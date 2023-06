Kaksi lupaavaa nuorta ui ohi Vilppaan haavin Fresnoon ja Lahteen

Nuoret kotimaiset pelaajat ovat tänäkin keväänä erittäin haluttua tavaraa Korisliigan siirtomarkkinoilla.

Kilpailu käy kovana varsinkin sellaisista pelaajista, jotka ovat jo tulevalla kaudella valmiita hyppäämään isoihin saappaisiin, ja joilla on potentiaalia nousta jopa Korisliigan johtavien kotimaisten pelaajien harvalukuiseen joukkoon.

Tällaisia pelaajia ovat esimerkiksi vuonna 2002 syntyneet Aamos Laavainen ja Kalle Koivunen, joista myös Vilpas oli monien muiden liigaseurojen tapaan kiinnostunut. Kumpikaan lupauksista ei kuitenkaan valinnut Vilpasta, sillä Laamainen lähtee NCAA:n kakkostasolla pelaavaan Fresno Pacificiin ja Koivunen Lahti Basketballiin.

19-vuotias ja 204-senttinen sentteri Laavainen toimi viime kaudella Tapiolan Hongan kapteenina. Hän pelasi 11 minuutin, 3,4 pisteen ja 1,8 levypallon keskiarvoilla.

20-vuotias ja 190-senttinen takamies Koivunen on edustanut kolme viimeistä kautta Jyväskylä Basketball Academyä. Hän on ollut Divari A:n tehokkaimpia suomalaispelaajia. Viime kauden hän pelasi 16,0 pisteen keskiarvolla (kolmosprosentti 41,1) ja oli mukana viemässä JBA:n aina divarifinaaliin asti.

Vilppaan päävalmentaja Jussi Savolainen kertoi viime viikolla, että Vilpas etsii edelleen kotimaista sentteriä. Laavaisen jälkeen realistiset vaihtoehdot ovat entistä rajallisemmat, joten näyttää entistäkin todennäköiseltä, että Vilpas tulee hankkimaan ensi kaudeksi kaksi ulkomaalaista korinaluspelaajaa.

Koivunen taas olisi täyttänyt Perttu Blomgrenin jättämää aukkoa Vilppaan takakentällä.