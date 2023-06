Ilman puhetta ei ole liikettä – kommunikaatio-ongelmasta kärsivä SalPa testaa Abdelalin korvaajaa

Jalkapalloa pelataan 7 140 neliömetrin kentällä (105 kertaa 68 metriä). Kentällä on 22 pelaajaa eli 325 neliömetriä pelaajaa kohti.

Alue on siis valtava. Kun pelivälineitä on vain yksi, pärjätäkseen joukkueen on kommunikoitava toistensa kanssa täydet 90 minuuttia.

– Kun puhe loppuu, niin liike loppuu. Sen jälkeen et ole terävä kamppailussa. Puheen pitäisi mennä ketjussa: maalivahti puolustukselle, puolustus keskikentälle ja keskikenttä hyökkääjälle, SalPan päävalmentaja Tero Suonperä muistuttaa.

Suonperän mukaan juuri puheen eli kommunikaation puute on ollut SalPan suurin ongelma. Joukkueen pelillinen rakenne on ollut kohtuullisen hyvässä kunnossa, eikä joukkuetta vastaan ole isketty esimerkiksi ylivoimahyökkäyksillä. Mutta iso osa päästetyistä maaleista olisi ollut estettävissä paremmalla kommunikaatiolla, joka olisi täyttänyt avoimen syöttölinjan tai varoittanut selustaan hiipineestä pelaajasta.

Lauantaina SalPan veti viimeistelyharjoitukset sunnuntain MP-otteluun. Nurmella oli myös testipelaaja, 29-vuotias ghanalainen keskikenttäpelaaja Thomas Agyiri, joka saattaa olla osaratkaisu kommunikaatio-ongelmaan.

– Agyiri sanoi heti, että joukkue on aika hiljainen, Suonperä paljasti.

Agyirilla on pitkä kokemus suomalaisesta jalkapallosta. Hän pelasi kaudella 2014 TPS:n liigajoukkueessa, 2017 Ilveksessä ja kaudet 2019–2022 KTP:ssä, joka nousi viime kauden päätteeksi Veikkausliigaan. Agyirin rooli oli viime kaudella vaihteleva. Hän pelasi 26 ottelussa keskimäärin 47 minuuttia, eikä saanut jatkosopimusta.

SalPan joukkueenjohtaja Timo Helenius haki Agyirin perjantai-iltana Helsinki-Vantaalta ja lauantaina hän veti ensimmäiset treenit.

– Sen näki jo rondossa (pallonhallintaharjoitus), miten hän otti tuet lähelle ja liikutti palloa yhdellä tatsilla. Pelimies selkeästi, Suonperä havainnoi.

Agyirista kaavaillaan korvaajaa loukkaantuneelle Walid Abdelalille, jonka sopimus purettiin tällä viikolla. Toisin kuin Abdelali, Agyiri on selkeämmin keskustan pelaaja eli kamppailee pelipaikasta ensisijaisesti Mikke Louhelan ja Aleksi Jänneksen kanssa.

Agyirilla ei siis ole vielä sopimusta, eikä hän ole käytettävissä sunnuntain MP-ottelussa.

Fantastisesti kauden aloittanut SalPa keräsi ensimmäisistä viidestä ottelusta 10 pistettä.

Sen jälkeen SalPa kärsi 1–2-tappiot sekä EIF:lle että TPS:lle. Tappiot olivat osin epäonnisia, mutta kummastakaan ottelusta SalPa ei olisi missään nimessä ”ansainnut” voittoa. Varsinkin kummankin ottelun avauspuoliajoilla SalPa oli pelillisesti täysin vastaantulija.

Sunnuntaina Urheilupuistoon saapuu alkukauden suurin yllättäjä Mikkelin Palloilijat, jonka lyhenne MP pitää muuten paikallistiedon mukaan lausua ”empee” eikä varsinaissuomalaisittain sopivammin ”ämpee”.

Putoamiskamppailuun povattu Juha Pasojan valmentama MP on kerännyt seitsemästä ottelusta 16 pistettä ja on sarjassa kolmantena. MP:n menestysresepti on yllättäjälle tyypillinen: tiivis, kurinalainen ja siten riskitön puolustuspelaaminen, nopeat suunnanmuutokset ja vaaralliset erikoistilanteet. MP:n maaliero seitsemän ottelun jälkeen on paljon kuvaava 10–4, kun se SalPalla on 12–10.

MP:n alkukautta voi pitää siinäkin mielestä sensaationa, että joukkue koki järkyttävän tragedian kaksi viikkoa sitten, kun joukkueen pelaaja Joona Juntunen menehtyi liikenneonnettomuudessa. Tragedian jälkeen MP venyi tasapeliin sarjakärki Gnistanin vieraana ja kaatoi SJK Akatemian kotikentällään 2–0.

MP:n ykköshahmo on ollut Ykkösen toukokuun parhaaksi pelaajaksi valittu jykevä toppari Väinö Vehkonen , joka iski viime kuussa neljässä ottelussa kolme maalia.

SalPalta puuttuu MP-ottelusta ainakin ylioppilasjuhliaan Oulussa viettävä Mikael Anttila sekä Jongtae Yoon.

Sen sijaan nurmella saatetaan nähdä yksi paluumuuttaja, sillä viime kauden nousijajoukkueesta tuttu hyökkääjä Otto Lehtisalo on SalPan mukana ainakin seuraavat kolme ottelua. Lehtisalo on lainalla yhteistyöseura Interistä, jonka SalPa kohtaa juhannusviikolla Suomen cupin 6. kierroksella.

Ykköstä SalPa–MP Urheilupuistossa sunnuntaina kello 18

Lähtökohdat: Sarjanousijan ja kauden komeetan kohtaamisessa kotijoukkueen on lähtökohtaisesti tehtävä kaikki aloitteet. MP vetäytynee tiiviiseen blokkiin, jota SalPa lähtee murtamaan. Tylsimmässä vaihtoehdossa SalPa pakottaa MP:n rakentamaan itse, joka tietäisi Salon Seudun Sanomien isännöimästä matsista paikoin puuduttavaa.

Seuraa häntä: Matias Sorvali

Tervehtynyt SalPan oikea laitahyökkääjä iski cupissa hattutempun, mutta ei ole vielä pelannut minuuttiakaan Ykkösessä. Päästetäänkö Sorvali vihdoin irti?

SalPan oletettu aloituskokoonpano (4–3–3): Tatu Österlund; Daniel Kepot, Joonas Meura, Michael John, Frans Grönlund; Mikke Louhela, Aleksi Jännes, Roope Pyyskänen; Albijon Muzaci, Jesse Huhtala, Oskari Jakonen. Poissa: Mikael Anttila ja Jongtae Yoon.

Tulosennuste: 1–1.