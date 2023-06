Haalin silta Salossa hajosi korjausten jälkeen jo parissa kuukaudessa – Liikenne siirtyy vain yhdelle kaistalle

Salossa Raatalantiellä sijaitseva Haalin silta tuottaa Varsinais-Suomen Ely-keskukselle päänvaivaa. Kuusjoen ylittävän sillan puukannessa on jo pitkään ollut ongelmia, ja puukantta on korjattu viime vuosina useita kertoja. Viimeisin korjaus oli keväällä, mutta korjaukset ovat jo hajonneet.

Uudelleen vaurioitumisen nopeus yllätti Elyn, vaikka sillan ongelmat ovatkin olleet tiedossa.

– Silta on puukantinen, eikä se oikein riitä tälle liikenteen määrälle, varsinkaan sen raskaalle liikenteelle, toteaa siltainsinööri Ari Salo Elystä.

Suomessa on runsaasti puukantisia siltoja, ja Salon mukaan ne kestävät hyvin muutaman sadan auton vuorokausimäärän. Haalin sillalla on rasitusta kymmenkertaisesti: sillalla kulkee vuorokaudessa keskimäärin 1 900 ajoneuvoa, joista raskasta liikennettä on 127.

Nyt Ely on rajoittanut liikenteen Haalin sillalla vain yhdelle kaistalle, ja sillan hyötyleveydeksi jää enää 4,5 metriä. Muutoksilla pyritään hidastamaan ajonopeuksia ja turvaamaan sillan käyttö siihen saakka, että uusi valmistuu.

Keväällä sillan nopeusrajoitusta alennettiin jo 80:stä 50:een kilometriin tunnissa. Toistaiseksi uutta nopeusrajoitusta on Elyn mukaan noudatettu melko huonosti.

Sillalla ongelmia aiheuttaa ennen kaikkea sen keskisauma.

– Sillan kansi on kahteen suuntaan kallistettu, ja keskisaumassa on jatkoskohta. Teräspalkit sillan alla taipuvat raskaan liikenteen kulkiessa yli, mikä liikuttaa jatkuvasti puukantta ja löysentää liitoksia, taustoittaa Ari Salo.

Maaliskuussa keskisauma korjattiin, niin kuin sitä on korjattu jo lukuisia kertoja.

– Yllätti, että korjaukset eivät riittäneet tätäkään aikaa. Toisaalta kyllähän sitä korjattiin viime vuonnakin kolmesti.

Jotta korjaustöistä olisi muutakin kuin hetkellistä hyötyä, koko kansirakenne tulisi uusia. Ely näkee järkevämmäksi rakentaa kokonaan uuden sillan.

Nykyinen Haalin silta on valmistunut vuonna 1938. Sen kansirakenne uusittiin kokonaan 1980-luvulla.

Uutta siltaa oli tarkoitus lähteä rakentamaan jo tänä vuonna, mutta suunnittelutyöt viivästyivät kustannussyistä.

Nyt suunnittelu on aloitettu ja päämääränä on, että rakennustyöt käynnistyisivät ensi vuonna. Aikaisintaan uusi silta voisi olla käytössä vuoden päästä syksyllä.

Rakennustöiden ajaksi sillan viereen rakennetaan varasilta.

Ari Salo arvioi, että pelkän uuden sillan hintalappu on 700–800 000 euroa. Vielä ei tiedetä, tarvitaanko penkereillä esimerkiksi paalulaattoja, jotka nostavat kustannuksia merkittävästi.