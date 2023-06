Kesäkonserttien sarja alkaa Uskelan kirkossa kepein sävelin – heinäkuussa Halikossa soi erikoisuus

Salon seurakunta järjestää jälleen koko kesän konserttisarjan, joka kiertää seudun kirkoissa sunnuntai-iltaisin.

Ensimmäinen konsertti on ensi sunnuntaina Uskelan kirkossa. Keveästi klassista kesään -konsertissa esiintyvät Salo Chamber -kamariorkesteri ja Vox Saloensis -kamarikuoro.

Esiintymässä on 15 muusikkoa ja 30 hengen kuoro.

– Näyttävä avaus, siihen tähdätään, sanoo Salon seurakunnan johtava kanttori Kaisa Suutela-Kuisma. Hän korostaa, että kesän ensimmäinen konsertti on kepeä ja sopii aivan kaikenlaisille kuuntelijoille.

Ohjelmassa on Bachin 4. Brandenburgilainen konsertto, Vivaldin Vuodenajoista osa Kesä ja Haydnin Pieni urkumessu. Konsertin lopuksi kuullaan vielä kaksi kantaesitystä, jotka kapellimestari Diederik Saejis on säveltänyt konserttia varten. Toinen on kuorolle ja toinen kuorolle, orkesterille ja uruille.

Kesäkonserttien sarja on pitkään jatkunut perinne: se soi Salossa jo ennen kuntaliitosta.

Kattaus on joka kesä tutun monipuolinen, mutta mukaan mahtuu aina myös muutoksia.

– Halusin tänä kesänä myös klassista kamarimusiikkia mukaan. Tällaista ei ole läheskään joka kesä ollut. Se tuo vähän erilaisia konsertteja. Muuten tämä on aika perinteinen sarja, jossa on laulua, kuoromusiikkia, urkumusiikkia, erilaisia soitinkokoonpanoja ja sitten on barokki- ja kansanmusiikkia, sanoo Suutela-Kuisma.

Kesän erikoisuudeksi Suutela-Kuisma nostaa Halikon kirkon heinäkuisen urkukonsertin.

– Se on juonnettu urkukonsertti, jonka juontaa radioääni Risto Nordell. Se on varmasti aika hauska, mielenkiintoinen ja erilainen konsertti.

Myös Suomusjärven kirkossa kuullaan kesäkuussa jotain aivan uutta, kun konsertissa soi elävän musiikin lisäksi myös elektronista musiikkia.

– Se on hyvin erityyppinen konsertti.

Kirkkokonsertteihin on vapaa pääsy, mutta ohjelma maksaa kymmenen euroa.

Koko kesän konserttipassi maksaa 50 euroa. Konsertti-illat päättyvät aina teehetkeen taiteilijoiden kanssa kirkon pihalla – tai sateen sattuessa kirkossa sisällä.

Eniten passeja konserttipassiin keränneet palkitaan viimeisessä konsertissa.

– Emme paljasta vielä palkintoa, sanoo Suutela-Kuisma. Hän kertoo, että joka kesä muutama musiikin ystävä käy jokaisessa konsertissa.

Kesäkonserttisarja 2023 keveästi käyntiin