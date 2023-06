Kaisan baarista tulee Niinan kahvila – legendaarisen salolaiskahvilan entisissä tiloissa avautuu kesäkuun lopulla kahvila-puoti Muffiina

Legendaarinen salolainen kahvila Kaisan baari lopetti toimintansa jouluna 2021. Kahvila ehti toimia Mariankatu 18:ssa vuodesta 1962 lähtien eli lähes 60 vuotta.

Sen jälkeen kahvilatila on ollut tyhjillään, mutta nyt sinne on syttymässä uutta elämää, kun salolainen yrittäjä Niina Kaskinen on muuttamassa sinne Kahvila-puoti Muffiinansa.

– Olen miettinyt useasti, että se olisi hauska paikka, mutta en ole selvittänyt, kuka tilan omistaa. Sitten huhtikuussa eräs kaverini soitti, että nyt hän on tässä Kaisan baarin pihalla ja ikkunassa on puhelinnumeroita, Kaskinen muistelee.

Soitto potkaisi hankkeen liikkeelle, ja Kaskinen otti yhteyttä tilan omistajaan. Hyvin pian hän olikin jo paikan päällä tutustumassa nostalgisiin kahvilatiloihin.

KAISAN BAARI oli tunnettu siitä, että sen sisustus oli vanha ja alkuperäinen ja miljöö kuin suoraan Kaurismäki-elokuvasta. Nyt tila on tyhjä kaikesta irtaimistosta, mutta pinnat ovat entiset. Seiniä koristavat edelleen suuret kartat, jotka ovat olleet siinä vuodesta 1979 lähtien.

– Ajattelin jättää kartat, mutta muuten maalata seinät ja uusia lattian. Haluaisin värimaailmaan vähän vaaleutta ja raikkautta. Katto onkin hyvässä maalissa, mutta siinä on mystisiä reikiä, jotka ajattelin peittää jotenkin, Kaskinen suunnittelee.

– Baarin vessoja olen nauranut: aivan uskomattomat myrkynvihreät kaakelit. Todella retrot. Mutta ajattelin vain pestä ne juuriharjalla ja jättää sellaisiksi. Vessojen punaiset ovet ehkä maalaan.

KASKINEN NÄKEE vanhassa baarikiinteistössä paljon mahdollisuuksia. Siitä huolimatta se on ehtinyt olla jo puolitoista vuotta ilman käyttöä.

– Vuokranantaja totesi, että tilaa on kyselty, mutta kysyjät ovat pelänneet tilan vaativan liian paljon remonttia. Mutta minun kahvilani on nytkin sellainen, että kaikki on itse laitettua ja edullisesti hankittua. Minä en haluakaan tehdä kahvilasta mitään hienoa ja modernia.

Kaskinen aikoo siis säilyttää tiloissa Kaisan baarin muiston. Sitä varten hän on kyselyt Facebookissa salolaisilta muun muassa vanhoja valokuvia.

– Olisi kiva, jos saisi kahvilaan pienen seinän, jossa olisi vanhoja valokuvia Kaisan baarista tai vaikka vanhoista limsapulloista tai muusta siihen henkeen sopivasta, hän miettii.

– Minusta olisi myös kiva järjestää Kaisan baarin vanhoille asiakkaille treffejä, joissa he voisivat tavata toisiaan, Kaskinen ideoi.

Mutta vaikka Kaisan baarin henki saa jäädä leijailemaan kahvilaan, uutta Kaisan baaria siitä ei tule. Uuden kahvilan nimi on Kahvila-puoti Muffiina. Kaskinen on pyörittänyt samannimistä kahvilaa lähes viiden vuoden ajan 110-tien ja Inkereentien risteyksen tuntumassa, Ketomaankadulla.

Kaskinen leipoo kaikki kahvilansa tuotteet itse. Hän on erikoistunut erikoisruokavalioihin, erityisesti vähähiilihydraattisiin ja ketogeenisiin leivonnaisiin. Hän tekee myös tilauksesta kakkuja, salaatteja ja ruokaa. Lisäksi Kaskisella on Muffiinassa puoti, jossa myydään lahja- ja sisustusesineitä. Puotikin muuttaa Mariankadulle pienimuotoisena.

Muffiinan muuton on tarkoitus tapahtua kesäkuun lopussa. Vanhoissa tiloissaan se jatkaa vielä juhannukseen asti, ja 16. kesäkuuta lähtien Kaskinen pitää siellä myös kirppistä.

Uuden kahvilan tarkat aukioloajat ovat vielä pohdinnan alla, mutta aamuisin Kaskinen aikoo avata ovet klo 8. Viikonloppujen aukioloa hän harkitsee.

– Täytyy kokeilla ensin, miten toiminta lähtee liikkeelle. Salossa on sunnuntaisin hyvin vähän kahviloita avoinna, minkä vuoksi olen pitänyt Muffiinaa auki viikonloppuisin. Maanantai ja tiistai taas ovat olleet hiljaisia, joten olen pitänyt ne suljettuina. Katsotaan, jos jatkan samalla tavalla, yrittäjä toteaa.

LÄHES 60 VUOTTA KAHVILATOIMINTAA

Mikä oli Kaisan baari?