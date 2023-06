Kokoomuksen kansanedustajat käyttivät vaalikampanjoihinsa ylivoimaisesti eniten rahaa – toiseksi kalleimman kampanjan tehnyt ehdokas jäi rannalle

Eniten rahaa vaalikampanjoihinsa kevään eduskuntavaaleissa käyttivät kokoomuksen kansanedustajat, selviää edustajien Valtiontalouden tarkastusvirastolle (VTV) toimittamista vaalirahoitusilmoituksista. Puolueen kansanedustajiksi valittujen ehdokkaiden kulut olivat yhteensä 2,8 miljoonaa euroa.

Toiseksi eniten rahaa käyttivät SDP:n ehdokkaat noin 1,6 miljoonan euron kuluilla. Keskustan kansanedustajat käyttivät 1,2 miljoonaa ja perussuomalaisten 900 000 euroa.

Summat eivät ole suoraan vertailukelpoisia, koska vain läpi menneillä tai varasijalle jääneillä ehdokkailla on velvollisuus tehdä vaalirahoitusilmoitus, joten suurilla puolueilla on enemmän ilmoitusvelvollisia ja siten ilmoitettuja kuluja. Esimerkiksi eduskunnasta pudonneiden kansanedustajien tai sinne runsaalla rahankäytöllä turhaan pyrkineiden kulut eivät näy vaalirahoitusilmoituksissa.

Kalleimmat äänet keräsi RKP, jonka kansanedustajien kulut per ääni olivat 8,6 euroa. Keskustan kansanedustajien äänistä piti pulittaa 8,2 euroa ja kokoomuksen äänistä 7,2 euroa. Ylivoimaisesti halvimmat äänet keräsivät perussuomalaisten kansanedustajat, joiden kulut per ääni olivat vain 2,5 euroa.

Valtosen kampanjan takana tunnettuja miljonäärejä

Kalleimman vaalikampanjan kevään eduskuntavaaleissa teki kokoomuksen Elina Valtonen Helsingin vaalipiiristä ja halvimman perussuomalaisten Sebastian Tynkkynen Oulun vaalipiiristä. Tynkkynen ilmoitti kampanjansa hinnaksi nolla euroa.

Valtosen jälkeen eniten kuluja kerryttivät Mauri Kontu (kesk.) Varsinais-Suomesta, Antti Häkkänen (kok.) Kaakkois-Suomesta sekä Heikki Vestman (kok.) ja Jarno Limnell (kok.) Uudeltamaalta, jotka kaikki käyttivät kampanjoihinsa yli 100 000 euroa. Edellä mainituista Valtonen, Häkkänen ja Vestman olivat jo ennestään kansanedustajia. Sotatieteiden tohtori, työelämäprofessori Limnell valittiin eduskuntaan ensimmäistä kertaa.

Valtosen lähes 137 000 euroa maksanutta kampanjaa rahoittivat yksityiset henkilöt yli sadantuhannen euron edestä. Tukijalistalla on useita tunnettuja miljonäärejä kuten Björn Wahlroos, Chaim ”Poju” Zabludowicz, John Nicholas Derome ja Alexander Ehrnrooth. Vielä Valtosta suuremman rahoituspotin keräsi Häkkänen, joka sai kasaan lähes 145 000 euroa. Häkkänen ilmoitti kampanjakuluja kuitenkin vain 118 000 euron edestä.

Ainoana keskustalaisena rahakkaimpien kampanjoiden listalle ylsi yrittäjä ja teollisuusneuvos Kontu. Hän rahoitti vaalien toiseksi kalleimman, 124 809 euroa maksaneen kampanjansa omasta pussistaan.

Hän jäi kuitenkin varasijalle puolueen puheenjohtaja Annika Saarikon vietyä varsinaisen kansanedustajapaikan 71 824 euron kampanjallaan.

Puoluejohtajista Saarikon kampanja oli kallein

Eduskuntapuolueiden puheenjohtajista Annika Saarikko teki kalleimman vaalikampanjan. Hänen kampanjansa kulut olivat vajaat 72 000 euroa.

Lähes samoille luvuille pääsi kokoomuksen Petteri Orpo reilut 70 000 euroa maksaneella kampanjallaan.

Halvimmalla puoluejohtajista pääsi perussuomalaisten Riikka Purra, jonka budjetti oli reilut 11 000 euroa.

Puoluejohtajista eniten omaa rahaa, reilut 30 000 euroa, käytti Liike Nytin Harry ”Hjallis” Harkimo. Loput Harkimon kampanjabudjetista tuli hänen Hjallis Promotion -yritykseltään, joka tuki kampanjaa 6 000 eurolla.

Eniten myöhästyjiä Savo-Karjalassa

Vaalirahailmoitusten jättämisen määräaika umpeutui viime yönä. VTV:n mukaan tämän vuoden eduskuntavaalien vaalirahoituksen määrä kokonaisuudessaan oli tehtyjen ilmoitusten perusteella noin 10,2 miljoonaa euroa. Luku täsmentyy, kun myös puuttuvat vaalirahoitusilmoitukset on vastaanotettu ja tarkistettu.

Suurin osa kansanedustajista ja varaedustajista teki VTV:n mukaan vaalirahoitusilmoituksensa määräaikaan mennessä. Valtakunnallisesti seitsemän edustajaa tai varaedustajaa myöhästyi ilmoituksen tekemisestä, mutta tiistaiaamun aikana kaikki eduskuntaan valitut olivat jättäneet ilmoituksensa. Suurin osa eli 266 ihmistä teki ilmoituksen ajoissa.

Eniten myöhästyjiä oli Savo-Karjalassa, jossa ilmoitus jäi puuttumaan kolmelta ihmiseltä. Vaasan, Uudenmaan, Pirkanmaan ja Keski-Suomen vaalipiireissä ilmoitus puuttui kussakin yhdeltä ihmiseltä.

Vaalirahoituksen valvojat ovat yhteydessä niihin, jotka eivät vielä ole palauttaneet ilmoitustaan. Jos ilmoitusta ei kehotuksista huolimatta palauta, alkaa uhkasakkoprosessi. Uhkasakko on 5 000 euroa. Uhkasakkoprosessi on aloitettu aiemmin useissa vaaleissa, mutta tähän mennessä puuttuvat ilmoitukset on aina saatu ennen sakkoihin tuomitsemista, VTV kertoo tiedotteessa.

Tapio Pellinen, Kaisu Suopanki