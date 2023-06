Hevospiirien julkkis Katariina Cozmei muutti Saloon – nyt hän rakentaa ratsastusbisnestä Vaskiolla

Katariina Cozmei on asunut puolisonsa kanssa Salon Vaskiolla vasta kuukauden päivät. Vaikka pihapiiri on muulta asutukselta piilossa, vastaan on jo tullut yllättäviä kohtaamisia.

– Sauvakävelijälauma rymisteli pihamme läpi viime viikolla. Ada pelästyi heitä hirveästi, Cozmei harmittelee viitaten pieneen suden näköiseen koiranpentuunsa.

Cozmeit ja Ada ovat löytäneet jo lempipaikkansa Salosta. Retket Vaskion luonnonsuojelualueelle ja Kuusjoen rantaan kuuluvat perheen viikoittaiseen ohjelmaan.

– Salossa on aivan upeaa luontoa. Osaltaan siksi me tänne muutimmekin.

Hevospalveluyrittäjä ja alan todellinen moniosaaja Katariina Cozmei on tunnettu etenkin Turun seudun hevospiireissä, mutta myös ympäri Suomea ja maailmalla. Hän pitää erilaisia valmennuksia, myy itse suunnittelemiaan vaatteita ja hevostarvikkeita sekä toisinaan kilpailee ratsastusjousiammunnassa ja kouluratsastuksessa.

Cozmei on koulutukseltaan muun muassa eläintenkouluttaja, urheiluvalmentaja ja Suomen Ratsastajainliiton lajivalmentaja. Parhaillaan hän suorittaa eläintenkouluttajan erikoisammattitutkintoa.

Cozmein puoliso, romanialainen Mihai Cozmei, on maailmanmestari ja euroopanmestari ratsastusjousiammunnassa. Cozmeit tapasivat toisensa Turkissa vuonna 2015.

– Ystävystyimme kisamatkalla. Viiden kuukauden päästä tapaamisestamme olin jo tuonut Mihain kanssani Suomeen, Katariina Cozmei hymyilee.

Mihai Cozmei on Katariina Cozmein mukaan viihtynyt Suomessa erinomaisesti.

– Hän on introvertti, ja sen vuoksi hieman syrjäisempi sijainti on hänelle luontainen.

Katariina ja Mihai Cozmei ovat pitäneet valmennusklinikoita ja opettaneet ratsastusjousiammuntaa USA:ssa, Australiassa, Malesiassa, Etelä-Afrikassa, Iranissa ja lukuisissa Euroopan maissa. Molemmat ovat myös kilpailleet Kazakstanissa, Etelä-Koreassa ja Jordaniassa.

Mihai Cozmei lopetti viime vuonna kilpailemisen kroonisten selkäkipujen ja skolioosin vuoksi. Nyt hän valmistaa ja myy ratsastusjousiammuntavälineitä, valmentaa harrastajia sekä kirjoittaa kirjaa ratsastusjousiammunnasta.

– Kirjoitan sen englanniksi. Tarkoituksena olisi saada teos kansainväliseen levitykseen, Mihai Cozmei taustoittaa.

Osaksi omakustanteinen teos julkaistaan aluksi todennäköisesti e-kirjana. Teoksen markkinointi maailmalle on välttämätöntä, sillä Suomen harrastajat eivät muodosta yksinään suurta joukkoa.

– Ratsastusjousiammunnan lajiliittoon kuuluu Suomessa pari sataa jäsentä, Katariina Cozmei totaa viitaten Suomen Ratsastusjousiampujain Liittoon.

Katariina Cozmei on itsekin vähentänyt ratsastusjousiammuntakilpailuja kalenteristaan. Tänä vuonna hän osallistuu elokuussa yhteen kilpailuun Ranskassa.

– Olen oikeastaan aika huono kilpailija. Olen tottunut järjestämään ja organisoimaan kilpailuja, minkä vuoksi minun on vaikea keskittyä itse suoritukseen, Cozmei pohtii.

Aktiivinen harjoittelu on osaltaan myös mahdotonta Cozmein fibromyalgian, eli pehmytkudosreuman vuoksi.

– Talliaskareet pitävät kehon jokseenkin kunnossa, mutta ihan kaikkeen en kuitenkaan taivu.

Cozmei päätyi ratsastusjousiammunnan pariin vuonna 2014 perinnejousiammuntaa harrastavan ystävänsä vinkistä. Hän omaksui ratsastusjousiammunnan periaatteet poikkeuksellisen nopeasti.

– Osallistuin alle puolen vuoden päästä aloittamisesta ensimmäisiin kansainvälisiin kilpailuihini. Hurahdin lajiin kirjaimellisesti saman tien.

Ratsastusjousiammunta perustuu ikivanhoihin sotataitoihin. Laukkaavan hevosen selässä tulee ampua ennen vastustajan iskua.

Vaikkei harrastajan tarvitsekaan pelätä ratsastusjousiammunnassa vastahyökkäystä, laji vaatii nopeaa reagointikykyä, kylmiä hermoja ja tarkkuutta.

Lajia harjoitellaan sekä hevosen selästä että ilman hevosta. Koska Katariina Cozmei on ratsastanut ja ollut hevosten kanssa lapsesta saakka, ratsastusosuus ei ollut aloittaessa ongelma.

– Sen sijaan tekniikkaa pitää harjoitella paljon maasta käsin, jotta ampuminen sujuu varmuudella hevosen selässä. Tämä on aselaji, ja vaarallisten tilanteiden välttämiseksi aseen käytön tulee sujua.

Ratsastusjousiammunnan harrastajat voidaan karkeasti jaotella kahteen porukkaan: martial arts -henkiseen soturityyliin ja urheilutyyliin. Katariina ja Mihai Cozmei edustavat soturityyliä, johon kuuluu ratsastajan huolellinen pukeutuminen. Perinneasu on Aasiassa kilpailtaessa jopa pakollinen.

Katariina Cozmei valmistaa itse itselleen kilpailuasut – ja muutkin vaatteensa. Hän myy vaatteita myös verkkokauppansa kautta.

Cozmein innostus ompelemiseen lähti liikkeelle parikymppisenä opiskelijana.

– Köyhyydestä se sai alkunsa, hän naurahtaa.

– Mutta myös siitä, etten löytänyt kaupoista itseni näköisiä vaatteita. Halusin valmistaa hameita, jotka sopisivat paitsi arkeen ja tallitöihin myös ratsastukseen.

Katariina Cozmei suunnittelee vaatemallistonsa Coz by Cozmei -tuotteet ja ompelee testikappaleet. Suomalaiset pienyrittäjät ja vaatesuunnittelun ammattilaiset valmistavat tuotteet Cozmein asiakkaille, joista Cozmein mukaan ”70 prosenttia on muita kuin hevosihmisiä”.

Cozmein pääelinkeino ei kuitenkaan ole vaatesuunnittelu, vaan valmennustyö. Katariina Cozmein opetustarjonnasta löytyy esimerkiksi perinteistä kouluratsastusta, ratsastusjousiammuntaa, maastakäsittelyä ja ohjasajo-opetusta.

– Sen lisäksi asiakkaat ovat tervetulleita harjoittelemaan eri lajeja myös minun hevosillani.

Cozmein pihassa on kuusi hevosta ja tallissa yhdeksän karsinapaikkaa. Hän majoittaa esimerkiksi ratsastuskurssilaisten hevosia väliaikaisesti, muttei ota talliin yksityisten omistajien hevosia.

-–Tämä on kotipihamme, ja haluan rauhoittaa sen yllättävältä liikenteeltä. Kaikki kiinnostuneet ovat kyllä tervetulleita tänne, mutta ajanvarauksella, hän sanoo viitaten taannoiseen sauvakävelytapaukseen.

Vaskiolle Cozmein pariskunta suuntasi kärsivällisen asuntometsästyksen jälkeen. Heillä oli pitkään edellinen koti myynnissä Raisiossa.

– Salon sijainti oli meille loistava. Tästä on lyhyempi matka Helsinkiin ja lentokentälle, mutta samalla voin jatkaa valmennuksiani Turun seudulla, Katariina Cozmei toteaa.

Cozmei tavoittelee kotipihaansa palvelukokonaisuutta, jossa kaikki hevosharrastajalle tarpeellinen löytyisi saman katon alta.

– Täällä hevosharrastajat voivat esimerkiksi testata varusteiden sopivuutta ja hyödyntää valmennustarjontaa. Olen valjasseppä, ja teen myös manuaalista fysioterapiaa eli kraniohoitoja hevosille.

Vaikka Cozmein hevosalan osaaminen on laaja, yhdestä asiasta hän ainakin toistaiseksi kieltäytyy.

– Kengitystä en tee, hän naurahtaa.

Yhden koulutuksellisen tyylisuunnan edustajaksi Cozmei ei halua itseään niputtaa. Hän kuvaa päämääräänsä valmennettavien kanssa ”sivistyneeksi ratsastukseksi”.

– Hevosten koulutus on koirapuolta parikymmentä vuotta jäljessä. Edelleen näen hevospuolella paljon pakottamista ja painostamista, vaikka tavoitteena on löytää keskinäinen tasapaino ratsukon välillä.

Cozmei käyttää apunaan positiivista vahvistamista. Positiivisessa vahvistamisessa äänimerkkiin liitetään palkkio, joka on tyypillisesti ruoka. Ruokapalkan käyttäminen on jokseenkin kuuma peruna hevospiireissä, sillä osa harrastajista pitää positiivista vahvistamista huonon käytöksen edistäjänä. Cozmei mainitsee olevansa jo tottunut ”kukkahattutädin maineeseen”.

– Onneksi vähitellen ymmärretään laajemmin, että tällaiset tavat tehostavat oppimista huomattavasti. Meidän tulisi haastaa totuttuja käytäntöjämme, eikä jumittua Saksan armeijasta periytyneisiin, vanhoihin koulutusmetodeihin.

Katariina Cozmei pystyy perustelemaan koulutusmetodiensa käytön paitsi monipuolisen hevoskokemuksensa myös laajan kouluttautuneisuutensa ansiosta. Hän tahtoo jatkuvasti lisätä tietämystään hevosista.

– Ammennan koulutusintoni loputtomasta tiedonjanosta. Innostun erilaisista haasteista ja niiden selvittämisestä, ja haluan niiden tueksi tutkittuun tietoon perustuvan näytön.

Vaikka Cozmei erottuu niin kutsutuista vanhan liiton hevosharrastajista, hänellä on kokemusta myös perinteisemmästä tyylistä. Cozmei on kilpaillut koulu-, este- ja kenttäratsastuksessa, valmentanut ravureita sekä erikoistuyu nyt eläintenkouluttajan EAT opinnoissaan kilpailu- ja työeläimiin.

Cozmei on takavuosina tehnyt hevoskauppaakin parinsadan hevosen verran. Tuolloin hän piti ratsutallia Kaarinan Raadelmassa, maahantoi ja välitti hevosiaan asiakkailleen.

– Hevoskauppa oli aika hajottavaa. Jossain kohtaa päätin, että tämä sai nyt riittää. Heittäydyin täysin tyhjän päälle: halusin olla hevosalalla mutten aiemmanlaisella tavalla.

Pikku hiljaa Cozmei sai kasvatettua asiakaskuntaansa. Samaan aikaan hänen oman pihansa talliin jäi yhä enemmän sellaisia hevosia, joita muut eivät halunneet.

– Mitä hankalampi hevonen, sitä enemmän se kultivoi omistajaansa. Ongelmat on pakko ratkoa tai luovuttaa kokonaan. Itse olen aina halunnut ratkoa – oli sitten kyseessä minkälainen haaste tahansa.