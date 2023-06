Bobrovski mureni painekattilassa, Vegas jyräsi Floridan yli neljällä sylinterillään

Aleksander Barkovin ja Anton Lundellin Florida Panthers jäi täysin jyrän alle jääkiekon NHL:n toisessa loppuottelussa Vegas Golden Knightsia vastaan. Energinen nevadalaisjoukkue murjoi floridalaisvieraansa 7–2 ja siirtyi ottelusarjassa 2–0-johtoon, kahden voiton päähän mestaruudesta.

Finaalisarjan ensimmäinen ottelu kääntyi kotijoukkueelle vasta kolmannessa erässä, mutta toisessa pelissä Vegas otti heti hallinnan. Jonathan Marchessault ja konkaripuolustaja Alec Martinez rokottivat avauserässä Floridan venäläisvahti Sergei Bobrovskia, joka pelasi vaisuimman ottelunsa miesmuistiin.

Bobrovski sai tehdä Florida-maalilla tilaa Alex Lyonille ajassa 27.10, kun Vegas johti jo 4–0. Bobrovski päästi lohkofinaaleissa Carolinaa vastaan vain kuusi maalia, mutta toisessa Vegas-pelissä venäläisvahdin pelaamista leimasi epävarmuus, samoin kuin koko Floridan puolustusta.

– Pystymme olemaan parempia maalivahtimme edessä. Hän (Bobrovski) on ollut uskomaton, ja halusimme antaa hänelle maalivahtivaihdolla rauhaa, Floridan päävalmentaja Paul Maurice sanoi NHL:n verkkosivuilla.

Maurice kuittasi viileästi kysymyksen siitä, kumpi maalivahti aloittaa kolmannen finaalin.

– Hikoilemme sen asian kanssa kahden seuraavan päivän ajan.

Kapteenin tehot kateissa

Vegasin maalilla Adin Hill jatkoi huippuotteitaan, kunnes Lundell onnistui kaventamaan 1–4:ään ajassa 40.14. Loppu oli kuitenkin kosmetiikkaa. Bobrovskin ohella Floridan kantaviin pudotuspelivoimiin kuulunut Matthew Tkachuk teki Floridan toisen maalin ja otti sitten ottelusarjan kolmannen käytösrangaistuksensa.

Ensimmäisenä NHL:n suomalaiskapteenina finaaleissa pelaava Aleksander Barkov jäi ilman pisteitä.

Kahden ensimmäisen finaalipelin perusteella Vegasin hyökkäyskalusto on huomattavasti Floridaa leveämpi ja syvempi, sillä kaikki neljä Vegas-ketjua onnistuivat kakkospelissä maalinteossa. Pudotuspeleissä tehot 12+9=21 iskenyt Marchessault ja Brett Howden tekivät kaksi maalia mieheen.

– Syvyytemme on ollut koko vuoden ajan vahvuutemme. Se on suurin syy, miksi olemme tässä tilanteessa. Minulla on tunne, että olemme paras joukkue, jos vertaillaan joukkueen ykköspelaajaa ja 20. parasta pelaajaa, Vegasin päävalmentaja Bruce Cassidy paalutti.

Pantterilaumassa kolhuja

Florida on kärsinyt finaaleissa parista pahasta poissaolosta, sillä suomalaishyökkääjä Eetu Luostarinen ei ole pystynyt pelaamaan sarjan avauspeleissä loukkaantumisen takia. Kovaa taklaava tshekkipuolustaja Radko Gudas pelasi avausfinaalissa reilut 11 minuuttia, mutta toisessa ottelussa peliaika jäi kahteen minuuttiin.

Panthers lähti otteluun Gudasin epävarman pelikunnon takia seitsemällä puolustajalla ja vain 11 hyökkääjällä. Puolustaja Casey Fitzgerald korvasi Gudasin reilun 10 minuutin peliajalla.

Florida on ainakin yhden pakkovoiton edessä Sunrisessa, kun joukkue isännöi seuraavia finaalipelejä Suomen aikaa varhain perjantaina ja sunnuntaina.

Paavali Pastila