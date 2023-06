Tekstaripalsta: Kissa kuolannut kaksi viikkoa ja karvatuppoja matot pullollaan

Laitoimme kissallemme loishäätöön tarkoitettua nestettä niskaan. Erittäin harvinaisia haittavaikutuksia olivat kuolaaminen ja karvanlähtö. Kissamme Lili on nyt kuolannut kaksi viikkoa ja saman ajan on karvatuppoja matot pullollaan. Sivuoire

Hienoa, nimimerkki, jolla on kylmä: olet ymmärtänyt oikein, sillä normaalista poikkeava sään kylmyys ja kuumuus sekä muut ääri-ilmiöt kertovat juuri siitä, ilmaston muutoksesta! Tukalaa tulee

Olen tässä ajatellut Salon keskusta-alueen liikennesuunnittelua. Salon keskustan sisääntuloväylillä on alkupäässä nopeusrajoitusmerkit 40 km/h, niin sanottu aluerajoitus. Salon keskusta-alueella ei ole nopeusrajoituksesta mitään liikennemerkkejä. Kaikki autoijat eivät huomaa aluerajoitusmerkkejä. Toisin on esimerkiksi Turussa. Siellä on rajoitusmerkkejä keskusta-alueen kaduilla. Niistä näkee kyseisen kadun rajoituksen. Lisää liikennemerkkejä

Nimimerkille Lähiödemokratiaa, minä tykkään voikukkasista. Voi

Puistojumppaa kaipaan minä ja monta kaveriani! Olen käynyt yli 20 vuotta Paukkulan kentällä jumpassa. Miksi kaupunki ei järjestä niitä enää? Puhutaan liikkumattomuudesta, eikö liikuntatoimea kiinnosta? Ohjaajat olivat huippuhyviä. Jumppari

Nykyajan nuoret voivat kuulemma huonosti. Onko ihme kun kasvatetaan pumpulissa ilman rajoja ja ollaan nokka kiinni luurissa, käsi sipsipussissa. Kyllä sitä ennenkin oli ongelmia, niitä ei vain nostettu pinnalle. Suo, kuokka ja Koivuniemen herra

Ikävä tulee presidentti Niinistöä, jos hänen tilalleen tulee joku Penttilä. Sodan muuttaessa turvallisuustilannetta tulevat koloistaan esiin ne, jotka hyödyntävät jälkiviisaina uutta tilannetta omaksi edukseen. Moraalitonta presidenttipeliä

Vuokra-asuntojen hintapyynnöt alkavat olla jo aivan kohtuuttomia, vuokraaminen ei ole paikan ostamista. Sota on jo elantoon tehnyt ison loven, vuokran maksamisesta ei muuttaessa jää mitään käteen. Kohtuutta

Milloin parannetaan kaikkien kansalaisten liikkumista junalla? Lipun voisi ostaa muualtakin kuin koneilta, ja junat voisivat palvella myös Salon ja Turun välillä kulkevia työmatkalaisia. Tunnin junaa on ajettu pienryhmälle Turku–Helsinki-välin käyttäjiä. Kaiken kustantavat radanvarsikunnat? Latvassa killuvat

Hei autokoulut. Lopettaisitte sen vilkun käytön ja mikä sen merkitys on. Ja ryhmittymisen tärkeyden. Peiliajo on myös hyvä. Ei se henkilöauto ole mitään viittä metriä leveä. Kartuusi

Minusta Macanudosta ei voi sanoa, että se olisi huonosti piirretty. Huono piirtäjä ei näin hyvin piirtäisi. Piirtäjä on selvästikin taiteellinen. Kriitikko

Mustikka, omena ja muut kukkivat, onko pölyttäjiä kylmällä säällä? Valoa riittää

Jos kokoomus saisi yksin päättää asioista, Suomi muuttuisi Venäjän tyyliseksi. Kansalaiset alkaisivat hiljakseen elää omaa elämäänsä ja hallinto omaansa. Teoilla on seurauksensa

Todellinen uhkahan nuo venäläiset ovat, pitäisi suhtautua vakavasti maassa olevien venäläisten tekemisiin. Rehellisyyttä

Kyllä on mansikalla hintaa: kaupan tarjous 23 euro/kg. Eläke 700e

Perniössä ilmoitetaan, että tori on avoinna 7-13. Eipä näy myyjiä tai kahviota 11.40 jälkeen ainakaan 2.6. Pettynyt asiakas

Urheilu on hieno juttu, mutta joku tolkku kuitenkin. Ei yhteiskunnan varoja voi noin suhteettomasti kylvää urheiluun. Kulttuurilla on oma tärkeä merkityksensä veronmaksajien hyvinvointiin. Kaksi jäähallia on suuruuden hulluutta jo ehdotuksenakin Salon kokoiseen kylään, kun samalla perinteikäs teatteri sammuu kadun varteen. Paljon on luvattu ja valehdeltu

Kyllä paikallisessa lääkeyhtiössä sateenkaarilippuja nostellaan, mutta ei edes Itsenäisyyspäivää saatika kaatuneiden muistopäivää liputeta. Koirantaluttaja

Mitä tehdä, kun mummon omat lapset käyttävät taloudellisesti sekä henkisesti hyväksi mummoa? Vanhushuolto ei tee mitään, eivätkä poliisit. Mistä apu kaltoinkohteluun? Elämisen arvoinen vanhuus

Radio Suomen kesäilta perjantaina antoi parastaan. Kiitollisena katselin ja kuuntelin. Upea ilta

Uusi jätelaki tuntuu ylimitoitukselta perheessä, jossa viikossa syntyy neljän perunan ja yhtä monen appelsiinin kuorien verran biojätettä. Silti pitää olla jäteastia, joka pitää tyhjentää viikoittain. Järjen käyttö olisi hyvä tässäkin asiassa. Vielä ehtii korjata