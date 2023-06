Haiskahtaa takinkäännöltä

Sinimustaa oikeistohallitusta on väännetty Säätytalolla hitaasti ja hartaasti kokoon. On tapana sanoa, että hiljaa hyvä tulee. Työntekijäpuolelta katsottuna nyt ei näytä lainkaan hyvältä, vaan sysimustalta.

Reformipöydissä on spekuloitu ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistamisella sekä lakko-oikeuden rajoittamisella. Myös ansiosidonnaisen päivärahan porrastaminen ja keston lyhentäminen on ollut pöydistä tihkuneiden tietojen mukaan kiihkeästi esillä.

Vaalikojuilla kabanossia tarjoillessaan perussuomalaiset onnistuivat esiintymään loistavasti suomalaisen työntekijänkin puolustajina. Tulosta syntyi, kun monet itsensä työntekijä säätyyn luokittelevat asettivat panoksensa perussuomalaisille. Kauniit hymyt ja lupsakat puheet houkuttelivat kuin seireenien laulut. Useat äänestäneet tulevat jälleen pettymään ja takinkääntöhuutelut ovat osittain jo alkaneetkin.

Eihän takinkääntö perussuomalaisille mitenkään ennennäkemätöntä ja uutta ole. Sitähän saatiin ihastella heidän edellisellä hallitusretkellään. Hupaisaa oli sekin, että tällä kertaa perussuomalaiset aloittivat takinkäännön jo ennen vaaleja.

Puoluetoimistoilta kysyttiin, kannattavatko ne kiky-maksujen palauttamista työnantajien maksettaviksi. Perussuomalaisten puoluetoimistoltakin näytettiin leveästi peukkua, kunnes puheenjohtaja Riikka Purra ilmoitti pari päivää ennen varsinaista äänestyspäivää, ettei puolue olekaan koskaan kannattanut kiky-maksujen palauttamista takaisin työnantajien maksettavaksi. Patamustalta näyttää ja siitä jatketaan, mihin viimeksi jäätiin.

Neuvottelupöydistä on myöhäistä enää lähteä kävelemään, kun siellä on jo viikkoja istuttu. Ilmastoon ja maahanmuuttoon perussuomalaiset eivät tule puumerkkiään saamaan. Korkeintaan jotain kosmeettista näpertelyä paperin kulmaan. On tyytyminen olemaan m RKP:n panttivankina.

Ari Saukko

Tervola