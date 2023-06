Sata Valmet Automotiven työntekijää evakuoitiin neljäksi tunniksi ulos Salon akkutehtaalta, kun yksi litiumionikenno alkoi yllättäen savuta tuotantolinjalla. Vastaavaa tilannetta oli harjoiteltu tehtaalla vain kuukautta aiemmin yhdessä Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen kanssa.

– Tilanne olisi ollut kriittisempi ilman mitään harjoitusta, tehtaanjohtaja Kimmo Suupohja sanoo.

Litiumioniakun palossa syntyy haitallisia kaasuja, ja sen sammuttaminen on vaikeaa. Palomiehet saivat käryävän akkupaketin ulos tehtaalta neljässäkymmenessä minuutissa.

– Kukaan ei tällaista tilannetta tietenkään toivo, mutta se motivoi ihmisiä ottamaan harjoitukset tosissaan. Kaikki sujui niin kuin on sovittu ja harjoiteltu, Suupohja toteaa.

Keskiviikkona illalla syttynyt tulipalo sai alkunsa todennäköisesti vieraasta esineestä, joka pääsi puhkaisemaan akkukennon seinämän.

Salon akkutehdas on Varsinais-Suomessa yksi yli kahdeksastakymmenestä riskikohteesta, jotka ovat pelastuslaitoksen listalla. Kohteiden kirjo on laaja: sairaaloita, kemikaalivarastoja, tehtaita, satamia ja kulttuurihistoriallisia rakennuksia.

Tehtaanjohtaja Suupohja kiittelee tiivistä yhteistyötä pelastuslaitoksen kanssa.

– Palomiehet tiesivät ihan tarkkaan, mitä tehdä ja miten toimia oikealla tavalla. Sekä me että palokunta olemme huippuammattilaisia tällaisessa tilanteessa.

Vain kuukausi sitten akkutehtaalla simuloitiin tilanne, joka keskiviikkona muuttui todeksi. Harjoituksessa tehdas evakuoitiin.

– Lähtökohta on se, että joka ikinen työntekijä meillä tietää, mitä tehdä, kun tulee hälytys. Olemme lisäksi kouluttaneet jokaiselle linjalle ja jokaiseen työvuoroon erikseen henkilöt, joilla on hätätilanteessa tietty rooli ja tehtävä, Suupohja kertoo.

Akkutehtaalla on Suupohjan mukaan ollut aiemmin muutama läheltä piti -tilanne.

– Yritämme oppia jokaisesta ongelmasta, jotta samanlaista ei tulisi enää koskaan. Viisaskin ihminen tekee virheitä, ja tulee onnettomuuksia, mutta vain tyhmä toistaa niitä.

Keskiviikkoinen tulipalo syttyi tuotantolinjalla, jolla ei aiemmin ole ilmennyt ongelmia. Suupohjan mukaan linjan sisälle tullaan asentamaan lisää automaattista kameravalvontaa.

Litiumioniakun palossa syntyy kemiallinen reaktio, jota kutsutaan lämpökarkaamiseksi. Akku kuumenee itsekseen ja saattaa syttyä lopulta tuleen.

– Tulipaloa ei pysty tukahduttamaan. Se ei sammu, vaikka akun laittaisi ilmatiiviiseen tilaan, Suupohja toteaa.

Tehtaan tuotantolinjoilla on niin sanotut pyroboksit, jonne kuumeneva akku pannaan ja kuljetetaan ennakolta suunniteltuja reittejä pitkin ulos metalliseen konttiin.

Päivystävä palomestari Niko Koski Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta korostaa, että akkutehtaan työntekijät ovat tekemisissä kennojen kanssa päivittäin.

– He ovat yksityiskohtien asiantuntijoita. Me tuomme onnettomuustilanteissa tietyn osaamisen, ja tehtaan henkilökunnalla on tietty osaaminen.

Tehtaanjohtaja Kimmo Suupohjan mukaan yksi opetus keskiviikolta on se, että tiedottamista evakuoiduille työntekijöille on parannettava.

– Onhan se turhauttavaa, kun sata ihmistä seisoo pihalla kylmässä, eikä tiedä, mitä tehdä. Voiko lähteä kotiin vai pitääkö odottaa vai mitä.

Työt akkutehtaalla pääsivät jatkumaan neljä tuntia hälytyksen jälkeen. Pelastuslaitos kiitti työntekijöitä heti illalla mallikelpoisesta toiminnasta.