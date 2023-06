Eläkeläisille oma pankki

Ihana juttu kurkien ystävästä. Kuinka arvostankaan hänen kaltaisiaan ihmisiä. Kaikkea hyvää hänelle ja linnuille. Erakko

Nimimerkille Ihmettelemme vaan: Miksi ette vaatineet myös niitä satoja salolaisia muuttamaan sille paikkakunnalle, missä he käyvät töissä? Maailma muuttuu. Rajat katoavat

Meille tiedoksi, keitä ikinä sitten edustavatkaan, että Suomessa saa edelleen, onneksi, vapaasti valita asuinpaikkansa, eikä näin ollen esimerkiksi kuntien virkamiesten tarvitse asua työpaikallaan. Kääntäen, voimme luottaa siihen, että kaupunki saa palkattua hyviä työntekijöitä muualtakin kuin Salosta, jos vaikka perhesyyt pitävät asumassa muualla. DDR

Tätä mieltä -palstalla kirjoitti eläkeläinen pankin toiminnasta eläkeläisiä kohtaan. Kas kun mikään taho ei ole keksinyt perustaa eläkeläisille ihan omaa pankkia. Jos meitä olisi heti asiakkaaksi miljoonia, niin luulisi jo kannattavan. Sinne palvelut sitten ihan niin, että olisi tiskin takana ihminen, ja ovet olisisivat auki oikeasti. Nyt ei näin ole. Sitten sen pienen hiekkamäärän lattialta siivoaisi ihan oikea siivooja. Palvelua, kiitos

Nimimerkit AS ja Y ovat oikeassa. Ilmaisu kaksi kertaa suurempi on väärin, vaikka sen helposti mieltää oikeaksi. Parempi on kaksi kertaa Suomen väkiluku. Tekstaria kirjoittaessa tulee hosuttua, liian usein tunnetuin seurauksin. Efraim

Eikö millään ole enää mitään väliä? Metsä kaadetaan lintujen pesimäaikaan. Voi lintuparat

Makeisten mainostaminen televisiossa tulisi kieltää. Eihän tupakkatuotteitakaan saa mainostaa. Kohta meillä on kansantautina liikalihavuus. Terveysriski

Sinä Ylhäistentietä Perniöön päin kaahaava motoristi: jos edes koulun kohdalla hiukan heivaisit. Olisipa kameravalvontaa

Farmi-kilpailun pitäisi olla kuin aiemmin. Putoajan tulee poistua farmilta, eikä saa päättää mistään. Piste

Miksi kokoomus on keskittynyt haastamaan riitaa työväestön kanssa? Pitäisikö meidän muuttaa Suomesta pois, niin sitten teillä olisi hyvä olla? Olemme hyviä ja tunnollisia työntekijöitä, varmaan löytyy ottajia Euroopastakin. Että heippa vaan

Keskiviikon lehdessä oli tätä mieltä -kirjoitus, jossa moitittiin pankkeja. Kävin itse maksamassa laskun, joka erääntyi samana päivänä Salon OP:ssa. Ei ollut mitään ongelmia, heti tuli maksettua. Ja en ole mikään suurituloinen vaan tonnin kuussa saava eläkeläinen, jolla oma ilmainen pankkineuvoja, ja pankki on auki joka arkipäivä. Ja virkailijoita oli palvelemassa neljä, ei voi moittia. Tyytyväinen asiakas

On käsittämätöntä, että ylioppilaita juhlitaan opiskelun sankareina, vaikka maassa olisi tarve monien erilaisten ammattien osaajille. Tekemisen osaaminen arvoon

Fani, minä en pidä ja ymmärrä Macanudoa. Tiedän ettei tarvitse lukea ja enkä tosiaan lue. Toivoisin, että tulisi joku muu tilalle, vaikka Karvinen tai Touhulan perhe, niin saisin lehden maksulle vastinetta tilalle. Mummu

Myöskään muualla Somerniemellä ei lintujen pesimäajan rauhoittaminen kiinnosta puuyhtiöitä, metsänomistajia tai metsänhoitoyhdistyksiä. Nyt toukokuussa on tehty isoja hakkuita, joissa kaadetaan hyvin vanhaa kuusimetsää. Lintujen pesät, munat ja poikaset kaikki tuhotaan surutta! Luontokatoa tämäkin

Kiskossa 400 asukasta, joille kymmenen miljoonan jätevesiputki. Tuhlausta. Järki hoi

Yleisesti kai Putinin kannattajat ovat Natoa vastaan. Demokraattiset valtiot hoitavat puolustuksensa armeijan avulla ja järjestyksenpidon poliisilla. Diktaattorit hoitavat myös järjestyksenpidon kivääreiden avulla. Nato tuo turvaa meille

Ulkomaalaisten tarvitsee opetella suomea vain pari sanaa. Ne ovat: rakenteelliset uudistukset. Eihän täällä muusta puhuta

Hyvä säästökohde: johtajien palkasta 25 prosenttia pois. Pienemmälläkin palkalla pärjää varmasti. Ahneus huipussaan

Voikukkia rakastavia omakotiasukkeja täytyy taas muistuttaa, että kun kukka on kukkinut niin pörriäiset eivät niitä enää tarvitse. Ne ovat rumia ja alkavat pölisemään pihaansa hoitavien naapureiden kiusaksi. Voisitteko leikata peltonne nurmikoksi? Naapuri

Vaalien jälkeen suomalaisten usko talouden elpymiseen on heikentynyt. Miksiköhän näin on? Kirkonhiiri

K-Market valmistuu kovaa vauhtia Alhaisiin, mutta missä ovat kaupungin katupuolen työntekijät? Kyllä pitäisi nyt jo rakentaa kevyenliikenteenväylä, kun purettiin vanhustentalot pois käytöstä. Kyntöpellostako pitää kulkea

Linnut rauhaan -nimimerkille tiedoksi, että koirat pidettävä kiinni koko vuoden. Vapaanapitoaika koskee vain metsästys- ja koulutustilanteita. Siihen ei auta maanomistajan lupakaan. Kiinnipito