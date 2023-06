Kiekkohaiden uusi puheenjohtaja ymmärtää keskustelun miljoonia euroja maksavasta jäähallista – ”En tiedä, kenen vuoro on Salossa seuraavaksi saada jotain, mutta vanhahan jäähalli on”

8,1 miljoonaa euroa. Sen verran Saloon mahdollisesti rakennettava uusi jäähalli maksaisi tämänhetkisten suunnitelmien mukaan. Salon Kiekkohaiden uudeksi puheenjohtajaksi toukokuussa valittu Henri Lannermaa ymmärtää ison summan herättävän keskustelua.

– Ihmiset eri intresseillä ajattelevat eri tavalla, mihin kohteisiin kaupungin pitäisi investoida. Jos haluamme säilyttää Urheilupuiston tällaisena ainutlaatuisena ja kaupungin ylläpitämänä kokonaisuutena, uusi halli tarvitaan. En tiedä, kenen vuoro on Salossa seuraavaksi saada jotain, mutta vanhahan jäähalli on.

Uuden hallin rakentamiseen liittyen Lannermaa nostaa esiin huolensa mahdollisesta käyttökatkosta.

– Salo ei saa jäädä yhden jäähallin varaan, niin että vain SSO-halli olisi käytössä yhden kauden ajan. Se olisi kuolinisku meille ja SalPan taitoluistelulle, Lannermaa sanoo.

Lannermaa kertoo, että Salon vanhan jäähallin käyttöaste on päiväkotien ja koulujen myötä lähes sata. SSO-hallin käyttö on päivisin vähäisempää, mutta iltaisin ja viikonloppuisin sielläkin on täyttä.

– Jos tipumme yhden jäähallin varaan, vaikuttaa se harrastajamääriin. Ei ole järkeä lähteä kuskaamaan 10-vuotiaita harrastajia Somerolle tai Tarvasjoelle jääajan perässä.

Kiekkohaiden ja Lannermaan vahvana pääajatuksena on kasvattaa harrastajamäärää seurassa. Viime kaudella Kiekkohaissa oli yhteensä 291 lisenssinhaltijaa.

– Vanhemmissa ikäluokissa on aukkoja, joita pitäisi saada jatkossa tilkittyä. Pyramidin pohjaa ja perustaa on tarkoitus tehdä vankemmaksi. Luistelu- ja kiekkokoulussamme oli viime kaudella 70 lasta. Olemme hyvällä tiellä, Lannermaa näkee.

Myös eskariluistelua Kiekkohait haluaa jatkaa.

– Luistelutimme maakunnan esikouluikäiset viime kaudella kolmen vartin ajan. Ilmoitustauluaikakausi on ohi. Lapset täytyy saada aktivoitua paikan päälle, saada kipinä syttymään ja saada heidät kertomaan kotona, että jäällä oli kivaa.

Ensi kaudeksi Kiekkohaiden pelaajamäärä nousee varmasti, sillä seura on perustanut joukkueet miesten IV divisioonaan ja U20-vuotiaiden Suomi-sarjaan.

– Nämä ovat paluumuuttajaryhmiä. Joukkueeseen tulee pelaajia, jotka palaavat maailmalta takaisin kotiin, kun koulut on käyty. IV divarijoukkueeseen tulee pelaajia myös harrastekiekosta.

Vuosittain Kiekkohaista lähtee aina myös joitain kiekkoilijoiden alkuja kokeilemaan siipiään isompiin ympyröihin, kuten Turkuun.

– Oma mielipiteeni on, että vuoden tai kaksi lähdetään liian aikaisin. Varmasti se kuvastaa nykymaailmaa, että on kova kiire lähteä. En ole kuitenkaan nähnyt yhdenkään pelaajan kehittyvän moottoritiellä kolme varttia autossa istumalla. Senkin ajan voi käyttää muuhun liikkumiseen tai omatoimiseen harjoitteluun. Toisaalta emme ole halunneet olla Piihovin tunnelissa kenenkään menoa estämässä.

Kiekkohaiden edustusjoukkue nousi viime kaudeksi II divisioonaan ja säilytti sarjapaikkansa. Lannermaan mukaan nykyinen sarjataso on riittävä, eikä pikavoittoja haluta tavoitella.

– Tulevaisuudessa seuran tavoitteena voi olla se, että karsisimme Suomi-sarjaan tai jopa, että pääsisimme sinne. Ensin pitää kuitenkin vakiinnuttaa sarjapaikka II divarissa etenemällä maltilla ja luomalla kunnon pohjat pelaajapolkuun.

Lannermaan mukaan päävalmentaja Marko Vuori jatkaa Kiekkohaiden peräsimessä myös ensi kaudella.

– Joitain lopettamisia on tullut, mutta runko on kunnossa. Kokoonpano elää varmasti loppukesään tai alkusyksyyn asti, kun nähdään, ketkä pelaajat suuntaavat Saloon. Pelaajat ovat tykänneet Vuoren vaatimustasosta harjoituksissa. Hänen myötään edustuksessa on hyvä pöhinä.

Lannermaa on toiminut jääkiekon parissa käytännössä koko elämänsä ajan. Vain roolit ovat vaihtuneet. Ensin hän oli Salo HT:ssa pelaajana, sen jälkeen alkoi lähes 20 vuotta kestänyt erotuomariura, ja nyt on hän siirtynyt seuratoimintaa. Lannermaa myös koulutti erotuomareita Salon Jääkiekkoerotuomareissa.

Kiekkohaiden hallituksessa hän ehti olla viisi kautta ennen puheenjohtajan tehtäviä.

– Tuomarointi on tauolla ainakin toistaiseksi. Ei ole hyvä laittaa lusikkaa joka soppaan. Silloin kaikki hommat jäävät puolitiehen.

Pelaajaura loppui aikoinaan loukkaantumisiin A-juniori-ikäisenä.

– En ollut tuomareiden lempipelaaja. Soitin suutani ja melskasin. Pakkiparini oli iso kaveri, ja hän tuli pelastamaan minut tilanteista. Meillä oli sellainen työnjako, Lannermaa naurahtaa.

Puheenjohtajan roolin lisäksi Lannermaa toimii yhtenä valmentajana Kiekkohaiden U15-joukkueessa, jossa pelaa hänen poikansa.

– Tykkään jääkiekon pukukoppihengestä. Siinä tulee tietynlaista ryhmäytymistä. Ja totta kai myös lajistakin täytyy pitää.

Kiekkohaiden hallitus kaudelle 2023–2024

Puheenjohtaja: Henri Lannermaa.

Hallituksen jäsenet: Mikko Keto, Tuomas Aalto, Noora Kultarinta, Jani Nurmi ja Ville Vuori.

TPS vaihtuu Viimaan

Kiekkohaiden seurayhteistyökuviot menevät uusiksi. Kiekkohait on irtaantunut monivuotisesta sateenvarjoyhteistyöstä TPS juniorit ry:n kanssa. Jatkossa Kiekkohait tekee yhteistyötä Viima Hockeyn ja Seguro Management Oy:n kanssa.

Yksilöllisiä valmennuspalveluita tarjoava Viima Hockey on tullut tutuksi etenkin yhteistyöstään liigaseura Mikkelin Jukureiden kanssa.

– Viima veti meille jo viime kaudella yksittäisiä leiripäiviä, ja sen vuoksi kiinnostuimme heistä. Viiman valmentajat keskittyvät ja antavat jäällä vinkkejä kaikille. TPS:n taitovalmentaja oli kiinnostunut lähinnä kärjestä. Kyllästyimme siihen, Kiekkohaiden uusi puheenjohtaja Henri Lannermaa kuvailee.

– Seguro on puolestaan tarjonnut maanantain tehojäillä muun muassa luistimen teränkäytöllisiä harjoitteita.

Lannermaa myöntää, että TPS:n vaihtuminen Viimaan vaikuttaa taloudellisesti.

– Rahoitamme Viiman TPS-yhteistyöstä jäävillä rahoilla sekä seuran omilla varainhankintaprojekteilla, kuten seinäkalenterista saatavilla tuotoilla ja Salo Hockey Campista saatavilla rahoilla. Valmennukseen osallistuville jää maksettavaksi pieni korvaus, Lannermaa sanoo.

Kesäleiri Salo Hockey Camp järjestetään ensi viikolla maanantaista torstaihin.