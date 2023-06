Kahovkan padon vaurioituminen on aiheuttanut tulvia Ukrainassa Hersonin alueella – Räjähdyksen syy on tutkittava, sanoo Pekka Haavisto

Ukrainan viranomaisten mukaan useissa kylissä Dneprjoen varrella on tulvia Kahovkan padon vaurioiduttua. Kriittisillä tulva-alueilla on noin 16 000 asukasta. Heidän evakuointinsa on meneillään.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi pitää kansallisen turvallisuusneuvoston hätäkokouksen padon tuhoutumisen takia, kertoo neuvoston sihteeri Oleksi Danilov.

Venäjän miehityshallinnon edustajien mukaan pato olisi tuhoutunut osittain.

Ukrainan eteläosassa Hersonin alueella sijaitseva Kahovkan pato on Venäjän miehityshallinnon alueella. Ukraina ja Venäjä syyttävät toisiaan terroriteosta.

Vuonna 1956 rakennettu pato on rakennettu osittain betonista ja osittain maa-aineksesta.

Ukraina kertoi aamulla, että vesi nousisi kriittiselle tasolle muutamien tuntien aikana. Kotiensa jättämisen lisäksi ihmisiä on kehotettu sulkemaan elektroniset laitteet.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja: Täyttää sotarikoksen tunnusmerkit

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin mukaan Kahovkan padon kaltaisen siviili-infrastruktuurin tuhoaminen täyttää selvästi sotarikoksen tunnusmerkit. Michel tviittaa EU:n pitävän teosta vastuussa Venäjää ja sen tukijoita.

Michelin mukaan padon tuhoaminen otetaan esille seuraavassa EU-huippukokouksessa kesäkuun lopulla. Siellä EU aikoo ehdottaa lisäavun suuntaamista padon tuhoamisen seurauksena veden alle jääneille alueille.

Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) sanoo Twitterissä, että Kahovkan padon räjähdyksen syy on tutkittava. Padon räjähdys Ukrainassa aiheuttaa hänen mukaansa suuren riskin ja vaaran siviileille.

Haavisto kirjoittaa, että räjähdys on suuri humanitaarinen ja ekologinen katastrofi ja että sillä voi olla merkittävä vaikutus vesihuoltoon.

Suomi on hänen mukaansa valmis auttamaan tuhosta kärsiviä siviilejä.

Zelenskyi kirjoittaa Twitterissä, että Kahovkan vesivoimalan tuho vain vahvistaa koko maailmalle, että venäläiset täytyy karkottaa Ukrainan joka kolkasta.

– Heille ei pidä jättää metriäkään, koska he käyttävät joka metriä terroriin. Vain Ukrainan voitto palauttaa turvallisuuden. Ja voitto tulee. Terroristit eivät kykene pysäyttämään Ukrainaa vedellä, ohjuksilla tai millään muulla tavalla, Zelenskyi kirjoittaa.

Ei välitöntä vaaraa ydinvoimalalle, sanoo Stuk

Suomen Säteilyturvakeskuksen (Stuk) mukaan Kahovkan padon murtuminen Ukrainassa ei vaikuta suoraan Zaporizhzhjan ydinvoimalan reaktoreiden jäähdyttämiseen. Stuk kertoo kuitenkin seuraavansa tilannetta.

Stukin mukaan Dneprjoen varrella sijaitsevan ydinvoimalan reaktorit ovat turvallisessa tilassa, eikä välitöntä säteilyvaaraa ole. Samaa viestittää myös Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA. YK:n alaisella järjestöllä on asiantuntijoita paikan päällä voimalassa.

Myös voimalaa miehittävät venäläiset ovat kertoneet, ettei mitään vaaraa tällä hetkellä ole.

Ukrainan presidentin neuvonantaja Myhailo Podoljak sen sijaan varoittaa ydinonnettomuuden vaaran Zaporizhzhjan voimalassa lisääntyvän koko ajan.

Zaporizhzhjan ydinvoimala sijaitsee noin 150 kilometrin päässä yläjuoksuun Kahvokan padolta, ja voimala ottaa jäähdytysvetensä Dneprjoesta.

Stuk muistuttaa, ettei mikään Ukrainassa radioaktiivisiin materiaaleihin tai ydinvoimalaitoksiin liittyvä onnettomuus tai vahingonteko voi aiheuttaa tilannetta, jonka takia Suomessa ihmisten tarvitsisi suojautua säteilyltä.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.