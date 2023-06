Leluihin ja leikkeihin keskittyvä näyttely tarjoaa mielenkiintoisia tarinoita: ”Salolainen pikkupoika riemastui siitä niin paljon, että hän hyppäsi hevosen selkään ja lähti karkuteille”

Salon Meritalon museo viettää tänä vuonna 50-vuotisjuhlaansa. Museo juhlistaa virstanpylvästään uudella näyttelyllä, jonka nimi on Entten tentten – leluja ja leikkiä .

Uunituoreessa näyttelyssä kurkistetaan lasten ja aikuistenkin maailmaan lelujen kautta. Meritalossa on näytteillä esineitä ja leluja 1900-luvun alkupuolelta aina 2000-luvulle asti. Näyttelyn tarkoitus on herättää ihmisissä muistoja omista rakkaista leluista ja leikeistä.

Tiistain sateisesta säästä huolimatta tunnelma Meritalolla on lämmin, sillä intendentti Mia Juva sekä museoamanuenssi Anna Väänänen alkavat innoissaan esitellä värikästä huonetta, joka on täynnä erilaisia leluja ja esineitä. Meritalon museolla on paljon historiaa, sillä talo on toiminut aikoinaan kouluna. Idea projektiin käynnistyi jo viime vuoden puolella.

– Viime syksynä aloitettiin suunnittelemaan näyttelyä. Käytännön rakentamista olemme harrastaneet nyt pari viikkoa. Aika kivaa on ollut, sillä harvoin työpäivänä saa harjata barbien tukkaa, naurahtaa Väänänen.

Iso ja jopa hieman viileähkö huone kätkee sisällensä paljon mystistä ja kaunista esinettä. Suurin huomio keskittyy värikkääseen sirkustelttaan, joka on keskellä huonetta.

– Täällä on kaikenikäisille tuttuja ja samaistuttavia asioita. Suurin osa esineistä on tullut salolaisilta. Ihmiset ovat kaivaneet koloistaan esineitä ja he ovat löytäneet kyllä todellisia aarteita. Vanhimmat esineet ovat jopa 1800-luvulta, toteaa lainauksesta vastannut Väänänen.

Esineet ovat teeman mukaan aseteltu. On nukkeleikkejä, barbeja, poneja, pelejä, rakennuspalikoita, legoja, autoja, eläinhahmoja ja jopa robotteja, joten huoneessa on varmasti kaikenikäisille jotain mielenkiintoista.

Esittelykierroksen aikana puhe kääntyy lelujen ja leikin kehitykseen. Juvan mielestä muutosta on tapahtunut.

– Perus lelutyypit ovat säilyneet varsin samoina. Liikkuvia leluja on vieläkin, sillä esimerkiksi pyörä on vanha keksintö. Nuket ovat vanhoja ja niitä voit helliä ja hoitaa. Lelut ovat nykyään enemmän saavutettavia lapsilla kuin aikoinaan. Hienot posliiniset nuket olivat aikoinaan harvojen ja valittujen leluja.

– Leikit ovat myös muuttuneet. Enemmän se on nykyään digitaalista maailmaa ja pelejä. Asioiden pitää tapahtua nyt nopeasti ja ennen leikit olivat staattisempia.

Erilaiset lelut sisältävät toinen toistaan mielenkiintoisempia tarinoita. Kun pysähdymme huoneessa vanhan leluhevosen luokse, niin Juvan tarinatuokio käynnistyy. Juva arvelee hevosen olevan 1940-50 luvun vaihteesta.

– Tässä on salolaisen puusepän tekemä hevonen, nimeä en valitettavasti muista. Salolainen pikkupoika riemastui siitä niin paljon, että hän hyppäsi hevosen selkään ja lähti karkuteille. Hän oli useita kilometrejä ajellut Salon keskustaan ja perhe ihmetteli suuresti, että missä poika oikein on. Rautavanteet oli hevosesta irronnut, joten paikallinen seppä sai sitten tehdä uudet.

Naiskaksikko paljastaa, että näyttelyssä saa myös leikkiä merkityillä leluilla, joten perinteistä ”näyttelykoodia” ei ole. Näyttelyn yhteyteen on suunniteltu myös muuta ohjelmaa.

– Teemapäiviä on tulossa. On tulossa keräilijöiden teemapäivää, keppihevostapaamisia ja LEGO-harrastajien kokoontumista. Myös piha-alueella on varsinkin lapsille tarjolla erilaisia pihaleikkejä. Emme paljasta kaikkea, vaan tulkaa rohkeasti käymään!

Meritalon museo on avoinna 7.6.- 27.8. keskiviikosta sunnuntaihin klo 11-17. Muina aikoina näyttelyyn sekä museoon pääsee tutustumaan tilauksesta. Näyttely jatkuu ensi kesänä.