Hallitus aikoo leikata asumistuen saajilta – Kelan asiantuntija ennakoi tarpeen toimeentulotuelle kasvavan

Uusi hallitus aikoo heikentää asumistukea monelta tuen saajalta. Tuen saamisen ehtoja tiukennetaan aiemmasta monilta osin.

– Kyllähän tämä on aika selkeä leikkaus yleiseen asumistukeen, että isoja säästöjä tavoitellaan, Kelan tutkimuspäällikkö Signe Jauhiainen kommentoi hallitusohjelmaa STT:lle.

Uuteen hallitusohjelmaan on kirjattu yleisen asumistuen kokonaisuudistus. Uudistuksiin sisältyvät muun muassa ansiotulovähennyksen poistaminen, perusomavastuun korotus sekä varallisuusrajojen palautus. Ohjelman mukaan uudistuksen tavoitteena on tukien kohdistuminen tukea eniten tarvitseville ryhmille. Yleisen asumistuen leikkaukset kohdistuvat opiskelijoihin, työttömiin ja pienituloisiin työssäkäyviin. Eläkkeensaajille on oma asumistukensa, eivätkä uudistukset koske sitä.

Asumistuesta poistetaan ansiotulovähennys, eli työstä saadut tulot otetaan tuen maksussa huomioon kokonaisuudessaan. Yleisen asumistuen perusomavastuu korotetaan 42 prosentista 50:een. Tuen saajan tulot leikkaavat siis tukea hieman aiempaa enemmän.

– Näiden osalta työssäkäyvien tuki pienenee, ja osalta työssäkäyviä tuki loppuu kokonaan, Jauhiainen kertoo uudistusten vaikutuksista.

Leikkaukset vaikuttavat erityisesti myös niihin tuen saajiin, joilla ei ole tuloja, sillä täyttä asumistukea saavien tuen maksimimäärä laskee. Täysi asumistuki on tähän asti ollut 0,8 kertaa enimmäisvuokran määrä. Tulevaisuudessa tuki olisi enimmillään 0,7 kertaa enimmäisvuokra. Uudistus laskee siis enimmäistuen määrän 80 prosentista 70:een.

– Ansiotulovähennys ja omavastuu vaikuttavat erityisesti työssäkäyvien tukea pienentämällä, ja tukiprosentin lasku vaikuttaa kaikkiin, mutta myös niihin, jotka saavat maksimitukea, Jauhiainen sanoo.

Varallisuusraja takaisin

Hallitusohjelman mukaan yleiseen asumistukeen otetaan käyttöön 10 000 euron varallisuusraja. Varallisuuteen ei lasketa tuottamatonta omaisuutta kuten autoa tai omassa käytössä olevaa kiinteistöä.

Koska tuessa ei tällä hetkellä huomioida varallisuutta, ei Kelalla ole tietoa asiakkaiden omaisuudesta. Siksi Jauhiaisen mukaan on vaikea tehdä tämänhetkistä arviota siitä, kuinka suureen joukkoon kyseinen uudistus vaikuttaa.

Omistusasuntojen yleinen asumistuki taas lakkautetaan. Pienituloisten omistusasujien on ollut mahdollista saada asumistukea muun muassa vastikkeeseen, vesi- ja lämmityskuluihin sekä osaan asuntolainan koroista. Tuen loppuminen koskee melko pientä joukkoa.

– Muutama prosentti tuen saajista on ollut omistusasunnossa asuvia, Jauhiainen kertoo.

Toimeentulotuen tarpeen ennakoidaan kasvavan

Asumistuen leikkausten myötä tarve toimeentulotuelle voi kasvaa.

– Kyllä ennakoisin, että toimeentulotuen tarve kasvaa. Laskelmissakin on otettu huomioon, että osa kustannuksista sitten tulee takaisin kasvaneena toimeentulotukena, Jauhiainen sanoo.

Tällä hetkellä noin neljännes asumistuen saajista saa lisäksi toimeentulotukea. Kelan Jauhiaisen mukaan etukäteen on vaikea arvioida, paljonko mahdollisia uusia toimeentulotuen saajia tulisi.

Hallitusohjelmassa esitetään tiukennusta myös asumismenojen korvaamiseen toimeentulotuella. Tällä hetkellä jos asumistuki ei riitä, on tuen saaja voinut hakea lisäksi toimeentulotukea. Tähän esitetään nyt tiukennusta ja edellytetään sitä, että toimeentulotuen saajien pitäisi aiempaa nopeammin etsiä halvempi asunto. Edullisemman asunnon etsintää edistetään tuomalla perustoimeentulotuen asumismenoihin viiden prosentin omavastuuosuus.

Jauhiaisen mukaan ihmisen voimavarat ja elämäntilanne pitäisi ottaa huomioon kokonaisuudessaan ja tarkastella, onko muuttaminen mahdollista.

– Toimeentulotuen tiukennukset asumisen tukemisen osalta vaikuttavat erityisesti kaikkein pienituloisimpiin, Jauhiainen tiivistää.

Hallitusohjelman mukaan toimeentulotukea saavien määrä pyritään puolittamaan nykyisestä. Toimeentulotukeen on tarkoitus tehdä kokonaisuudistus, jolla määrän pienentämiseen pyritään.

– Pelkästään toimeentulotukijärjestelmää uudistamalla on vaikea vaikuttaa toimeentulotuen saajien määrään. Koska toimeentulotuki on aina viimesijainen, siihen vaikuttaa hyvin paljon se, miten muut tuet toimivat, Jauhiainen kommentoi.

Muutokset normaaliin valmistelu- ja päätösprosessiin

Jauhiainen muistuttaa, että hallitusohjelman uudistukset käyvät läpi tavallisen uudistuspolun, eivätkä ne tule voimaan heti.

– Muutos tulee voimaan vasta valmistelun ja päätöksenteon jälkeen.

Tulevalla kaudella sosiaaliturvakomitea jatkaa sosiaaliturvauudistuksen tekemistä. Kahden vaalikauden ajan työskentelevä komitea on hahmotellut yleistuen mallia, joka Jauhiaisen mukaan on vielä melko yleisellä tasolla.

Jauhiaisen mukaan vielä ei voi yksityiskohtaisesti arvioida, miten Kelan asiakkaiden määrä mahdollisesti muuttuu uudistusten myötä.

– Kelaa tarvitaan moneen hallitusohjelman muutosten toteuttamisessa.

Alina Salomaa