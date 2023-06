Gustaf Skarsgård nähdään Suomessa kuvattavan Disney+-suursarjan pääosassa – kansainvälinen tuotanto Karhun keitto perustuu Mikael Niemen romaaniin

Gustaf Skarsgård kuvaa Suomessa kansainvälisesti tuotettua sarjaa, jossa hän näyttelee Lars Levi Laestadiuksesta inspiraationsa saanutta saarnamiestä. Karhun keitto ei kuitenkaan käsittele tositapahtumia tai todellisia henkilöitä.

– Tämä on lajityyppien sekoitus, Skarsgård sanoo.

– Mukana on rikostrilleriä ja pukudraamaa, mutta ilmeessä on lännenelokuvan piirteitä ja tarinan uskonnollisista aineksista tulee goottilainen elementti.

Sarja perustuu ruotsalaisen Mikael Niemen romaaniin, joka ilmestyi vuonna 2017 ja suomeksi vuotta myöhemmin. Tarinan ytimessä on rikostutkinta. 1850-luvulla Tornionjokilaaksossa löytyy surmattuna kaksi naista. Tapausta alkaa epävirallisesti tutkia alueelle saapunut saarnaaja, jonka toimintaa paikalliset vallanpitäjät eivät muutenkaan katso hyvällä.

– Meidän tarinassamme päähenkilö on saapunut Saamenmaalta, jossa hän on aloittanut herätysliikkeen ja pyrkii nyt samaan Tornionjokilaaksossa, Skarsgård kuvailee.

Saamenmaalla tarkoitetaan saamelaisten kotiseutualuetta Norjan, Ruotsin, Suomen ja Venäjän valtioiden pohjoisosissa.

– Maailma on rikas, mutta ennen kaikkea tarina on kiehtova. Tässä on paljon lihaa luiden päällä, Skarsgård kuvailee.

Kansainvälisesti Karhun keitto on merkittävä myös siksi, että se ensimmäinen sarja, jonka Disney+-suoratoistopalvelu on tilannut Pohjoismaista. Tiedossa on maailmanlaajuinen jakelu, kun ruotsinkielinen sarja ensi vuonna valmistuu.

– Olen erittäin iloinen Disneyn osallisuudesta. Sen mahdollistamina voimme kertoa tarinan isolla mittakaavalla. Tämä on hyvin kunnianhimoinen tuotanto, Skarsgård sanoo.

Sarjan muita näyttelijöitä ei ole vielä julkistettu. Kuvaukset alkoivat viime viikolla Uudellamaalla.

Jasper Pääkkösen kaveri

Gustaf Skarsgårdin tunnetuin rooli on Flokin osa sarjassa Viikingit. Sitä tehdessään näyttelijä tutustui hyvin Jasper Pääkköseen ja Peter Franzéniin.

– Viikinkejä tehdessämme koko ryhmä oli kuin yhtä perhettä, Skarsgård sanoo.

– Jasperista tuli tosi hyvä kaverini, ja olen käynyt Helsingissä usein hänen saunassaan.

Skarsgård kertoo olevansa saunaintoilija ja kuvailee Pääkkösen osaomistamaa saunaravintola Löylyä maailmanlaajuisesti ainutlaatuiseksi.

Karhun keitto ei ole Skarsgårdin ensimmäinen työ Suomessa. Hän on työskennellyt peräkkäisinä vuosina nyt kolmessa tuotannossa.

Toissa vuoden lopulla Turun seudulla kuvattiin elokuva What Remains, jossa Gustaf näytteli isänsä Stellan Skarsgårdin ja Andrea Riseboroughin kanssa. Viime vuonna Spiken Leen veli Cinqué Lee ohjasi Suomessa elokuvan A Rare Grand Alignment.

– Jasper taisi auttaa sen roolin osumisessa minulle, näyttelijä kertoo.

– Vaikka A Rare Grand Alignment kuvattiin muuten kokonaan studiossa Helsingissä, osuuteni liittyvät elokuvan alkuun ja loppuun, ja ne kuvattiin Lapissa.

A Rare Grand Alignmentin ensi-iltaa odotetaan tälle vuodelle. Englanninkielisessä fantasiaelokuvassa näyttelee myös Roman Griffin Davis.

Aivan toisenlaisessa tuotannossa Skarsgård nähdään Suomessakin valkokankailla heinäkuussa. Hän esittää Christopher Nolanin suurelokuvassa Oppenheimer fyysikko Hans Betheä.

Laestadiuksen nimi vaihdettu

Kuusiosaisen Karhun keiton on kirjoittanut muun muassa Bonusperhe-sarjasta tunnettu ruotsalainen Jesper Harrie ja sen ohjaa norjalainen Trygve Allister Diesen. Mikael Niemen parhaiten tunnettu teos on Populäärimusiikkia Vittulajänkältä, josta tehtiin myös samanniminen elokuva.

Sarja kuvataan pääosin Suomessa. Tuotantoyhtiöt ovat ruotsalainen, muun muassa Ohuella langalla -sarjasta tunnettu Anagram sekä Helsinki-filmi. Kuvaukset Suomessa on mahdollistanut Business Finlandin tuotantokannustin.

Eräs asia elokuvaan on muutettu. Niemen kirjassa päähenkilö on nimeltään Lars Levi Laestadius. Sarjan hahmossa on paljon yhtäläisyyksiä herätysliikkeen perustajana ja kasvitieteilijänä tunnettuun Laestadiukseen, mutta Laestadiuksen nimeä ei siinä käytetä.

– Mies on herätyspastori, mutta myös tieteilijä ja looginen ajattelija, Skarsgård kuvailee.

Suomi on kiinnostava kuvausmaa

Ennen Karhun keittoa on Suomessa kuvattu useita ruotsalaissarjoja, jotka eivät sijoitu Suomeen. Jo vuonna 2019 Turun seudulla kuvattiin kauhusarjaa Cryptid ja muun muassa Helsingissä Jens Lapidusin ideoimaa sarjaa Advokaten.

Myös kansainväliset elokuvat ovat löytäneet Suomen kuvauspaikakseen. Kuuluisin esimerkki viime vuosilta on kokonaan Tampereella kuvattu amerikkalainen tieteiselokuva Dual.

Kehityksen takana on Business Finlandin hallinnoima tuotantokannustin. Sen piirissä sarja tai elokuva saa verohelpotuksen alueella käytetystä rahasta. Järjestely auttaa Suomen kilpailukykyä kuvausmaana. Tuotannot joka tapauksessa jättävät alueelle merkittävästi rahaa, ja yleensä käytetään ennen kaikkea paikallista työvoimaa.

– Suomalaiset työryhmät ovat olleet erittäin ammattitaitoisia, sanoo Gustaf Skarsgård, joka on Karhun keitto -sarjassa paitsi näyttelijä myös tuottaja krediitillä creative producer.

– Osaamista voi hyvin myönteisesti verrata kansainvälisesti mihin tahansa.

