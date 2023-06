Koronanotkahdus jäi taakse – nuoret hakivat jälleen aktiivisesti kesätöitä Salossa

Kesä on perinteisesti nuorille ensimmäisten työtehtävien aikaa, ja jokainen varmasti muistaa omien ensimmäisten työpäivien valtavan tunteiden kavalkadin.

Salon Prismassa työskentelevät 18-vuotias Elviira Kempas , 16-vuotias Venla Hammaren ja 16-vuotias Emilia Ahlgren suhtautuvat innolla alkaneeseen kesään. Kempas on töissä Prismassa kolmatta kesää, kun taas Hammaren ja Ahlgren aloittivat tänään ensimmäisiä kesiään.

– On kyllä hyvä fiilis. Täällä on tosi mukavat työkaverit ja hyvä ympäristö. Tänne oli helppo tulla, koska vastaanotto oli niin hyvä, Hammaren kertoo.

– Työ on sellaista, mitä jaksaa tehdä, Ahlgren lisää.

Työtehtävistä Hammaren ja Ahlgren osasivat odottaa hyllyttämistä, josta ensimmäinen päivä on pitkälti koostunut. Kemppaan mukaan 18 vuoden ikä avaa lisää mahdollisuuksia, ja työ on ollut aina vaihtelevaa.

– Tämä on ensimmäinen kesäni 18-vuotiaana, joten nyt avautuu enemmän vaihtoehtoja, esimerkiksi juuri kassalla työskentely. Ensimmäisenä kesänä olin hyllyttämässä kuiva-ainetavaroita ja toisena kesänä olin Hevi-osastolla. Tänä kesänä tulen vaihtelemaan paljon osastojen välillä, Kempas selittää.

Salossa kolme suurinta nuorten työllistäjää lienee Suur-Seudun Osuuskauppa, kaupungin työt ja torilla sijaitsevat työpaikat, kuten jäätelökioskit, torikahvilat ja vihannesmyynti.

Ahlgren kertoo, että moni hänen kavereistaan haki töitä Salon kaupungilta, mutta ilmoittaminen työnhakuprosessin etenemisestä on ollut melko hidasta.

Sekä Hammarenin että Ahlgrenin mielestä valtaosa tutuista on saanut jonkin työpaikan tälle kesälle, vaikka heidänkin tuttavapiiristä löytyy sellaisia, jotka eivät ole syystä tai toisesta työtä saaneet.

– Lähes kaikki kaverit, jotka ovat tosissaan hakeneet työpaikkaa, ovat myös päässeet jonnekin töihin. Voi olla, ettei saatu työ ole ollut ensimmäinen vaihtoehto, vaan ehkä toinen tai kolmas, Ahlgren arvioi.

Täysi-ikäisyys on monissa työpaikoissa vaatimuksena. Esimerkiksi alaikäiset eivät saa myydä alkoholituotteita Suomessa.

– Koska monissa paikoissa tarvitaan nimenomaan 18 vuoden ikää, meille nuoremmille on vähemmän vaihtoehtoja, mihin hakea, Ahlgren pohtii.

– Veikkaan, että 18-vuotiaiden on paljon helpompi työllistyä, koska pystyy tekemään huomattavasti laajemmin töitä. Kyllä silti olemme käyneet kavereiden kanssa keskustelua, että jotkin työpaikat voivat ottaa vastaan vain pienen määrän työntekijöitä. Jos ajattelee niin, että voi tehdä mitä tahansa, silloin luultavasti saa töitä, Kempas tiivistää.

Kolmikolla on töiden ohella sama päämäärä: ottaa rennosti. Se tapahtuu muun muassa kavereiden ja perheen kanssa aikaa viettämällä, mökkeilemällä, matkustelemalla ja veneilemällä.

Nuorten työllistyminen kesällä 2023

Hakijamäärät kasvaneet selvästi Salon kaupungilla ja SSO:lla

193 hakijaa

130 työllistyi

Suur-Seudun Osuuskauppa:

2500 hakijaa (ennätysmäärä)

Noin 440 työllistyi

Nuoret työllistyneet Salossa vaihtelevasti

kesätöiden hakijamäärissä on vähintään palattu vanhaan normaaliin, kun koronakriisin tuomat rajoitteet ovat viimein takanapäin. Sekä Suur-Seudun Osuuskauppaan että Salon kaupungille hakijamäärät ovat kasvaneet räjähdysmäisesti.

SSO:n henkilöstöjohtaja Hanna Somersalon mukaan S-kesiksen ja täysi-ikäisten hakijoiden määrät ovat nousseet ilahduttavasti.

– Meillä oli ennätysmäärä kesätyönhakijoita tänä vuonna. Hakijoita oli 2 500, kun aikaisemmin ollaan oltu alle kahdessa tuhannessa. Siitä oltiin erittäin iloisia. Myös työllistyneiden määrä noin 440 on hieman enemmän kuin aikaisempina vuosina.

Prisman kesätyöntekijät otti tänään vastaan apulaismyyntipäällikkö Ilona Roksaari . Hän tervehtii ilolla nuorten työllistymistä.

– On hienoa, että saadaan innokkaita nuoria mukaan. Jokaista jossain vaiheessa jännittää, mikä on ihan hyväkin juttu. Täällä on hyvä porukka, johon pääsee helposti mukaan. Vaikka nuoret ovatkin täällä töissä suhteellisen vähän aikaa, halutaan opettaa heitä niin hyvin, että he pystyvät työssä suoriutumaan.

Roksaari painottaa vinkiksi nuorelle kesätyöntekijälle muun muassa, että kysyminen kannattaa aina.

– Ehkä sanoisin, että ole oma itsesi ja rohkea sekä lähde avoimesti kaikkeen uuteen mukaan. Kysymällä ei eksy tieltä.

Salon kaupungin nuorten kesätöistä vastannut Mervi Niemi yhtyy Roksaaren ajatuksiin.

– Tärkeimmät ovat oma motivaatio, vastuullisuus ja rohkeus kysyä. Kun lähtee positiivisella mielellä, matkan varrella oppii kyllä kaiken tarvittavan.