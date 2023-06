Yksityisten sosiaalipalvelualojen työtaistelu laajeni torstaina myös kahteen hoivakotiin Salossa. Esperi Care Oy:n aluepäällikkö Patrik Ekström toivottaa vanhusten omaiset tervetulleeksi avustamaan henkilökuntaa lakon aikana.

– Siitä on iloa. Otamme mielellään omaiset ja läheiset apuun seurustelemaan ja tekemään asioita, joita henkilökunta ei ehkä ehdi tekemään. Jos omainen haluaa, hän voi vaikka avustaa ruokailussa, Ekström sanoo.

Ammattiliittojen kolmipäiväinen työnseisaus koskee Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla 28 ympärivuorokautisen palveluasumisen ja palveluasumisen yksikköä. Salosta listalla ovat Esperi Care Oy:n hoivakoti Tiilipuisto sekä Mehiläinen-konserniin kuuluva Mainiokoti Pohjantähti.

Ekströmin mukaan vanhusten turvallisuus ei Esperin hoivakodeissa kärsi, vaikka henkilöstöä saattaan olla lakkopäivinä vähemmän, mitä hoitajamitoitus edellyttää.

– Olemme tehneet aika paljon töitä sen eteen, että asukkaat voivat olla turvallisesti meidän kodeissamme lakkopäivien aikana. Niin vähän henkilökuntaa ei ole, että asiakasturvallisuus vaarantuisi.

Aluepäällikkö Patrik Ekström korostaa, että yritys tähtää siihen, että hoitajamitoitus täyttyy. Hän ei tarkenna, mistä yritys on haalinut lakkopäiväksi hoitajia.

– Kyllä lisävoimia löytyy, kun kovasti etsii.

Mainiokotien liiketoimintajohtaja Niklas Härus vastaa sähköpostilla:

”Pyrimme siihen, että lakosta olisi mahdollisimman vähän haittaa asukkaillemme. Olemme saaneet työvuoroihin tarvittavan määrän henkilökuntaa esimerkiksi työaikajärjestelyillä ja hyödyntämällä esihenkilöiden työpanosta.”

Härusin mukaan joitain kiireettömiä tehtäviä voidaan joutua siirtämään eteenpäin. Niitä voivat olla esimerkiksi hoitosuunnitelmapalaverit ja ”ylimääräiset aktiviteetit”.

Touhula kiinni toistamiseen

Touhulan päiväkoti Salossa suljettiin keskiviikkona kolmeksi päiväksi yksityisen sosiaalipalvelualan lakon takia. Touhula on yksi viidestä konsernista, joita ammattiliittojen työtaistelu koskee Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla.

– Emme voi taata, että henkilökuntaa on riittävästi lasten turvallisuuden takaamiseksi. Vanhemmat ovat ymmärtäneet tilanteen, ja he myös tietävät, minkä takia lakko tällä hetkellä on, aluejohtaja Pirjo Kosonen Touhulasta toteaa.

Touhula on Suomen toiseksi suurin yksityinen päiväkotiketju. Salon Touhulassa on hoidossa 76 lasta. Työnseisaus sulki päiväkodin nyt toistamiseen.

YksityiselläMontessori-päiväkoti Aurinkoleijonallaon päiväkodit Salossa ja Halikossa. Päiväkodinjohtaja Päivi Isopuro kertoo, että päiväkodit pystytään pitämään auki.

Aurinkoleijonan päiväkodeissa on parhaillaan noin 70 lasta.