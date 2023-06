Kolumni: Saurun koulussa silmäkulmat kostuivat – viimeistä kertaa

Koulujen kevätjuhlat ovat aina tunnelmallisia ja haikeita tilaisuuksia. Yksi aikakausi päättyy, kun lukuvuosi loppuu. Syksyllä ovat edessä uudet kuviot.

Perniön asemalla sijaitsevassa Saurun koulussa kevätjuhlan tunnelma oli tänä vuonna erityisen haikea. Viikolla vietettiin vuonna 1908 toimintansa aloittaneen koulun viimeistä kevätjuhlaa.

Juhlan kulku oli hyvinkin tyypillinen. Lasten iloisen keväisiä esityksiä höystettynä musiikilla ja laululla.

Kaikesta tekemisestä huokui tiivis yhteisöllisyys. Koulussa on vain 26 oppilasta, joten jokainen tuntee toisensa. Lapsista ja koulun aikuisista on hioutunut lukuvuoden aikana tiivis porukka.

Päätös Saurun koulun lopettamisesta tehtiin kaupungin oppimisympäristöselvityksen jälkeen helmikuussa 2020. Samalla nuijittiin päätös Perttelin Hiiden koulun ja muutaman päiväkodin lopettamisesta. Perusteluina oli syntyvyyden lasku ja kaupungin miinusmerkkinen talous.

Perniössä Saurun koulun oppilaat päätettiin siirtää Perniön kirkonkylän uuteen kouluun syksyllä 2023. Kaupungin tekemä päätös alkoi kuitenkin näkyä kouluarjessa heti. Saurun koulun oppilasmäärä pieneni ennusteita nopeammin, sillä vanhemmat siirsivät lapsiaan pois lakkautettavasta koulusta. Myös koulutulokkaiden määrä romahti.

Kouluun jääneille oppilaille Saurun koulu on ollut tuttu ja turvallinen oppimisympäristö. Luonto on lähellä ja koulu on ollut terve.

Koulun tärkeydestä oppilaille kertoo jotain se, että kuudesluokkalaisten kiitospuhe sai opettajien lisäksi myös yleisössä istuneiden silmäkulmat kostumaan.

Kevätjuhlassa kantaesityksen sai myös nelosluokan oppilaan kirjoittama räppi Saurun koulusta. Ja tosiaan tämä räppi oli kirjoitettu omalla vapaa-ajalla, täysin oma-aloitteisesti ja vapaaehtoisesti.

Räpin sanoissa kiteytyy koulun merkitys oppilaille: Saurun koulu, Saurun koulu, Saurun koulussa muistot kaikki on. Saurun koulussa majoissa touhuttiin ja jalkapalloa pelattiin.

Ja räppi jatkuu oppilaidenkin hyvin tiedostamalla tosiasialla: Saurun koulu on tärkeä, mutta nyt on aikasi tullut, joten ovet pitää sulkea.

Koulun sulkeminen ei ole mikään läpihuutojuttu. Sen kertoo jo tämä oppilaan kirjoittama räppi. Monessa kylässä koulu on se viimeinen jäljelle jäänyt palvelu. Näin myös Perniön asemalla.

Myös opettajat ovat selvästi viihtyneet kyläkoulussa. Nykyinen rehtori on luotsannut saurulaisia 35 vuoden ajan.

Kylä oli aikanaan todella vilkas. Olihan siellä oma rautatieasema, jolle muuten olisi näinä aikoina todellista käyttöä. Kuinka helppoa ja ympäristöystävällistä olisi kulkea paikallisjunalla kaupunkiin asioille ja Turkuun töihin?

Vuosikymmenten aikana kylä on hiljentynyt. Palvelut toisensa perään on lopetettu. Ja koulun myötä katoaa yksi tärkeimmistä yhteiskunnan palveluista. Pienen maalaiskylän vetovoima vähenee entisestään.

Perniön kirkonkylällä saurulaisia odottaa moderni ja kaikin puolin hieno koulu. Kalusteet ja opetusvälineet ovat viimeistä huutoa. Musiikkiluokasta löytyy niin laaja valikoima soittimia, että niillä voisi perustaa maailmanluokan viihdeorkesterin. Juhlasali on niin iso, että ei varmasti tule ahdasta. 3D-tulostin on tätä päivää.

Lapset ovat hyviä sopeutumaan. Arki lähtee varmasti rullaamaan ensi syksynä kirkonkylällä. Mutta mitä kaikkea voi mitata rahassa? Entä mikä arvo on yhteisöllisyydellä?

Saurun koulussa oppilaat ensimmäisestä kuudenteen luokkaan ovat aina leikkineet ja pelanneet yhdessä. Jo senkin takia, että näin pienellä porukalla kaikki on tarvittu mukaan, jotta saadaan jalkapallopeli pystyyn. Lapset ovat saaneet olla rauhassa lapsia.

Niin soi 115-vuotiaan koulun viimeinen suvivirsi. Haikeana ja lopullisena. Ensi syksynä koulun käytävillä eivät enää kuulu lasten iloiset äänet.

Kirjoittaja on Salon Seudun Sanomien toimittaja.