Huuhkajat karsintakesän kahteen peliin loukkaantumishuolien myötä – mukana yksi ensikertalainen

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue jatkaa maaliskuun lopulla alkaneita karsintoja kohti ensi vuoden EM-lopputurnausta, kun Helsingin Olympiastadionille saapuvat vieraiksi Slovenia (16. kesäkuuta) ja San Marino (19. kesäkuuta). Päävalmentaja Markku Kanervalle joukkueen nimeäminen peleihin tuotti päänvaivaa, sillä runkomiehistä sivussa on useampi.

– Loukkaantumishuolia on ollut joukkuetta kootessa. Robin Lod ja Leo Väisänen ovat vähän pidempään poissa, ja toivotaan kuntoutumisen sujuvan mallikkaasti, jotta heille olisi vielä näissä karsinnoissa käyttöä. Vakiomiehistä on pois myös Marcus Forss, hänellä on nilkkavamma ja seuralta (englantilainen Middlesbrough) tuli ihan selkeä viesti: nilkka pitää kuntouttaa. Fredrik Jensen on myös poissa, hänellä oli iloinen perhetapahtuma viime viikolla (tyttären syntymä), ja hänellä on myös nilkan kanssa ollut ongelmia, Kanerva luetteli julkistaessaan ryhmänsä tärkeään tuplamaaotteluun.

Joukkueessa onkin maajoukkuekokemattomuutta: kymmenellä pelaajalla on tilillään 1–4 maaottelua Huuhkajissa, ja yksi täysuntuvikkokin on mukana eli SJK:sta viime vuonna Norjaan suunnannut 22-vuotias laitahyökkääjä Daniel Håkans. Hän on onnistunut maan pääsarjan Eliteserienin alkukaudella viimeistellen Vålerengalle kolme maalia kahdeksassa pelissä (ja vain 538 minuutissa).

– Daniel on pelannut vahvasti. Häntä on seurattu jo pidemmän aikaa, ja olisin jo aiemmin valinnut hänet erääseen (maajoukkue)tapahtumaan ilman loukkaantumista. Hän on erittäin nopea, hyvä yksi vastaan yksi -tilanteissa, käyttää hyvin molempia jalkojaan ja pystyy myös viimeistelemään, Kanerva raportoi tuoreimmasta Huuhkajasta.

Pukki odottelee rauhassa

Toisessa kokemuspäässä ovat ne ”ikiaikaiset” luottomiehet eli Lukas Hradecky (83 maaottelua) ja Teemu Pukki (110). Englantilaisseura Norwichissa menestyksekkään viiden vuoden pestinsä päättänyt Huuhkajien kaikkien aikojen maalikuningas Pukki on suuntaamassa uusiin maisemiin. Mihin, siitä ei mies vielä puhu, ehkä ei edes tiedä.

– Agenttini neuvottelee, itse olen keskittynyt lomaan enkä ole kauheasti ajatellut mitään futisjuttuja. Jotain vaihtoehtoja on ja varmasti lisää tulee, mutta ei ole mitään uutisoitavaa (tulevasta seurasta), Pukki kertoi.

– Aika paljon on tullut jo Euroopan sarjoissa pelailtua, katsotaan mitä tarjouksia tulee ja sitten tehdään päätös. Olen avoin melkein kaikenlaisille (vaihtoehdoille), 33-vuotias Pukki jatkoi ja mainitsi, että myös Euroopan ulkopuolella pelaaminen on yksi vaihtoehdoista.

Organisoitua – ja täyttä sumppua

Slovenia-ottelu on hajalippuja lukuun ottamatta loppuunmyyty eli stadionin kapasiteetti (32 500) täyttynee. Kolmannen kerran Helsinkiin tulevaa San Marinoakin (edelliset vierailut 1994 ja 2010) on tulossa ihastelemaan kelpo määrä, sillä vajaat kaksi viikkoa ennen ottelua pääsylippuja jalkapallokääpiön kohtaamiseen oli myyty jo yli 25 000.

– Slovenia on hyvin organisoitu, kurinalainen, fyysinen ja juoksuvoimainen joukkue. Tiukka ja tasainen vääntö tulee, pienet yksityiskohdat tulevat ratkaisemaan, Kanerva pohtii karsintatuplan avausta.

– San Marino pystyy puolustamaan hyvin. Millekään joukkueelle ei ole helppoa murtaa yhdeksän miehen puolustussumppua. Mutta voitto on ensiarvoisen tärkeä saada, ja sitä haetaan totta kai molemmista peleistä. Ja mikä makeinta, meillä on tupa täynnä ainakin Slovenia-pelissä. Ja eiköhän San Marinoakin vastaan, ainakin sen jälkeen kun me Slovenia voitetaan.

Janne Lehikoinen