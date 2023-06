Lahoavat risukasat ihmetyttävät tupurilaisia – Laania Oy:n omistamat kasat seisseet paikoillaan jo vuosia

Lahoavat energiapuukasat ihmetyttävät asukkaita Salon Tupurissa. Kasoja on kaikkiaan kolme kappaletta, ja ne sijaitsevat Kalkkimäenrinteen läheisyydessä.

Salon Seudun Sanomiin yhteydessä ollut tupurilainen kertoo, että asia on herättänyt paljon keskustelua. Hän arvioi, että kasat ovat seisseet paikoillaan jo useamman vuoden ajan. Tupurilainen haluaa pysyä jutussa nimettömänä.

– Olen kuullut monen ihmettelevän asiaa. Mitään ei ole silti tapahtunut, hän kertoo.

Asukas kertoo olleensa useita kertoja yhteydessä kaupunkiin, jotta kasat korjattaisiin pois. Asia ei ole kuitenkaan yhteydenotoista huolimatta edennyt.

– Kaupungilta sanottiin, että asia ei kuulu heille ja että he eivät voi tehdä sille mitään, asukas kertoo.

Tupurilaisen mielestä kasoista on merkittävää maisemahaittaa alueelle. Viimeaikoina niistä on alkanut koitua myös hajuhaittaa.

– Mätänevät kasat haisevat kauhealle. Tupurin päiväkodissakin ihmetellään, mistä haju tulee.

Tupurin päiväkodilta kuitenkin kerrotaan, että kasat ovat aiheuttaneet lähinnä maisemahaittaa. Päiväkodin varajohtaja Liisa Naukkarisen mukaan niistä on aiheutunut myös vaaratilanteita.

– Työntekijämme ovat nähneet koululaisten kiipeilevän kasojen päällä, Naukkarinen kertoo.

Risukasaongelma tiedostetaan Salon kaupungilla. Puistomestari Aulis Sorvalin mukaan energiapuukasat ovat kuitenkin Laania Oy:n omaisuutta, eikä kaupungilla ole oikeutta käydä korjaamassa niitä pois. Kaupunki on kehottanut yritystä poistamaan kasat.

– Olemme olleet aktiivisesti yhteydessä yritykseen. En tiedä, mistä tämä kiikastaa. Täytyy varmaankin ottaa uudelleen yhteyttä Laaniaan, Sorvali kertoo.

Samaa kertoo myös kaupunginpuutarhuri Matti Nikander.

– Kasoista on tehty kaupat. Odotamme, että kasat ostanut yritys tulisi korjaamaan ne pois, Nikander kertoo.

Energiapuukasoista on Nikanderin mukaan tullut palautetta tupurilaisilta. Heille on kuitenkin jouduttu toteamaan, ettei asiassa voida tehdä muuta kuin odottaa.

– Tämä on harmillista. En tiedä, mikä heillä kestää, Nikander toteaa.

Laania Oy:n Lounais-Suomen puunhankintapäällikkö Marko Jaakkola pahoittelee kasoista aiheutuneita ongelmia.

– Tämä on ikävä ja valitettava asia. Pahoittelemme, jos kasoista on ollut asukkaille haittaa.

Jaakkolan mukaan energiapuukasojen korjaamatta jättämisen taustalla on ennen kaikkea logistisia ongelmia. Yrityksessä on myös tapahtunut muutoksia yrityskaupan vuoksi, mikä on vaikuttanut sen toimintaan.

Laanian logistiikka-asiantuntija Pasi Mitikan mukaan energiapuuta säilytetään tavallisesti tienvarsissa jonkin aikaa. Hän kuitenkin myöntää, että Tupurin kasat ovat seisseet paikallaan liian kauan. Mitikka lupaa, että kasat tullaan korjaamaan pois pikimmiten.

– Kasat korjataan tämän viikon aikana. Jos kaikki menee hyvin, ne haetaan pois keskiviikkona.