Kasteihin jakautuva Ykkönen jatkuu SalPan osalta todella tärkeillä vieraspeleillä – ”Toivon todella, että meitä jaksetaan kannustaa jatkossakin”

Kunhan Suomen cupin ottelu ja juhannus on vietetty, jatkuu SalPan kausi Ykkösessä kahdella vierasottelulla. Pisteet niistä olisivat tärkeitä monesta syystä, eikä vähiten siksi, että yleisö löytäisi jatkossakin Urheilupuistoon.

Gnistania vastaan lukema jäi alle viiteensataan.

– Toivon todella, että meitä jaksetaan kannustaa jatkossakin, toteaa SalPan päävalmentaja Tero Suonperä.

– On hyvä muistaa, että kentällä on myös vastustaja. Runkosarja on nyt puolivälissä, ja Gnistan oli paras joukkue, jonka olemme kohdanneet, hän jatkoi.

Itsestäänselviä otteluita ei Ykkösessä tälläkään kaudella ole, mutta sarja alkaa silti vähitellen jakautua eri kasteihin.

– Vaikka nyt on vaikeampaa, niin muistetaan että olemme edelleen putoamisviivan päällä. Samalla siis korkeimmalla, missä SalPa on miesten jalkapallossa koskaan ollut, Suonperä valaa uskoa.

Korjattu 17.6. klo 22.47 kuvassa olevan SalPan pelaajan nimi.

Salolaiskatsojat joutuivat ottamaan ilon irti pitkästä rajaheitosta, kun vastustajan heitot jäivät puolustamatta – ”Täytyy pyytää sitä anteeksi yleisöltä, se oli hävettävää”