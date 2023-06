Koulujen päättäjäisillan juhlinta aiheutti paikoin häiriötä – poliisi tyhjensi puistoja, Kuopiossa nuoria vietiin putkaan

Koulujen päättäjäisillan juhlinta sai varsin rauhallisen alun jälkeen uusia railakkaampia kierroksia monin paikoin, kertovat useat poliisilaitokset. Eri puolilla Suomea poliisit tyhjensivät esimerkiksi puistoalueita, minkä jälkeen meno poliisin mukaan rauhoittui.

Esimerkiksi Helsingin poliisi kertoi yhdentoista jälkeen illalla tyhjentävänsä Kaivopuiston yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. Poliisin mukaan paikalla oli tuhansia nuoria ja levoton tunnelma.

– Puistossa on ammuttu ilotulitteita, joista osa on lentänyt väkijoukkoon. Lisäksi puistossa on heitelty pulloja toisia ihmisiä päin, kirjoitti poliisi Twitterissä.

Porvoossa hypittiin poliisiauton konepellillä

Länsi-Uudenmaan poliisi kertoi useista ”jalattomassa” kunnossa olevista nuorista. Poliisin mukaan vanhempien olisi ollut hyvä käydä tutustumassa nuorten juhlintaan paikan päällä.

Aiemmin illalla Länsi-Uudenmaan poliisi kertoi illan olleen nuorten osalta alueellaan pääosin rauhallinen. Kello 22:n jälkeen nuorten päihtymystila, häiriöt ja nahistelut olivat kuitenkin eri havaintojen perusteella kasvaneet. Espoossa poliisin haaviin oli jäänyt yksi alkoholia nuorille välittänyt täysi-ikäinen.

– Ikävimmät havainnot illalta: ilotulitteita käytettiin useassa paikassa ihmisten joukossa, Lohjan Liessaaressa pistettiin nuorta miestä veitsellä pakaraan, kirjoitti Länsi-Uudenmaan poliisi Twitterissä sunnuntaina aamuyöllä.

Itä-Uudenmaan poliisi päivitti illan kuulumisia aktiivisesti Twitterissä. Sen mukaan Järvenpään Rantapuistossa oli ennen puolta yötä arviolta 500 nuorta ja menon kerrottiin kiihtyvän. Vantaalla puolestaan oli ainakin yksi noin kolmensadan nuoren kokoontuminen ja Keravalla parinsadan. Lisäksi Itä-Uudenmaan poliisi kertoi, että Loviisassa yhtä nuorta oli pahoinpidelty.

Porvoossa Kokonniemen maauimalalla on Itä-Uudenmaan poliisin mukaan toista sataa melko päihtynyttä nuorta.

– Yksi nuori hyppi poliisiauton konepellillä muiden yllyttämänä. Useita nuoria passitettu kotiin vanhempien kyydissä, kirjoitti poliisi Twitterissä.

Myös Itä-Uudenmaan poliisi tyhjensi puistoja juhlivista nuorista Vantaalla ja Järvenpäässä.

Turussa ja Oulussa huono sää hillitsi ulkojuhlintaa

Lounais-Suomen poliisi kertoi iltakahdeksan aikaan, että Turussa on ollut yleisesti ottaen rauhallista, ja nuorten selviämisasemalle on jouduttu viemään vain muutamia ihmisiä. Naantalissa poliisilla on ollut kertomansa mukaan jopa mukavia kohtaamisia kymmenien nuorten kanssa. Joillekin nuorille tuli poliisin saapuessa kuitenkin äkisti tarve lähteä juoksulenkille, Lounais-Suomen poliisi kertoi.

Porissa poliisi kertoi löytäneensä 14-vuotiaan nuoren repusta aidonnäköisen muovikuula-aseen, minkä lisäksi poliisi selvitteli nuorten välisiä yhteenottoja Kirjurinluodossa.

Turussa ja Oulussa kehno sää hillitsi poliisin mukaan nuorten juhlintahaluja.

Itä-Suomen poliisilaitos sen sijaan kertoi, että jo aamupäivästä sillä oli runsaasti koulujen päättymiseen liittyviä häiriötehtäviä, muun muassa ilotulitteita ja auton katolla matkustamista.

Kuopiossa Väinölänniemen juhlinta työllisti poliisia tasaisesti koko illan ajan. Poliisi kertoi toimittaneensa noin 20 nuorta kotiin, sijoituspaikkoihin, lääkäriin, SPR:n selviämisasemalle ja putkaan. Poliisi kertoi hieman puolenyön jälkeen aloittaneensa Väinölänniemen tyhjentämisen.

– Poliisi ja ensihoito herättelivät ja korjasivat talteen kaikkein väsyneimpiä. Täälläkin vältytty vakavimmilta rikoksilta, kirjoitti poliisi Twitterissä puolen yön jälkeen.

Joensuussa poliisi kertoi hieman ilta yhdentoista jälkeen ryhtyneensä tyhjentämään Kirkonmäkeä.

– Tällä hetkellä näyttää rauhallisemmalle ja poliisin tietoon ei ole tullut vakavia rikoksia. Tekemistä kylläkin riittänyt, mutta kesä tulee vaan kerran vuodessa, kirjoitti poliisi Twitterissä.