Högfors saattaa sulkea tehtaansa Salossa – koko henkilöstön muutosneuvottelut alkavat ensi viikolla

Venttiilivalmistaja Högfors harkitsee tuotannon lopettamista Salossa.

Yritys aloittaa ensi viikolla muutosneuvottelut, joiden piirissä on koko henkilöstä. Yrityksellä on Salossa 31 omaa työntekijää ja yksi vuokratyöntekijä.

– Tutkimme erilaisia vaihtoehtoja toiminnan jatkamiselle. Sellainenkin vaihtoehto on olemassa, että tuotanto Salon tehtaalla päättyy, sanoo toimitusjohtaja Pekka Karhumäki.

– Elokuussa on päätökset olemassa siitä, mihin neuvottelut johtavat. Korostan sitä, että neuvottelut eivät ole vielä edes alkaneet.

Högfors Oy on perustettu vuonna 1927. Nykyisin yritys kuuluu saksalaiseen ARI-Armaturen-konserniin.

Vaikka tuotanto loppuisi, Saloon jäisi myyntitoimintoja.

– Se on selkeä asia, että Högfors brändinä ei ole edes keskusteluissa. Vaikka tuotanto loppuisi, Högfors brändinä jatkaisi ilman muuta, sanoo Karhumäki.

Högforsin henkilöstöstä kaksikymmentä työskentelee tuotannossa ja kymmenen on toimihenkilöitä.

– Voidaan kai ajatella näin, että tuotanto on se, jossa on mahdollisuus sille, että se päättyy kokonaan. Mutta joitakin toimintoja joka tapauksessa tulee jäämään. Ja silloin voi sanoa, että kyllä myynti on yksi niistä avaintoiminnoista, jotka ovat käytännössä todennäköisimmin jäämässä.

Högfors valmistaa Salossa suuria läppä- ja palloventtiilejä, joita käytetään esimerkiksi kaukolämpöverkostoissa.

Tuotteista noin 20 prosenttia jää Suomeen ja 80 prosenttia menee vientiin. Tärkeimmät vientimaat ovat Kiina ja Venäjä – eikä kummankaan markkina vedä entiseen malliin.

– Kiina on ollut pitkään meidän suurin markkina-alueemme. Tällä hetkellä Kiinan kysyntä ei ole yhtä korkealla tasolla kuin aikaisemmin, ja myynti Kiinaan on laskenut. Venäjän myynti on ollut kasvualue, mutta se on käytännössä loppunut kokonaan niin kuin kaikki tiedämme. Näiden kahden suuren markkina-alueen pois jäämisellä tai myynnin vähentymisellä on suuri merkitys kokonaisuuteen.

– Kotimaassa ja Euroopan markkinoilla myynti on jatkunut ihan normaalisti.

