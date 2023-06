Jussin toimisto – Juhani Mäki painaa pitkää päivää Urheilutalon kellarissa, jotta SalPa saisi keskittyä olennaiseen

SalPan huoltaja Juhani Mäki häärii Urheilupuiston kellarikerroksen pukukopissa jo neljättä tuntia.

Mäki on suunnitellut ja valmistellut joukkueen poikkeuksellista Pohjanmaan vierasreissua parin viikon ajan. SalPa lähti reissuun Urheilupuiston parkkipaikalta keskiviikkona kello 11. Samaan paikkaan olisi tarkoitus palata varhain maanantaiaamuna.

Pyykit ovat jo siististi kuivumassa, kun Mäki käy läpi valtavan säkki-, pussi- ja laukkurykelmän sisältöä.

– Liivit, sukkateipit, urheiluteipit, varapaijat, huoltolaukku, kakskytäkuus palloo, tötsät, pesuaine, huuhteluaine, kipugeelit, kyynärsauvat, Ice Power hottia (sitä muuten kuluu!), käsipyyhkeet, varapyyhkeet, ruokailuvälineet, foamrollerit, jumppamatot, poppikone, tennispallot…

Hetkinen! Tennispallot?

– No kato jalakapohjia varten!

Mäen urakkaa helpottaa vähän se, että sinivalkoisissa pelaava SalPa voi käyttää sekä vihreäpaitaista KPV:tä että punapaitaista Jaroa vastaan kotipeliasuaan. Näin mukaan ei tarvitse pakata vierasasua.

– Kyllä tässä silti hiki tullee, kun näitä kantaa bussiin, Mäki vakuuttaa ja heläyttää päälle makean naurun, joka tulee haastattelun aikana erittäin tutuksi.

64-vuotias liha- ja kalamestari Juhani Mäki on syntyjään kemiläinen. Hänen jalkapallouransa alkoi kuitenkin vasta vuonna 1994 Jyväskylän Huhtasuolla, kun vanhin lapsi halusi aloittaa lajin. Seuraavat 12 vuotta Mäki toimi eri seuroissa valmentajana, jojona ja myös huoltajana.

Myös Helsingissä, Lohjalla ja Järvenpäässä asunut Mäki muutti Saloon töiden perässä vuonna 2014. SalPaan hän päätyi monen sattuman kautta helmikuussa 2018.

– Olin mukana kaupungin työllistämisohjelmassa ja mun piti valita seitsemästä vaihtoehdosta kolme paikkaa. Yksi niistä oli SalPa.

Ensimmäisen vuoden Mäki toimi SalPan seuratoimihenkilönä, joka hoiti Prisma-liigan juoksevia asioita ja edustusjoukkueen huoltajan hommia. Vuodesta 2019 hän on ollut pelkästään edustusjoukkueen huoltaja.

Kuluva kausi on siis Mäen kuudes. Mäki on ollut pidempään joukkueessa kuin kukaan muu, ja hänestä on tullut kiinteä osa SalPaa. Mäki on se mies, joka hakee treeneissä pelaajien hehtaarisihdillä ampumia palloja pitkin Urheilupuistoa tai kirmaa sprintterin tavoin kentälle, kun kolhittu pelaaja makaa tuskissaan nurmella.

Nämä ovat Mäen näkyvimmät tehtävät. Näkymättömät tehtävät ovat taas niitä, joita ilman mistään ei tulisi mitään, ja joiden takia Mäen – huoltajien ylipäätään – arvostus joukkueen sisällä on valtava.

Ykkösessä pelaava SalPa harjoittelee neljä kertaa viikossa. Harjoitukset alkavat yleensä kello 16.45, ja pelaajien tulee olla pukukopissa noin puolta tuntia aiemmin. Siinä vaiheessa Mäki on ollut kopissa jo puolitoista tuntia.

Pelaajien saapuessa koppiin Mäki on laittanut puhtaat varusteet valmiiksi oikeille istumapaikoille sekä keittänyt kahvit pelaajille ja teeveden päävalmentaja Tero Suonperälle.

Treenien jälkeen Mäki pesee likaiset vaatteet, laittaa ne kuivuriin ja järjestelee muita asioita.

– Normaaliin treenipäivään menee 9–10 tuntia. Pelipäivään jopa 14 tuntia, Mäki ynnäilee ja esittelee siistejä pelipaitakaappeja.

– Paitoja ei kannata vielä pakata, kun en tiedä, ketkä kaikki lähtevät reissuun, Mäki muistuttaa.

Tässä kohtaa yritin käyttää tilaisuutta häpeilemättömästi hyväkseni ja utelin tietoja joukkueen pelaajatilanteesta. Mäki ei kuitenkaan murru tai lavertele, hyvän huoltajan merkki sekin.

Mäki jatkaa valtakuntansa tai kuten hän itse sanoo, ”toimistonsa”, esittelyä. Tavaraa ja samalla muistettavaa on valtavasti.

Ahtaan käytävän seinällä olevaan jakorasiaan on ripustettu irtonainen nappulakenkäpari. Valkoiseen jakorasiaan on kirjoitettu mustalla tussilla ”21”. Taideteoksen taustalla on viime syksynä uransa päättänyt SalPa-ikoni ja yksi Mäen suosikkipelaajista Iku Leino.

– Ikun pelinumero on jäädytetty tähän ikuisesti, Mäki hirnuu.

Kenkähuoneen ovella Mäeltä pääsee ensimmäinen voimasana.

– Kato nyt tätä! Olen sanonut jätkille hemmetin monta kertaa, että lattia tyhjäksi ja täällä on taas vaikka ja mitä, Mäki manaa keskellä nappulakenkämerta.

Suurin osa kengistä on ripustettu siististi seinälle kuivumaan. Seinällä on noin sata paria pääosin synteettisestä materiaalista valmistettuja ja polyuretaanilla päällystettyjä moderneja pelikenkiä. Suosituin merkki näyttää olevan Nike.

Paheksumme hetken neovärien valtaamaa nappulakenkämuotia, kunnes silmä pysähtyy kengistä klassisimpaan, Adidaksen kengurunnahasta tehtyihin Copa Mundialeihin.

– Kenen nämä ovat, innostun.

– Siinä yläpuolella on pelinumero, Mäki vinkkaa.

– Öö, yksitoista.

– No Jako! Ne ovat Oskarin kengät, Mäki huudahtaa.

Nuoriso ei siis ole täysin pilalla.

Se kävi selväksi jo Mäen esittelykierroksen ensimetreillä, ettei hän uhraisi kymmeniä tunteja viikossa johonkin, josta hän ei pidä. Vaikeitakin hetkiä toki on ollut.

– Muutaman kerran on tullut sanottua ihan ääneen, että en jaksa tätä enää. Siihen on vastattu yleensä, että ”sä et voi lähteä”, Mäki nauraa.

Raskaimpia hetkiä ovat sellaiset vierasottelut, joita seuraavana päivänä on treenit. Se tarkoittaa sitä, että reissun päätteeksi on pestävä pyykit seuraavaa päivää varten.

– Joskus olen lähtenyt kopilta vasta (aamu)viideltä.

Mäestä on tullut sydämeltään salpalainen. Siksi töitä helpottaa, kun SalPa pärjää.

– Tappiot menevät aika syvälle.

Mäki myöntää, että otteluiden aikana hänelle tulee usein mieleen, että olisiko valmentajat voineet tehdä jonkun asian toisin.

– Mutta parempi, että meikäläinen keskittyy vain omiin hommiini, koska niitä riittää. Huoltaja on huoltaja ja valmentaja on valmentaja, Mäki muistuttaa ja nauraa taas makeasti päälle.

Huoltaja kuitenkin näkee ja aistii joukkueesta paljon sellaista, jota muut eivät välttämättä huomaa. Tämän kauden SalPasta Mäki on tehnyt saman havainnon, josta päävalmentaja Suonperä puhui jo ennen viime sunnuntain tappiollista MP-ottelua.

– Helevetin hiljainen joukkue, Mäki paljastaa ja tallettaa pukukopin pöydältä mustan tussin jo ennestään täyteen huoltolaukkuun.

– Tätä tarvitaan ehdottomasti.

Tätäkin.

SalPan Pohjanmaan kiertue: torstaina KPV–SalPa kello 18.30 ja sunnuntaina Jaro–SalPa kello 18.

SalPan huoltajan Juhani Mäen valinnat

Siistein pelaaja?

– (miettii pitkään) tämän hetkisestä joukkueesta Elmo (Heinonen).

Kohteliain pelaaja?

– (miettii taas pitkään) Heikkilän Matias ja Henttisen Juho.

Suosikkipelaajat?

– Niitä on niin paljon! ”Leski” (Niko Leskelä), Jami (Siirtola), Eero (Lehtinen) ja nuorempi ”Jako” (Olli Jakonen), joka tuli ensimmäisenä auttamaan kopin remontissa. Ja Iku (Leino) tietysti!

Kuka pelaaja tulee koppiin ensimmäisenä?

– Jesse, ”Aku” ja ”Pyde” (Jesse Huhtala, Aleksi Jännes ja Roope Pyyskänen).

Entä kuka lähtee kopista viimeisenä?

– (Joonas) Meura. Häntä pitää välillä hoputtaa, ettei mulla menisi taas puoleenyöhön (nauraa). Bamoakin (Ahmadi) pitää joskus hoputtaa, mutta Meura on pahin.