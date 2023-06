Hornetit saavat ulkomaisia ilma-aluksia seurakseen ylilentoon Jyväskylässä tänään

Puolustusvoimain lippujuhlan päivän valtakunnallinen paraati on alkanut Jyväskylässä. Paraatin ylilennossa nähdään Karjalan lennoston Hornetien lisäksi ulkomaisia ilma-aluksia.

Ylilentoon osallistuu kansainvälisen Arctic Challenge Exercise -harjoituksen aikana suomalaisiin tukikohtiin tukeutuvia ulkomaisia ilma-aluksia.

Ylilento tapahtuu paraatin ohimarssin yhteydessä.

Ilmasotakoulun tiedotussihteeri Virpi Ruotsalainen kertoi STT:lle puhelimitse yhden jälkeen iltapäivällä ennen ohimarssin alkua, että koneet ovat ilmassa ja ylilento näyttää toteutuvan.

Hän kertoo, että ylilentoon osallistuu Suomesta neljä Hornet-hävittäjää ja useampi helikopteri. 150 metrin korkeudessa lentävät helikopterit näkyvät melko todennäköisesti maasta katsottuna, mutta 300 metrin korkeudessa lentäviä Horneteja ei välttämättä huomaa, jos sää on pilvinen.

Ruotsalaisen mukaan Arctic Challenge Exercise -harjoituksesta ylilentoon on tarkoitus osallistua hävittäjiä Ruotsista, Yhdysvalloista, Ranskasta ja Saksasta. Ruotsista mukaan on tulossa neljä Saabin JAS 39 Gripen -hävittäjää ja Yhdysvalloista kaksi F-15-hävittäjää. Saksasta lentonäytökseen on osallistumassa kaksi Eurofighter Typhoon -hävittäjää ja Ranskasta kaksi Mirage-hävittäjää ja yksi Rafale-hävittäjä.

Hävittäjien jälkeen Jyväskylän taivaalla on määrä lentää myös Ilmavoimien yhteys- ja kuljetuskoneita. Näitä lentää Ruotsalaisen mukaan kaksi kappaletta, yksi Learjet-merkkinen kone ja yksi Pilatus-lentokone.

Hawk-harjoitushävittäjiä ei nähdä

Paraatikatselmus järjestetään kello 12 Harjun stadionilla Jyväskylässä. Ohimarssi alkaa kello 13.15 Yliopistonkadulla ja etenee etelän suuntaan. Ohimarssin vastaanottopaikka on Harjun portaiden edustalla.

Paraatin teemana on Vahvat yhdessä – ilmassa, maalla ja merellä. Paraatiin osallistuu joukkoja Maa-, Meri- ja Ilmavoimista, Maanpuolustuskorkeakoulusta, Rajavartiolaitoksesta sekä veteraani- ja maanpuolustusjärjestöistä.

Hawk-harjoitushävittäjiä ei Jyväskylässä nähdä, sillä kalusto on yhä lentokiellossa. Ilmavoimien Hawk tuhoutui onnettomuudessa Keuruulla toukokuussa. Myös Midnight Hawks -taitolentoryhmän esityslento on peruttu.

Suomen, Ruotsin ja Norjan ilmavoimien yhdessä isännöimä Arctic Challenge Exercise on yksi vuoden suurimmista lentotoimintaharjoituksista Euroopassa. Ensi viikon perjantaihin asti jatkuvaan monikansalliseen harjoitukseen osallistuu noin 3 000 sotilasta ja noin 150 ilma-alusta 14 eri maan asevoimista.