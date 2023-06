Asiattomasta käytöksestä syytetty Tage Lindberg irtisanoutunut Suomen Ekonomien palveluksesta

Suomen Ekonomien työmarkkina- ja yhteiskuntapolitiikasta vastannut erityisasiantuntija Tage Lindberg on irtisanoutunut tehtävästään, järjestö tiedottaa. Lindberg siirrettiin sivuun tehtävistään vain kaksi päivää ennen irtisanoutumisuutista. Irtisanoutumisen myötä Lindbergin työ päättyi välittömästi.

MTV:n uutiset julkaisi maanantaina selvityksensä siitä, että pitkäaikaisen demarivaikuttaja Lindbergin kerrotaan käyttäytyneen epäasiallisesti nuorempia naisia kohtaan. Kyse on naisten mukaan ahdistavista koulutus- ja mentorointitarjouksista. Lindberg on kiistänyt syytökset, mutta kertoi MTV:lle olevansa pahoillaan. Hänen ei väitetä syyllistyneen rikoksiin.

Suomen Ekonomien toiminnanjohtaja Jari Elo kertoi tiistaina, että heillä on käynnissä oma selvitystyö siitä, onko työyhteisössä tapahtunut jotain vastaavaa.

Keskiviikkona julkaistun Suomen Ekonomien tiedotteen mukaan järjestön sisäinen selvitys tapauksesta on kesken. Järjestön mukaan on tärkeää, että kaikki epäasiallinen käytös tulee esiin, jotta siihen voidaan puuttua.

Järjestö rohkaisee työntekijöitä tuomaan esille omia kokemuksiaan ja havaintojaan. Toiminnanjohtaja Elon mukaan ei ole kuitenkaan käynyt ilmi, että Lindberg olisi käyttytynyt epäasiallisesti Suomen Ekonomeilla työskennellessään.

– Tästä meillä ei ole viitteitä, Elo sanoo STT:lle keskiviikkona.

Suomen Ekonomien kanta kuitenkin on, että julkisuudessa esillä olleiden asioiden vuoksi Lindbergillä ei ole edellytyksiä jatkaa tehtävässään. Lindberg työskenteli työmarkkina- ja yhteiskuntapolitiikasta vastanneena erityisasiantuntijana. Elon mukaan Lindbergin työ oli sidosryhmäpainotteista.

Elo sanoo, että järjestö keskusteli Lindbergin kanssa työn jatkosta, ja Lindberg teki päätöksen irtisanoutumisesta. Hänen työvelvoitteensa päättyi heti.

Asian selvittely jatkuu muun muassa keskusteluilla työntekijöiden kanssa.

– Meillä on nollatoleranssi epäasialliseen käyttäytymiseen ja tarkat prosessit asian selvittämiseen, Elo sanoo.

SDP:ssä selvitystyö meneillään

MTV:n uutisten maanantaina julkaistun selvityksen mukaan häirintätapaukset sijoittuvat noin kymmenen vuoden aikajanalle. Tuoreimmat ovat tältä keväältä. MTV haastatteli juttua varten yli kahtakymmentä SDP-toimijaa. Haastatelluista suurin osa on naisia. Kaikki haastatellut eivät tunnistaneet epäasiallista käytöstä.

SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm kertoi maanantaina STT:lle, että puolue on selvittänyt ilmoituskanavan kautta tullutta häirintäilmoitusta jo muutaman viikon ilmoituksen saapumisesta lähtien.

Rönnholm ei kommentoinut sitä, kehen häirintä on kohdistunut ja millaista häirintä on ollut, mutta sanoo, että osa julkisuudessa olleista asioista on käynyt ilmi myös puolueen selvityksessä.

– Asia otetaan vakavasti. Puoluetoiminnan pitää olla turvallista, Rönnholm sanoi maanantaina.

Rönnholmin mukaan Lindberg erosi tehtävistään omalla ilmoituksellaan maanantaina eikä ole enää puolueen toiminnassa mukana. Lindberg toimi puolueessa Helsingin piirin puoluekokousedustajana ja Tölö Unga Socialister -osaston puheenjohtajana.

Lindberg kertoi MTV:lle jättäytyneensä sivuun tehtävistä, jotta voi antaa rauhaa selvitykselle. Hän sanoo, ettei ole mielestään tehnyt kenenkään tahdon vastaisesti mitään. Hänen esittämistään sopimustarjouksista on ollut mahdollista kieltäytyä.

Lindberg on toiminut pitkällä poliittisella urallaan muun muassa valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen (sd.) pääavustajana ja SDP:n ministeriryhmän sihteerinä.

Heli Laakkonen