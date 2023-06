Lappi kipusi jälleen palkintopallille rallin MM-sarjassa – ”Vähän jätti hampaankoloon”

Hyundain Esapekka Lappi jatkoi palkintoputkessa rallin MM-sarjassa Sardiniassa viikonloppuna. Lappi nappasi jo kolmannen perättäisen palkintosijan, kun pieksämäkeläinen ajoi Sardinian soralla toiseksi. Edelle ennätti vain tiimikaveri Thierry Neuville reilun puolen minuutin turvin.

Suomalaiskuski ei voinut edes ajaa voitosta sen jälkeen, kun Hyundai-kuskien kanssa ykköstilasta kamppaillut Toyotan Sebastien Ogier ajoi ulos lauantai-iltana. Neuville on korealaisvalmistajan ykköskuski, jonka edestä Lapin tulee väistyä. Pahin harmitus oli Lapilta ehtinyt yön aikana haihtua.

– Nyt on hyvä putki päällä, ja tämä on hyvä tulos. Pakko on ajatella positiivisesti, että voittoon tai ainakin siitä taistelemiseen vauhti olisi riittänyt, Lappi sanoi.

– Tunteet ovat muutenkin jo laantuneet, kun sai yön yli nukuttua ja ajatteli asioita. Toki vähän jätti hampaankoloon, mutta tilanne on tämä.

Voitto oli Hyundaille vasta kauden ensimmäinen. Kovia aikoja Craig Breenin kohtalokkaan onnettomuuden takia kokeneelle tallille ykköstila oli tunteikas.

– Kyllä sen näki, että kaksoisvoitto oli iso asia tiimille. Löimme kaikki ässät ja kurkot hihasta ulos eilen. Kaikki toimivat renkaat olivat käytössä, ja sunnuntaille ei jäänyt mitään. Se oli strateginen riski, mikä kannatti, Lappi totesi.

Rovanperän MM-johto vankistui

Rallin MM-sarjaa johtava Toyota-kuski Kalle Rovanperä ajoi Sardiniassa kolmanneksi. Huono lähtöpaikka perjantaina sinetöi sen, ettei voittokamppailuun ollut asiaa. Tasaisen varma ajo kuitenkin palkittiin. Rovanperä kasvatti pistepottiaan entisestään voittamalla rallin päättäneen Power Stage -erikoiskokeen.

– En odottanut näin hyviä pisteitä täältä. Uskoin, että viikonloppu tulee olemaan erittäin vaikea lähtöpaikan takia. Meni kuitenkin paremmin kuin ajattelin. Taktiikkana oli ajaa virheetön ja tasainen kisa. Se näytti toimivan, Rovanperä summasi.

– Power Stagen viisi lisäpistettä olivat erittäin tärkeät. Jos laskee viime kauden ja tämän vuoden pisteitä, niin niillä on kokonaisuudessa iso merkitys.

Ilman keskeytystä maaliin pääluokan Rally1-autoista pääsi vain neljä autokuntaa. Neljännelle tilalle ylsi Toyotan Elfyn Evans, joka jäi kärjestä yli viisi ja puoli minuuttia.

MM-sarjan kärjessä Rovanperän johtoasema on 25 pistettä ennen Neuvillea. M-Sport Fordin Ott Tänak on 33 ja Evans 35 pistettä suomalaiskuskia perässä.

Hyundailta Rally1-paikkaa kärkkyvä Teemu Suninen sijoittui WRC2-luokassa toiseksi ja yleiskilpailussa kuudenneksi. Roope Korhonen puolestaan vei voiton WRC3-luokassa jo kolmannen kerran tällä kaudella.

– Perjantain vannerikon jälkeen teimme hyvän nousun. Siinä mielessä voi olla tyytyväinen. Tosin ilman sitä ongelmaa olisimme voineet ajaa voitosta, Suninen kommentoi.

Aki Hietavala