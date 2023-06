– Jos tarvitset apua, oli asia mikä tahansa, uskalla pyytää apua.

Kesäkuun ensimmäinen viikonloppu merkitsee monille nuorille koulujen päättymistä, kesäloman alkua, huoletonta nuoruutta ja vapautta.

Monille päättäjäisviikonloppu on tärkeä ja juhlallinen hetki pitkän kouluvuoden päätteeksi. Aseman Lasten löytävän nuorisotyön toiminnanjohtaja Eliisa Ahlstedt toivoo, että nuoret muistaisivat iloita saavutuksiaan ja juhlia mennyttä kouluvuotta. Viime vuoden päättäjäisten suosio koronavuosien jälkeen ennustaa juhlavaa päättäjäispäivää myös tälle vuodelle.

– Viime vuotta ajatellen uskoisin, että tästä viikonlopusta tulee myös vilkas. Uskon myös, että nuoret ovat iloisella meiningillä liikenteessä, koska onhan tämä tärkeä päivä monelle.

Juhlimiskehotukseen sisältyy myös mutta-sana. Nuorisotyö neuvoo juhlimaan vastuullisesti seuraavien vinkkien avulla.

Pidä huolta itsestäsi ja muista

Tärkeintä on pitää itsestä ja kavereista huolta. Jos päätyy kokeilemaan alkoholia, täytyy varmistaa, että kukaan ei jää yksin. On myös hyvä pysähtyä pohtimaan hetkeksi jos toiseksi, mitä on päihtyneenä tekemässä.

Ahlstedt neuvoo nuoria pysymään siellä, missä olivat alun perin ajatelleet pysyvänsä illan aikana. Seikkailut tuntemattomiin paikkoihin eivät kannata, ja tutussa paikassa kannattaa yrittää pysyä.

– Samassa paikassa pysyminen liittyy ylipäätään kavereiden keskeisissä yhteisissä säännöissä pysymiseen, Ahlstedt sanoo.

Tärkeät puhelinnumerot muistiin

Juhlia voi ilman puhelinta. On silti hyvä varmistaa puhelimen akun riittävyys, jos tarvitsee ottaa yhteys kavereihin tai huoltajiin. Laturi on Ahlstedtin mukaan tärkeä olla mukana. Myös matkalaturin mukaan ottamista voi suositella.

– Jos puhelimen akku kuitenkin loppuu, on hyvä kirjoittaa siltä varalta tärkeimmät yhteystiedot kuten parhaiden kavereiden ja huoltajien numerot esimerkiksi paperilapulle.

Hädän tullessa puhelinnumeroita voi olla vaikea muistaa ulkoa, jos oma puhelin onkin sammunut ja pitäisi soittaa puhelu.

Aikuisten tehtävä on tarvittaessa auttaa

Aikuiset auttavat nuoria turvallisessa juhlimisessa päättäjäisviikonloppuna.

– Jos tarvitset apua, oli asia mikä tahansa, uskalla pyytää apua.

Monissa Suomen kunnissa on Ahlstedtin tietojen mukaan niin nuorisotyöntekijöitä, poliiseja kuin vapaaehtoisiakin töissä päättäjäisviikonloppuna.

– Pääkaupunkiseudulla kaupungit varautuvat omiin operaatioihinsa. Kaupungeissa on kuitenkin kymmeniä nuorisotyöntekijöitä tänä viikonloppuna töissä, erityisesti lauantaina. Totta kai varaudutaan moneen.

Moni nuori valitsee raittiuden

Ahlstedt kertoo, että nykyään moni nuori valitsee myös olla käyttämättä alkoholia. Hän muistuttaa, että vaikka olisi fiilis, että kaikki muut juovat, se ei aina oikeasti ole totta.

– Meillä on todella paljon niitä nuoria, jotka ovat selvin päin huomenna fiilistelemässä kesän alkajaisia ja koulun loppumista. Aikuiset helposti ajattelevat, että siellä kaikki vetävät pään täyteen ja että se on sellaista rillumarei-meininkiä.

Jenna Rautio