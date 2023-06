Elinkeinoministeri Junnila sai eduskunnan luottamuksen äänin 95–86, RKP:n edustajilta ei tukea

Elinkeinoministeri Vilhelm Junnila (ps.) sai tänään eduskunnan luottamuksen äänin 95–86. Kolme äänesti tyhjää, ja poissa oli 15.

Hallituspuolue RKP ei ollut äänestyksessä Junnilan takana. RKP:n edustajista seitsemän äänesti epäluottamuksen puolesta, kolme äänesti tyhjää ja kukaan ei äänestänyt Junnilan luottamuksen puolesta.

RKP:n edustajista tyhjää äänestivät Mats Löfström, Mikko Ollikainen ja Joakim Strand.

RKP:n eduskuntaryhmä piti kaksi ylimääräistä ryhmäkokousta, ja koko ryhmä suhtautui tilanteeseen erittäin vakavasti, kuvailee RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson äänestystä käsittelevässä Facebook-päivityksessään.

– Viestini pääministerille oli, että RKP ei kykene tukemaan tätä asiaa, ja enemmistö aikoo äänestää punaista, kirjoittaa Henriksson.

Täysistunnon alkaminen lykkääntyi noin kolmella vartilla, sillä sitä edelsi RKP:n ylimääräinen ryhmäkokous, jossa kävivät myös pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.).

HS:n tietojen mukaan Henriksson toivoi, että perussuomalaiset voisi vaihtaa Junnilan tilalle toisen elinkeinoministerin, mutta Purralle tämä ei sopinut missään nimessä.

Purra teki hallituskumppaneilleen selväksi, että jos Junnila jää ilman eduskunnan luottamusta, tarkoittaisi se hallituksen kaatumista, kertoo HS.

Henriksson kirjoittaa päivityksessään, ettei ollut aavistustakaan siitä, ketkä oppositiosta saattaisivat olla poissa äänestyksestä.

– Äänestyskäyttäytymisemme olisi ollut samanlaista kaikissa mahdollisissa skenaarioissa, hän kirjoittaa.

Opposition edustajista oli poissa yhteensä 12. Jos heistä tarpeeksi moni olisi ollut paikalla ja äänestänyt Junnilan epäluottamuksen puolesta, äänestystulos olisi keikahtanut toiseen suuntaan.

”On yritetty hakea ratkaisuja”

Henriksson vastasi aihepiiriä koskeviin kysymyksiin aiemmin eduskunnassa.

– RKP:n perusarvoihin kuuluu se, että me puolustamme ihmisoikeuksia, ja tällainen tilanne, jossa henkilöllä on sellaisia jälkiä sosiaalisessa mediassa, että on natsiaiheilla vitsaillut, niin niistä ei pääse eroon.

Hänen mukaansa on hyvä, että Junnila on pyytänyt anteeksi toimiaan.

– Kuitenkin meidän puolueen arvoihin tämä oli tavallaan liikaa, Henriksson perusteli RKP:n edustajien äänestämistä.

Henrikssonilta kysyttiin, vetosiko hän Purraan Junnilan vaihtamiseksi ministerin paikalta.

– Se olisi ollut yksi mahdollisuus, hän vastasi.

Hän ei myöntänyt ehdottaneensa Purralle, että tämä vaihtaisi ministereitä.

– Voidaan sanoa näin: minä yritän aina hakea ratkaisuja, ja tässäkin asiassa on yritetty hakea ratkaisuja.

Harjanne ei osannut ennakoida

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne kommentoi Twitterissä, että oli äänestyksestä pois, koska on puhumassa ja tapaamisissa Ruotsissa Visbyn Almedalsveckanilla.

– Harkitessani viime viikolla matkan perumista kokonaan en osannut arvata, miten tiukka, hallitusrivit avaava äänestys olisi edessä. Tämän päätökseni kanssa joudun nyt elämään, Harjanne kirjoittaa.

Almedalsveckan vastaa suunnilleen Porin Suomi Areena -tapahtumaa.

Toisaalta myös hallituspuolue kokoomuksen eduskuntaryhmän edustajista oli poissa kolme. Heistä vain yksi oli poissa toisesta täysistunnon luottamusäänestyksestä.

Useat oppositiopuolueet ovat syyttäneet Junnilaa yhteyksistä äärioikeistolaiseen liikehdintään.

Junnila puhui vuonna 2019 tapahtumassa, jonka Kansallismielisten liittouma järjesti Turussa kahta vuotta aiemmin tapahtuneen puukotushyökkäysten uhrien muistolle. Junnila kirjoitti Facebookissa, ettei enää osallistuisi vastaavaan tilaisuuteen, jos sellainen järjestettäisiin. Hän pahoitteli esiintymistä sekä erikseen kertoi tuomitsevansa holokaustin ja antisemitismin.

Esille ovat nousseet myös Junnilan sanailut vanhasta vaalinumerostaan 88. Numero 88 on äärioikeiston käyttämä viittaus Heil Hitler -tervehdykseen, sillä h on aakkosten kahdeksas kirjain.

Biaudet ei äänestänyt hallitusohjelman puolesta

Hallituspuolue RKP:n kansanedustaja Eva Biaudet ei äänestänyt uunituoreen hallitusohjelman puolesta.

Eduskunta äänesti koko hallituksen luottamuksesta sen jälkeen, kun se oli jännittänyt elinkeinoministeri Junnilan asemaa. Luottamusäänestys seurasi hallitusohjelmasta käytyä keskustelua.

Hallitus sai eduskunnan luottamuksen äänin 106–78. Poissa oli 14 edustajaa. Biaudet oli ainoa edustaja, joka äänesti tyhjää.

Biaudet on kritisoinut kuuluvasti puolueensa osallistumista hallitusyhteistyöhön perussuomalaisten kanssa. Hallituspuolueiden kansanedustajien kuitenkin odotetaan lähtökohtaisesti äänestävän hallituksen puolesta.

Uuden hallituksen luottamuksesta äänestetään tyypillisesti pian sen muodostamisen jälkeen.

Emmi Tilvis, Ilkka Hemmilä