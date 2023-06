Lappi ja Rovanperä kiinni palkintosijoissa Sardiniassa, voitto jäänee kuitenkin haaveeksi

Hyundain Esapekka Lappi on kiinni kolmannessa perättäisessä palkintosijassa rallin MM-sarjassa.

Ennen Sardinian osakilpailun sunnuntain neljää viimeistä erikoiskoetta Lappi on kilpailussa toisena. Edellä on tallikaveri Thierry Neuville. Belgialainen on tiimin ykköskuski, joten suomalaisen on suosiolla nöyrryttävä toiselle tilalle.

Toyotan Sebastien Ogier ajoi ulos tieltä rallin johtopaikalta lauantain toiseksi viimeisellä erikoiskokeella. Sitä ennen Lappi oli vielä haastamassa ranskalaista voitosta, mutta homman juoni vaihtui nopeasti.

– Kun huomasin Sebin tien laidassa, oli helppo päätös ottaa varovaisesti. Ei ole mitään järkeä puskea, koska emme kuitenkaan voi ajaa voitosta, Lappi sanoi pätkän maalissa.

– Tiimille on tulossa hyvä tulos, mutta huomenna on vielä hankala päivä edessä. Pidimme Sebille painetta yllä, ja hän teki virheen.

Neuville ajoi rajussa vesisateessa reilut pohjat Lappiin nähden ja johtaa kisaa 36,4 sekunnin turvin.

Rovanperälle tulossa hyvä pistepotti

MM-sarjaa johtava Toyotan suomalaistähti Kalle Rovanperä oli jo nöyrtynyt neljännelle sijalle ja keskittyi sunnuntain Power Stage -erikoiskokeeseen. Ogierin ulosajon myötä sijoitus kuitenkin kohentui. Eroa kärkeen on yli puolitoista minuuttia, joten sunnuntainakaan Rovanperällä ei ole mitään syytä ajaa kaasu pohjassa ennen päätöspätkää.

– Yritän aina maksimoida pisteet, joita on tulossa. Luulen, että kaikki säästelivät tänään pehmeän seoksen renkaita huomiselle, joten tiukkaa taistoa on luvassa. Power Stage on isossa roolissa ja niiltä saatavat pisteet vaikuttavat isosti sarjaan, Rovanperä ruoti.

– Eihän tuollaisia eroja ajamalla kiinni saa. Thierry ja Esapekka ajoivat tänään kovaa. Toki pidetään vähän painetta yllä ja tarkkaillaan tilannetta, jos joku sortuu virheisiin.

WRC2-luokassa Sami Pajari joutui lauantaina keskeyttämään. Hyundain Rally2-autoa käskyttävä Teemu Suninen on luokassa kolmantena.

Aki Hietavala