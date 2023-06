Koulujen päättäjäisilta sujunut varsin rauhallisesti

Koulujen päättäjäisilta on sujunut varsin rauhallisesti, kertovat eri poliisilaitokset.

Esimerkiksi Länsi-Uudenmaan poliisi kertoi illan olleen nuorten osalta alueellaan pääosin rauhallinen. Kello 22:n jälkeen nuorten päihtymystila, häiriöt ja nahistelut olivat kuitenkin eri havaintojen perusteella kasvaneet. Espoossa poliisin haaviin oli jäänyt yksi alkoholia nuorille välittänyt täysi-ikäinen.

Itä-Uudenmaan poliisi kertoi, että Loviisassa yhtä nuorta oli pahoinpidelty.

Itä-Uudenmaan poliisi on päivittänyt illan kuulumisia aktiivisesti Twitterissä. Sen mukaan Järvenpään Rantapuistossa oli noin kello 22.30 arviolta 500 nuorta ja meno kiihtyy. Vantaalla puolestaan oli ainakin yksi noin kolmensadan nuoren kokoontuminen ja Keravalla parinsadan.

Lounais-Suomen poliisi kertoi, että Turussa on ollut yleisesti ottaen rauhallista, ja nuorten selviämisasemalle on jouduttu viemään vain muutamia ihmisiä. Naantalissa poliisilla on ollut kertomansa mukaan jopa mukavia kohtaamisia kymmenien nuorten kanssa. Joillekin nuorille tuli poliisin saapuessa kuitenkin äkisti tarve lähteä juoksulenkille, Lounais-Suomen poliisi kertoo.

Itä-Suomen poliisilaitos sen sijaan kertoi, että jo aamupäivästä sillä oli runsaasti koulujen päättymiseen liittyviä häiriötehtäviä, muun muassa ilotulitteita ja auton katolla matkustamista.

Viileä ja paikoin sateinen sää on todennäköisesti hillinnyt ulkona juhlimista.