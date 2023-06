Barkov tekee suomalaista NHL-historiaa kipparoimalla joukkuettaan Stanley Cupin finaalisarjassa

Varhain sunnuntaina Suomen aikaa alkava Vegas Golden Knightsin ja Florida Panthersin finaalisarja ratkaisee, saako NHL-jääkiekko tänä vuonna kolme uutta suomalaismestaria. Suosikkina finaalisarjaan lähtevä Vegas pelaa ilman suomalaisia, mutta Panthersissa kiekkoilevat Aleksander Barkov, Anton Lundell ja Eetu Luostarinen.

Panthersin pelivirettä ehdittiin aprikoida, sillä joukkue lunasti paikkansa Stanley Cupin finaaleissa voittamalla Carolina Hurricanesin pikatahtia. Se tiesi kymmenen päivän taukoa peleihin.

– Niin, ehkä sitä haluaisi vain pelata ja jatkaa edellisestä pelistä. Mutta mielestäni tauko sopi meille, ja saimme vähän etäisyyttäkin jääkiekosta parin päivän ajan, kertoi Panthersin kapteeni Barkov Las Vegasissa mediatilaisuudessa.

Panthers ei ole koskaan voittanut Las Vegasissa, sillä Knights on vienyt nimiinsä kotikaukalonsa viisi aiempaa yhteenottoa. Panthersilla on silti menossa vahva vaihe: viisi peräkkäistä pudotuspelivoittoa ja jopa kahdeksan voittoa putkeen vierasjäällä.

– Olemme täällä pelataksemme niin hyvin kuin mahdollista. Ja aiomme nauttia tästä, muuta ei ole mielessä, puntaroi Barkov.

Las Vegas tunnetaan kasinoistaan, eikä niinkään jääkiekosta, kuten ei Floridaakaan.

– Las Vegas ei ole ihan tyypillinen pohjoisamerikkalainen kaupunki. Mutta hienoa päästä pelaamaan täällä, Barkov myhäili.

– Paikkana tämä on mieletön, ja on innokkaat fanit. Varmasti äänekäs yleisö, niin kuin oli Bostonissa, Torontossa ja Carolinaa vastaan. Samoin kotiareenallamme, joten olemme tottuneet siihen, Barkov ynnäsi.

Kapteenius iso kunnia Barkoville

Kuluva kausi on Barkoville, 27, viides joukkueensa kapteenina. Hän on ensimmäinen suomalainen jääkiekkoilija C rinnassaan NHL:n loppuottelusarjassa. Tamperelaislähtöinen keskushyökkääjä on nykyään enemmän kuin sinut kapteeniudestaan.

– Se on isoin kunnia ja luottamus, mitä minulle on osoitettu. Olen erittäin ylpeä kapteeniudesta joka päivä, Barkov myönsi.

Panthersin kauden kulkua on kuvattu tuhkimotarinaksi. Pelaajien itsensä mielestä kyse on prosessista.

– Aloimme tehdä hommia enemmän. Laitoimme taitokiekkoa sivuun, yksinkertaistimme peliämme ja opimme voittamaan, Barkov listasi.

Las Vegas jyräsi vahvasti läpi kauden. Se piti lohkonsa kärkisijaa valtaosan kaudesta ja oli välillä ykkösenäkin runkosarjassa.

– Se pelaa vahvasti molempiin suuntiin, Barkov arvioi vastustajaa.

Tkachuk johtaa kaukalon ulkopuolellakin

Entä Panthersin valtit? Loppuotteluun ei edetä sattumalta. Barkov korostaa sitä, miten hänen joukkueensa on hitsautunut kauden aikana yhteen.

– Ei tarvitse muuttaa mitään. Mutta tehdään asiat aina vaan vähän paremmin, Barkov ennakoi.

Yksi ratkaiseva tekijä Panthersin uudessa ilmeessä on pistehai ja maaliseppo Matthew Tkachuk, joka siirtyi Calgary Flamesista miamilaissikermään täksi kaudeksi.

– Kun hän tuli, hän rupesi auttamaan heti minuakin, miten tulla paremmaksi ihmisenä ja johtajana. Hän tietää jääkiekosta ja jääkiekkoilijan elämästä niin paljon, Barkov arvioi Tkachukia, jonka isä Keith oli NHL-kiekkoilija.

– Kaikki näkevät mitä Tkachuk tekee jäällä, maalit ja muu. Mutta pidän erityisesti siitä, millainen hän on kaukalon ulkopuolella. Meillä on entistä useammin joukkueillallisia. Hän on niissä oikeutetusti keskipisteenä, auttaa ja kohtelee kaikkia reilusti, Barkov kertoi.

Lenka Waterkotte, Tomi Siren