitä. Emme juuri mausta, vaan tutkimme mitä kaikkea omenasta saa, Tapani Levanto kertoo.

Hän määrittelee itsensä siiderinörtiksi, jota kiinnostaa perehtyä siihen, mitä ympäri maailmaa tehdään.

Brinkhallin ja Lepolan siidereitä voi maistaa valmistajien omissa baareissa, Hallonmäen ja Paula Achrénin ei ainakaan toistaiseksi.

– Parin kilometrin päässä Kokkilassa kyläbaarissa on siidereitäni, Achrén vinkkaa.

Siiderireitin kierros on autolla noin 100 kilometriä, polkupyörällä jonkin verran vähemmän. Kävijöiksi toivotaan niin lomailijoita kuin paikallisiakin, joille lähisiiderit eivät ehkä vielä ole tuttuja.

– Tämä sopii myös pienpanimo-oluisiin kyllästyneille, jotka haluavat hifistellä siidereiden kanssa, Achrén ehdottaa.