Pitkään vahvassa myötätuulessa liidellyt Salon Palloilijat elää tällä hetkellä vaikeaa vaihetta, kun sarjanousija kärsi torstaina jo neljännen peräkkäisen tappionsa jalkapallon Ykkösessä.

EIF-, TPS, ja MP-pelien jatkoksi tappio tuli vieraissa Kokkolan Pallo-Veikkoja vastaan 0–1. Näin KPV saalisti SalPan kustannuksella kauden ensimmäisen voittonsa. Samalla KPV nousi maalieron turvin pois sarjajumbon paikalta.

Turussa alkukauden kriisinsä selättänyt TPS voitti samaan aikaan KäPan 4–1 ja pudotti SalPan seitsemänneksi. Kaksinkertaisen perussarjan jälkeen kuusi parasta joukkuetta jatkavat ylempään jatkosarjaan, kuusi heikompaa jatkavat alempaan jatkosarjaan.

– Tappio ei tietenkään tunnu mukavalta. Otimme askeleita eteenpäin pelillisesti varsinkin toisella jaksolla, mutta tulos kiertää. Tämä on pienten marginaalien sarja. Maalipaikkoja meillä oli riittävästi, SalPan päävalmentaja Tero Suonperä summasi.

Suonperä palasi kotikonnuilleen, sillä hän on lähtöisin juuri Kokkolasta.

– Olen aloittanut pelaaja- ja valmennusurani KPV:stä. Sukulaisia ja kavereita oli katsomossa. KPV huomioi oman kasvatin paluun tänne hienosti, Suonperä kiitteli.

Ottelussa tuomittiin kaksi rangaistuspotkua, joista toinen meni verkkoon, toinen ei. SalPan kannalta harmittavaa oli, että toppari Joonas Meuran muulinpotku kiipesi hieman yläriman yli. Rangaistuspotku tuomittiin avauspuoliajan lopulla, kun KPV-maalivahti, SalPaakin urallaan edustanut Ville Seppä kaatoi Jesse Huhtalan.

KPV pääsi pilkulle 69. minuutilla. Vitor Venancio Gomes sai mainion keskityksen vasemmalle laidalle. Vitor ohitti SalPan Mikael Anttilan ja kiirehti rangaistusalueelle. Frans Grönlundin liukutaklaus kaatoi Vitorin.

KPV:n toppari Charalampos Chantzopoulos laukoi pallon ohi väärään kulmaan aavistaneen Tatu Österlundin.

– Harmittavasti siinä tuli oma moka. Olimme tilanteessa myöhässä ja vastustaja pääsi rokottamaan, Anttila harmitteli Ruudun haastattelussa.

Puoliajalla kentälle päässyt Anttila myönsi, että joukkue jäi avausjaksolla puolustuskannalle.

– Toisella jaksolla peli oli jo energisempää. Emme voi maata noin syvällä, vaan meidän on saatava tehtyä peliä myös ylöspäin.

SalPalta puuttui kokoonpanosta hyökkääjä Elmo Heinonen, joka ei ole vielä avannut maalitiliään tämän kauden Ykkösessä.

– Viime pelin tälli oli sellainen, ettei Elmo ollut 100 prosentin pelikunnossa. Katsotaan hänen tilanteensa sunnuntaina, ehtiikö toipua siihen peliin, Suonperä kertoi.

SalPan testissä olleesta ghanalaisesta keskikenttäpelaajasta Thomas Agyiristä ei ainakaan tällä erää ole apua salolaisille.

– Agyiri on pelillisesti taitava kaveri ja vahvistaisi meitä, mutta hän on keskenkuntoinen. Haluamme keskittyä ja luottaa nykypelaajiimme. Heistä on saatavissa enemmän irti.

Sunnuntain Jaro-vieraspeli Pietarsaaressa on kliseisesti sanottuna tärkeä. Suonperä ei kuitenkaan halua puhua pakkovoitosta.

– Muuten peli menee umpisolmuun, hän korosti.

– Viime vuonna, kun aloitimme Kakkosessa kehnosti, jengi oli potkimassa päävalmentajan ja taustayhtiön pihalle. Kun seuraava voitto tulee, maistuu se entistä makeammalta. Työmoraali joukkueessa on hyvä.

Myös Anttila painotti, ettei SalPan kurssi käänny voittojen tielle negatiivisella ajattelulla.

– Päätä ei kannata painaa pensaaseen. Alkukausi oli tulosten valossa ok, nyt on ollut vaikeampia pelejä. Ne ovat olleet kuitenkin tiukkoja ja täysin käännettävissä meille.

KPV–SalPa 1–0 (0–0)

Maalit: 69. Charalampos Chantzopoulos 1–0 rp.

SalPan kokoonpano: Tatu Österlund; Valtteri Olsbo (46. Mikael Anttila), Joonas Meura, Michael John, Daniel Kepot; Frans Grönlund (82. Bamo Ahmadi (v), Roope Pyyskänen (63. Oskari Jakonen), Aleksi Jännes (46. Mikke Louhela (v)); Otto Lehtisalo (74. Matias Sorvali), Albijon Muzaci (v); Jesse Huhtala.

SalPan muut vaihtopelaajat: Halil Bagci (mv), Pauli Katajamäki.

Erotuomari: Samuli Stenman.

Yleisöä: 790.

OHO!

Viisi tappiota kärsinyt SalPa on hävinnyt kaikki yhden maalin erolla.

SalPan seuraava ottelu: FF Jaro–SalPa Pietarsaaren keskuskentällä sunnuntaina 11. kesäkuuta kello 18.