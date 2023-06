Iltatorien järjestäminen on nuoralla tanssimista – artisteilta satelee kinkkisiä pyyntöjä ja paisuneita summia

Popeda teki viime vuonna Salon iltatorien historiaa. Suomirockin kivijalkayhtye saatiin Salon iltatorille, koska 11 salolaista metalliyritystä sponsoroi tapahtuman järjestämistä.

Toisena merkittävänä tekijänä Popedan buukkaamisen takana oli Neljänsuorasta tuttu laulaja Antti Ketonen, joka järjestää artistit paikalle Salon Iltatori ry:n puheenjohtajana.

– Tunnen kaikki suomalaiset artistit oman esiintymistaustani kautta. Tunnen myös Popedan jätkät ja luotin siihen, että he saapuvat paikalle. Mutta aina voi tulla viime metreillä vastaan jotakin yllättävää. Popedan saapumista paikalle jännitin tähän mennessä kaikista iltatoriartisteista eniten, toteaa Ketonen.

Salon iltatorin tuottaja Ville Virtasen mukaan suomalaisen musiikkikentän piirit ovat pienet.

– Antin keikkabussia teipataan Popedan kosketinsoittajan teippifirmassa. Tällaiset asiat toki edesauttavat artistien saapumista iltatorille, Virtanen naurahtaa.

Ongelmana artistien hankinnassa ei ole Ketosen, Virtasen ja iltatorin turvallisuuspäällikkö Riikka Heleniuksen mukaan Salon iltatorin maine. Päinvastoin, se on etu.

– Kaikki suomalaiset artistit tuntevat Salon iltatorin. Täällä on suurin torin esiintymislava koko Suomessa, Ketonen mainitsee.

Helenius muistuttaa, ettei Salon iltatori ry:n poppoo ole yksin positiivisen maineen takana.

– Suvisalo on sieltä 1980-luvulta lähtien rakentanut tätä konseptia. Monet esiintyjät vuosien takaa sanovatkin, että tulisivat mielellään torille uudelleen esiintymään.

Artistien hankinta iltatorille alkaa heti edellisen iltatorikauden päätyttyä.

Ensin Salon Iltatori ry:n perustajajäsenet Jukka Alanko, Aleksi Burtsov ja Antti Ketonen konsultoivat sponsoreita, eli isäntiä.

– Osalla isännistä on heti selkeä vaatimus siitä, kenen esiintymistä he haluavat tukea. Sitten me selvitämme esiintyjän hinnan. Tässä vaiheessa monille isännille tulee yllätyksenä loppusumman suuruus, Virtanen kertoo.

– Isäntien tulisi kuitenkin muistaa keikkapalkkion jako-osuus. Bändin ja artistin muuhun taustahenkilöstöön saattaa kuulua 15 jäsentä. Palkkiosta ei silloin hääppöistä summaa kaikille jää, Helenius toteaa.

– Toisaalta artistien hinnat ovat nousseet pilviin pandemian jälkeen. Esimerkiksi tekninen kalusto maksaa nykyään huomattavasti enemmän kuin takavuosina. Harva yritys pystyy välttämättä kustantamaan kymmenien tuhansien eurojen keikkapalkkioita, Virtanen miettii.

Joskus kaikki menee kuin Strömsössä, kuten kävi RTV:n sponsoroiman Kake Randelinin esiintymisen kohdalla.

– RTV:ltä sanottiin, että haluamme Kaken. Selvitimme hinnan ja RTV:n mukaan asia oli ok, Virtanen sanoo.

Myös OP Lounaismaalla ja Maran Baarilla oli selvät sävelet. OP Lounaismaa halusi Anssi Kelan ja Maran Baari Petran.

– Maran Baarin kohdalla pääsen itse helpolla, koska he hoitavat koko cateringin. Minun ei tarvitse siis juosta samana aamuna kauppaan hakemaan artistin eväitä, Virtanen naurahtaa.

Jokaisen artistin mukana tulee raidereita. Ne auttavat keikkajärjestäjää sopimaan esiintymisen puitteista artistin kanssa. Raidereista selviää, minkälaisia teknisiä vaatimuksia ja ruokatoiveita artistilla on.

– Välillä vaatimukset aiheuttavat päänvaivaa. Esimerkiksi Popedan kohdalla ylimääräiseen tekniikkaan meni paljon enemmän rahaa kuin luulimme. Se tuli yhdistyksen maksettavaksi, koska emme osanneet varautua niin suureen summaan sopimusvaiheessa, Virtanen kertoo.

Iltatorin yksi tukipilari, äänentoisto- ja valopalveluiden pitkän linjan ammattilainen Teppo Paronen, hoitaa paikalle aina perustason tekniikan. Toisinaan artistit vaativat enemmän ja toisinaan paikalle järjestetään muutenkin näyttävämpää tekniikkaa.

– Anssi Kelalle halusin hieman erikoisemmat valot kuin mitä täällä normaalisti on. Ajattelin lähinnä hänen omaa mukavuuttaan lavalla, Virtanen pohtii.

Artistien ruoka- ja juomatoiveet ovat usein Virtasen ja Heleniuksen mukaan kohtuullisia. Jos kaupasta ei jotakin löydy, Virtanen menee toiseen kauppaan. Salon Joutsen hoitaa lämpimän ruuan esiintyjälle.

Anssi Kelalla oli takahuoneeseen hauska vaatimus.

– He pelaavat keikkareissuilla aina yatzya. Tietysti sellaisen tänne hankimme, vaikka heillä on varmasti se jo omasta takaa, Helenius naurahtaa.

Vaikka esiintyjät elävät pääosin terveellisemmin kuin vuosikymmeniä sitten, monien vaatimuslistaan kuuluu alkoholijuomia.

– Artistien raidereissa tosin lukee usein, ettei alkoholia tarvitse ostaa, jos tapahtuma on suunnattu koko perheelle ja se järjestetään päiväsaikaan. Tuomme bäkkärille silti jotakin, jos alkoholia muuten vaatimuksissa olisi, Virtanen toteaa.

Heleniuksen mukaan alkoholi harvemmin tuottaa iltatoriartisteille ongelmia, vaikka näitäkin tapauksia on sattunut.

– Esiintyjät ovat ammattilaisia ja tapahtuma on keskellä viikkoa. Se auttaa paljon. Joskus olemme kyllä joutuneet turvaamaan artistin poistumisen erityisin menettelyin.

Iltatorien ajaksi pystytetään korkea umpiaita, joka mahdollistaa artisteille paremman yksityisyyden takahuoneessa.

– Kenenkään esiintyjän ei ole mukavaa viettää aikaa tässä ulkona, kun ovelta on suora näköyhteys jokilaivaan.

Esiintyjät ovat olleet Salon torin takahuoneeseen Virtasen ja Heleniuksen mielestä kohtuullisen tyytyväisiä.

– Kaikenlaisia toiveita kohdistuu kyllä niihinkin, kuten esimerkiksi meikkivaloja. Kalusteista emme ole saaneet vielä toiveita, mutta niitä ulkomaisilla artisteilla on paljonkin, Helenius kertoo.

Eniten valituksia tulee Virtasen mukaan lämpötilasta.

– Täällä on todella heikko ilmastointi, ja kesällä lämpötila nousee tähtitieteellisiin lukemiin. Läpiveto ja ovien auki pitäminen ei ole aiemmin onnistunut yksityisyyden säilyttämisen vuoksi, mutta umpiaidan ansiosta se on kohta mahdollista.

Vaikka Helenius ja Virtanen pyrkivät jättämään artistit rauhaan takahuoneeseen, sattumuksia on sielläkin käynyt.

– Kerran osa esiintyjän bändistä oli jo lavalla, ja menin luvallisesti takahuoneeseen katsomaan onko kahvinkeitin päällä. Yksi esiintyjistä venytteli tässä ulko-oven edessä lähes alasti. Käskin häntä jatkamaan venyttelyä ja menin keittämään kahvia, Helenius nauraa.

Ketosen, Heleniuksen ja Virtasen mukaan Popedan esiintyminen iltatorilla oli merkkipaalu.

Metallia Salosta -tapahtuman viime vuotisen menestyksen vuoksi se järjestetään tänä vuonna uudelleen, ja tähtiesiintyjänä on Happoradio.

– Ensin Blind Channel näytti todennäköiseltä esiintyjävaihtoehdolta. Sitten selvisi, että heillä onkin ulkomaankiertue samaan aikaan. Tällaista palapeliä saa koota esiintyjien kanssa koko ajan, Virtanen kertoo.

Esiintyjien suhteen otetaan huomioon paitsi budjetti ja esiintyjän aikataulut myös lähialueiden konsertit.

– Festariesiintymisten sopimuksessa usein määritetään, ettei artisti voi tulla lähipäivinä ilmaistapahtumaan esiintymään. Se tietenkin veisi katsojat pois festareilta, Helenius toteaa.

Iltatoritiimi pyrkii myös taktisesti välttämään vastaavanlaisen tilanteen sattumista.

– Emme halua vetää toiselta tapahtumajärjestäjältä mattoa jalkojen alta, Helenius pohtii.

Mikäli artistille sattuu tuplabuukkaus, iltatoriesiintyminen on sopimusehtojen mukaan peruttava 60 vuorokautta ennen tapahtumaa.

– Aina voi tietysti silti sattua vaikkapa sairastuminen. Isot levy-yhtiöt hoitavat kyllä käytännössä saman tien korvaavan esiintyjän paikalle. Olemme onneksi tähän mennessä välttyneet sellaisen tilanteen sattumiselta kokonaan, Virtanen huokaisee.

Salon iltatorikausi alkaa tänään

Salon tämänkesäiset iltatorit alkavat tänään torstaina. Iltakahdeksaan jatkuva iltatori järjestetään Salon torilla joka torstai 10. elokuuta saakka.

Iltatoreilla on Salossa pitkät perinteet, jotka ulottuvat aina vuoteen 1982. Tapahtuma tarjoaa ilmaiset kirpputoripaikat myyjille ja ilmaisen huippuartistin esiintymisen torin lavalla.

Illan artisti, joka on aina salolaisen yrityksen tai yritysten sponsoroima, aloittaa klo 18. Kesän ensimmäisellä iltatorilla sponsorina on OP Lounaismaa ja esiintyjänä Anssi Kela.

Iltatorin aikana Salon tori ja sen ympäristö täyttyy myyjistä. Iltatorilla on klo 16–20 kolme erilaista kirpputoria: takaluukku-, lasten-, ja torikirppis. Lisäksi osa aamulla tulleista torimyyjistä jää iltatorille myymään omia tuotteitaan.

Torikirppis löytyy Salon torilta, lasten kirppis Ympyräparkista Horninkadun varrelta sekä takaluukkukirppis Länsirannasta, joen toiselta rannalta. Länsirannan takaluukkukirppis on jo koko kesäksi täyteen varattu. Kirpputoripaikat otetaan vastaan Salon Iltatori ry:n teltalta torin huoltorakennuksen vierestä klo 15–16 välillä.

Iltatorit järjestää Salon Iltatori ry yhteistyössä Salon kaupungin kanssa. Turvallisuudesta iltatoreilla huolehtivat turvallisuuspäällikön ja tuottajan lisäksi Riverside Cruisers ry sekä Autoliiton Salon osasto ja SPR:n Lohjan osasto.

Iltatorin esiintyjät

Anssi Kela

8.6.

Illan isäntänä OP Lounaismaa

Diandra

15.6.

Illan isäntinä Kiinteistömaailma Salo, LähiTapiola Etelä & Carglass

Mikko Mäkeläinen

Netta Skog

22.6.

Illan isäntinä CAP Valmennus Oy, RENKI Konsulttipalvelut Oy & Salon Torikaffe Oy

Petra

29.6.

Illan isäntänä Maran Baari

Kake Randelin

6.7.

Illan isäntänä RTV

Salojazz Houseband feat. Antti Ketonen

13.7.

Illan isäntänä Salon Yrittäjät ry

Katri Ylander

20.7.

Illan isäntänä K-Market Pahkavuori

Yölintu

27.7. Unikeon päivä, tapahtuma klo 10 jokirannassa

Illan isäntinä Salon merkkiautoliikkeet: Salon Passeliauto Oy, Traktoauto Oy, Astrum Auto Salo, Keskusautohalli Oy Salo, Rinta-Joupin Autoliike Salo, PP-Auto Oy Salo

Salon merkkiautoliikkeiden autonäyttely

Bo i Billnäs Orkester, Yhdistysten ilta

3.8.

Illan isäntänä Salon Kaupunki

Happoradio, Metallia Salosta

10.8.

Illan isäntinä DecoWorks Oy, Högfors Oy, Jame-Shaft Oy, Manutec Oy, Salon Konepaja Oy, SME-Electro Group Oy, Stremet Oy, Wipro Oy, Yrityssalo Oy sekä TE-palvelut, Salon kaupungin työllisyyspalvelut

