”Ihan varmasti äänestän vastaan” – Mikko Lundén jatkaa kapinointia Tunnin junasta ja paljastaa, mihin hallitusohjelman kirjauksiin hän pettyi

– Mietin silloin, että ei tästä tule mitään.

Perussuomalaisten salolainen kansanedustaja Mikko Lundén istui hallitusneuvotteluissa asumisen ja liikenteen asioita pohtineessa työryhmässä. Alku ei näyttänyt lupaavalta, sillä Lundénin mukaan pohjaesitykset olivat ”ihan mahdottomia”. Yhteisymmärrys etenkin kokoomuksen ja perussuomalaisten välilä löytyi kuitenkin jopa yllättävän helposti.

– Meillä oli kyllä lopulta tosi hyvä pöytä. Ja kun paperit lähtivät siitä ylöspäin, oli kiva huomata, että meidän kirjauksiamme löytyi sanasta sanaan lopullisistakin versioista.

Lundén korostaa, että nimestään huolimatta liikennepöydässä ei keskusteltu Turun tunnin junasta tai muistakaan isoista raidehankkeista. Se oli Lundénille ehkä jopa helpotus. Hän on pitkään vastustanut Tunnin junaa. Uusi hallitus aikoo kuitenkin käynnistää radan rakentamisen.

– Sanon suoraan, että tämä on minulle tosi kova paikka. Olen tähän kirjaukseen pettynyt.

Rakentaminen aloitetaan Turun ja Salon välisellä osuudella sekä Lohja-Espoo-välillä. Kaksoisraide Salosta Turkuun on Lundénin mukaan hyväksyttävissä oleva urakka. Kokonaisuus on se, mikä kaihertaa.

– Rakentamisessa on nyt päät auki, Lundén pohtii tarkoittaen, että kahden ensimmäisen osuuden myötä paine myös kalliin keskiosuuden rakentamiseksi kasvaa.

HALLITUSOHJELMA jättää osittain auki Tunnin junan rahoituksen. Valtion kertaluontoinen panos kahdelle ensimmäiselle osuudelle on 460 miljoonaa euroa. Lisäksi EU:lta saataneen avustusta, mutta se tuskin kattaa loppukuluja. Lundénin mukaan maksajiksi tulevaan ratayhtiöön tarvitaan myös radanvarren kuntia.

– Kunnilta pitäisi saada rahaa, se on ihan selvä. Eikä puhuta mistään pienistä summista.

Hän epäilee, että esimerkiksi Salossa tai Vihdissä osa kuntapäättäjistä nousee vastustamaan rahoitusta. Tähän joukkoon Lundén kuuluu itsekin. Hän myöntää olevansa puun ja kuoren välissä. Lundén istuu Salon valtuustossa ja kaupunginhallituksessa. Sen vuoksi hän todennäköisesti pääsee äänestämään radan rakentamisesta sekä valtuustossa että eduskunnassa.

– Kun se [ratayhtiöön osallistuminen] tulee valtuustoon, ihan varmasti äänestän vastaan.

– Mutta kun se on eduskunnan käsittelyssä, jokainen tietää, että minulla on tasan kaksi vaihtoehtoa.

Yhtälö ei ole helppo.

– Varmasti tulen valvomaan ainakin pari yötä ennen niitä äänestyksiä. Palaute on jo nyt ollut ihan jäätävää.

KOKONAISUUTENA arvostellen Lundén kuitenkin sanoo olevansa hallitusohjelmaan melko tyytyväinen.

– Muutamalta yrittäjältä on tullut jo palautetta, että nyt on pitkästä aikaa saatu oikeasti yrittäjäystävällinen ohjelma.

Lundén työskentelee itsekin K-kauppiaana Somerolla, eduskuntatyön ohella.

– Tähän siviilihommaani liittyen olen tosi tyytyväinen esimerkiksi siihen, että kaupat voivat hakea lähestymiskieltoa vaarallisille henkilöille. Se on turvallisuusasia koko meidän henkilökunnallemme.

– Mutta siihen olen henkilökohtaisesti pirun pettynyt, että viinejä ei vieläkään saatu kauppoihin, hän kritisoi.

Tosin kaupoissa myytävien alkoholijuomien prosenttirajaa on tarkoitus nostaa kahdeksaan prosenttiin. Hallituskauden aikana viiniasiaan palataan vielä puoliväliriihessä. Voi olla, että myynti laajenee tuolloin lisää.

– Totta kai ohjelmassa on kipeitäkin ratkaisuja, esimerkiksi lääkkeiden hintojen korotus. Mutta talous täytyy saada tasapainoon holtittoman rahankäytön jäljiltä. Se on fakta. Täytyy muistaa, että hallitusohjelma on neljän puolueen kompromissi.

– Varmasti oppositio tulee huutamaan hoosiannaa seuraavat neljä vuotta. Niinhän mekin tehtiin.